Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах - 07.09.2023 Украина.ру
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Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах - 07.09.2023 Украина.ру
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
Преподавание русского языка в школах и уж тем более ведение отдельных предметов на нем - противоречит интересам Украины и украинского народа. Такое заявление 6 сентября в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
новости
украина
министр
образование
оксен лисовой
русский язык
школа
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Министр уверен, что русскому языку место только в рамках высшего филологического образования, "и желательно в другой стране".Он резюмировал, что украинская школа должна готовить детей в первую очередь "к успешному европейскому будущему", а перспектив "возвращения в постсоветские реаинкарнации" не должно быть по определению.Накануне Лисовой попал в скандал, когда написал в своих соцсетях, что образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации, и теперь студенты старше 30 лет будут подлежать призыву.Украиноязычные подписчики министра обвинили его в нарушении конституции страны, а также напомнили ему, что свою диссертацию он списал из русскоязычных источников.В тот же день, 6 сентября, первая леди Украины Елена Зеленская заявила в беседе с журналистами, что детей, которые какое-то время находились в России, насильно "сделали русскими", и повзрослев, эти люди будут представлять для Украины опасность.
https://ukraina.ru/20230906/1049203054.html
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новости, украина, министр, образование, оксен лисовой, русский язык, школа
Новости, Украина, министр, Образование, Оксен Лисовой, Русский язык, Школа

Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах

11:39 07.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГимназия №2 во Владивостоке
Гимназия №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Преподавание русского языка в школах и уж тем более ведение отдельных предметов на нем - противоречит интересам Украины и украинского народа. Такое заявление 6 сентября в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой
Министр уверен, что русскому языку место только в рамках высшего филологического образования, "и желательно в другой стране".
"Что касается школы, то извините, это противоречит законодательству. Я рекомендую не быть лояльным к этому. В таком случае обращаться в управление образования, городского департамента образования и областного, в министерство образования и языкового омбудсмена. Очень много сейчас инструментов для того, чтобы повлиять на соблюдение законодательства", – отметил Лисовой.
Он резюмировал, что украинская школа должна готовить детей в первую очередь "к успешному европейскому будущему", а перспектив "возвращения в постсоветские реаинкарнации" не должно быть по определению.
Накануне Лисовой попал в скандал, когда написал в своих соцсетях, что образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации, и теперь студенты старше 30 лет будут подлежать призыву.
Украиноязычные подписчики министра обвинили его в нарушении конституции страны, а также напомнили ему, что свою диссертацию он списал из русскоязычных источников.
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизацииОбразование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации. Такое мнение озвучил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, комментируя категории граждан, которые теперь подлежат призыву. Соответствующий пост он разместил в соцсетях вечером 5 сентября
В тот же день, 6 сентября, первая леди Украины Елена Зеленская заявила в беседе с журналистами, что детей, которые какое-то время находились в России, насильно "сделали русскими", и повзрослев, эти люди будут представлять для Украины опасность.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала РоссияРоссия займется патриотическим перевоспитанием детей, а Украина не сможет этому помешать, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью ABC News
 
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