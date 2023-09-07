Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах

"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации

Образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации. Такое мнение озвучил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, комментируя категории граждан, которые теперь подлежат призыву. Соответствующий пост он разместил в соцсетях вечером 5 сентября