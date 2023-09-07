https://ukraina.ru/20230907/1049230595.html
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах - 07.09.2023 Украина.ру
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
Преподавание русского языка в школах и уж тем более ведение отдельных предметов на нем - противоречит интересам Украины и украинского народа. Такое заявление 6 сентября в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
2023-09-07T11:39
новости
украина
министр
образование
оксен лисовой
русский язык
школа
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Министр уверен, что русскому языку место только в рамках высшего филологического образования, "и желательно в другой стране".Он резюмировал, что украинская школа должна готовить детей в первую очередь "к успешному европейскому будущему", а перспектив "возвращения в постсоветские реаинкарнации" не должно быть по определению.Накануне Лисовой попал в скандал, когда написал в своих соцсетях, что образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации, и теперь студенты старше 30 лет будут подлежать призыву.Украиноязычные подписчики министра обвинили его в нарушении конституции страны, а также напомнили ему, что свою диссертацию он списал из русскоязычных источников.В тот же день, 6 сентября, первая леди Украины Елена Зеленская заявила в беседе с журналистами, что детей, которые какое-то время находились в России, насильно "сделали русскими", и повзрослев, эти люди будут представлять для Украины опасность.
https://ukraina.ru/20230906/1049203054.html
https://ukraina.ru/20230906/1049208693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, министр, образование, оксен лисовой, русский язык, школа
Новости, Украина, министр, Образование, Оксен Лисовой, Русский язык, Школа
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
Преподавание русского языка в школах и уж тем более ведение отдельных предметов на нем - противоречит интересам Украины и украинского народа. Такое заявление 6 сентября в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой
Министр уверен, что русскому языку место только в рамках высшего филологического образования, "и желательно в другой стране".
"Что касается школы, то извините, это противоречит законодательству. Я рекомендую не быть лояльным к этому. В таком случае обращаться в управление образования, городского департамента образования и областного, в министерство образования и языкового омбудсмена. Очень много сейчас инструментов для того, чтобы повлиять на соблюдение законодательства", – отметил Лисовой.
Он резюмировал, что украинская школа должна готовить детей в первую очередь "к успешному европейскому будущему", а перспектив "возвращения в постсоветские реаинкарнации" не должно быть по определению.
Накануне Лисовой попал в скандал, когда написал в своих соцсетях, что образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации, и теперь студенты старше 30 лет будут подлежать призыву.
Украиноязычные подписчики министра обвинили его в нарушении конституции страны, а также напомнили ему, что свою диссертацию он списал из русскоязычных источников.
В тот же день, 6 сентября, первая леди Украины Елена Зеленская заявила в беседе с журналистами, что детей, которые какое-то время находились в России, насильно "сделали русскими", и повзрослев, эти люди будут представлять для Украины опасность.