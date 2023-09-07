https://ukraina.ru/20230907/1049229482.html

Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео

Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео - 07.09.2023 Украина.ру

Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру объяснил активное поведение ООН в вопросах перезагрузки зерновой... Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T10:57

2023-09-07T10:57

2023-09-07T10:57

александр дудчак

видео

россия

украина

сво

зерновая сделка

турция

владимир путин

эрдоган

экстрадиция

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру объяснил активное поведение ООН в вопросах перезагрузки зерновой сделки, а также рассказал о том, что будет с украинскими уклонистами-беженцами, осевшими в странах Евросоюза: 00:40 - Зерновая сделка и бурная деятельность в этом вопросе со стороны ООН; 03:43 - Зачем Анкара примеряет на себе роль посредника по Украине? 05:42 - Саммит G20: чего ожидать от встречи? 07:40 - О возможной экстрадиции украинских мужчин-уклонистов; 10:31 - Об увеличении военного налога для населения на Украине; 12:38 - Стоит ли брать налог на возврат западных компаний в Россию?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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