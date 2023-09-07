https://ukraina.ru/20230907/1049229482.html
Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео
Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео - 07.09.2023 Украина.ру
Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру объяснил активное поведение ООН в вопросах перезагрузки зерновой... Украина.ру, 07.09.2023
2023-09-07T10:57
2023-09-07T10:57
2023-09-07T10:57
александр дудчак
видео
россия
украина
сво
зерновая сделка
турция
владимир путин
эрдоган
экстрадиция
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру объяснил активное поведение ООН в вопросах перезагрузки зерновой сделки, а также рассказал о том, что будет с украинскими уклонистами-беженцами, осевшими в странах Евросоюза: 00:40 - Зерновая сделка и бурная деятельность в этом вопросе со стороны ООН; 03:43 - Зачем Анкара примеряет на себе роль посредника по Украине? 05:42 - Саммит G20: чего ожидать от встречи? 07:40 - О возможной экстрадиции украинских мужчин-уклонистов; 10:31 - Об увеличении военного налога для населения на Украине; 12:38 - Стоит ли брать налог на возврат западных компаний в Россию?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр дудчак, видео, россия, украина, сво, зерновая сделка, турция, владимир путин, эрдоган, экстрадиция, уклонисты, налоги, g20, сша, видео
Александр Дудчак, Видео, Россия, Украина, СВО, зерновая сделка, Турция, Владимир Путин, Эрдоган, экстрадиция, уклонисты, налоги, G20, США
Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру объяснил активное поведение ООН в вопросах перезагрузки зерновой сделки, а также рассказал о том, что будет с украинскими уклонистами-беженцами, осевшими в странах Евросоюза:
00:40 - Зерновая сделка и бурная деятельность в этом вопросе со стороны ООН;
03:43 - Зачем Анкара примеряет на себе роль посредника по Украине?
05:42 - Саммит G20: чего ожидать от встречи?
07:40 - О возможной экстрадиции украинских мужчин-уклонистов;
10:31 - Об увеличении военного налога для населения на Украине;
12:38 - Стоит ли брать налог на возврат западных компаний в Россию?