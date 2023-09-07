Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии - 07.09.2023 Украина.ру
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Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии
Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии - 07.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии
После смерти Евгения Пригожина количество "вагнеровцев" в Белоруссии постепенно уменьшается. Такое заявление 7 сентября в эфире местного канала LRT сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
2023-09-07T10:36
2023-09-07T10:36
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
литва
министр обороны
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"А откуда он об этом знает? Из соцсетей? А - аналитика", "Вот пусть так и думают", "У них в Африке дела. отдохнули и вперед. и на вас Арвидас, тоже хватит при необходимости", "А что насчет количества литовцев в Литве после смерти СССР? Сильно выросло?", "Это их розовый сон", "Самое главное - убедить самого себя!" - отреагировали пользователи сети.Истерию вокруг группы "Вагнер" первыми начали раздувать польские власти, когда в конце июля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Позже к этой теме присоединились и страны Балтии, и усиление их границы с Белоруссией продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.В конце августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.Однако в этой истории, считает большинство экспертов, есть "второе дно": действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".
https://ukraina.ru/20230825/1048942561.html
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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", литва, министр обороны
Новости, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Литва, министр обороны

Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии

10:36 07.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Arvydas AnušauskasАрвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© commons.wikimedia.org / Arvydas Anušauskas
Читать в
После смерти Евгения Пригожина количество "вагнеровцев" в Белоруссии постепенно уменьшается. Такое заявление 7 сентября в эфире местного канала LRT сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
"Из открытых источников я могу сказать лишь о том, что есть динамический спад. Они ("вагнеровцы". - Ред.) расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" - их перевербуют в другие военные компании", - сказал Анушаускас, резюмировав, что нынешняя ситуация с присутсвием "Вагнера" в Белоруссии "кардинально отличается от той, которая была три недели назад".
"А откуда он об этом знает? Из соцсетей? А - аналитика", "Вот пусть так и думают", "У них в Африке дела. отдохнули и вперед. и на вас Арвидас, тоже хватит при необходимости", "А что насчет количества литовцев в Литве после смерти СССР? Сильно выросло?", "Это их розовый сон", "Самое главное - убедить самого себя!" - отреагировали пользователи сети.
Истерию вокруг группы "Вагнер" первыми начали раздувать польские власти, когда в конце июля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
Позже к этой теме присоединились и страны Балтии, и усиление их границы с Белоруссией продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.
В конце августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
25 августа, 18:19
Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в БелоруссииМинобразования Белоруссии попробует проконтролировать "дочек" группы "Вагнера"
Александр Лукашенко
30 августа, 15:51
"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен выполнить два условия: избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов. Такое заявление 30 августа в эфире TVP Info сделал заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик
Однако в этой истории, считает большинство экспертов, есть "второе дно": действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".
70-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 13:31
Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборов, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский
 
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