https://ukraina.ru/20230907/1049227724.html

Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии

Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии - 07.09.2023 Украина.ру

Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии

После смерти Евгения Пригожина количество "вагнеровцев" в Белоруссии постепенно уменьшается. Такое заявление 7 сентября в эфире местного канала LRT сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

2023-09-07T10:36

2023-09-07T10:36

2023-09-07T10:36

новости

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

литва

министр обороны

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"А откуда он об этом знает? Из соцсетей? А - аналитика", "Вот пусть так и думают", "У них в Африке дела. отдохнули и вперед. и на вас Арвидас, тоже хватит при необходимости", "А что насчет количества литовцев в Литве после смерти СССР? Сильно выросло?", "Это их розовый сон", "Самое главное - убедить самого себя!" - отреагировали пользователи сети.Истерию вокруг группы "Вагнер" первыми начали раздувать польские власти, когда в конце июля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Позже к этой теме присоединились и страны Балтии, и усиление их границы с Белоруссией продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.В конце августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.Однако в этой истории, считает большинство экспертов, есть "второе дно": действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".

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https://ukraina.ru/20230830/1049037992.html

https://ukraina.ru/20230906/1049204873.html

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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", литва, министр обороны