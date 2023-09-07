Министр обороны Литвы заявил, что смог пересчитать "вагнеровцев" в Белоруссии
После смерти Евгения Пригожина количество "вагнеровцев" в Белоруссии постепенно уменьшается. Такое заявление 7 сентября в эфире местного канала LRT сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
"Из открытых источников я могу сказать лишь о том, что есть динамический спад. Они ("вагнеровцы". - Ред.) расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" - их перевербуют в другие военные компании", - сказал Анушаускас, резюмировав, что нынешняя ситуация с присутсвием "Вагнера" в Белоруссии "кардинально отличается от той, которая была три недели назад".
"А откуда он об этом знает? Из соцсетей? А - аналитика", "Вот пусть так и думают", "У них в Африке дела. отдохнули и вперед. и на вас Арвидас, тоже хватит при необходимости", "А что насчет количества литовцев в Литве после смерти СССР? Сильно выросло?", "Это их розовый сон", "Самое главное - убедить самого себя!" - отреагировали пользователи сети.
Истерию вокруг группы "Вагнер" первыми начали раздувать польские власти, когда в конце июля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
Позже к этой теме присоединились и страны Балтии, и усиление их границы с Белоруссией продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.
В конце августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.
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Однако в этой истории, считает большинство экспертов, есть "второе дно": действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".
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