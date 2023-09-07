Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Брянском. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет", - написал губернатор.
По его словам, в результате падения обломков летательного аппарата было частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.