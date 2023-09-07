https://ukraina.ru/20230907/1049224559.html

Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском

Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском - 07.09.2023 Украина.ру

Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Брянском. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз

2023-09-07T07:33

2023-09-07T07:33

2023-09-07T07:33

беспилотник

брянск

вокзал

пво

губернатор

новости

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"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет", - написал губернатор.По его словам, в результате падения обломков летательного аппарата было частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

https://ukraina.ru/20230906/1049193889.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотник, брянск, вокзал, пво, губернатор, новости