https://ukraina.ru/20230907/1049224310.html

Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону

Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону - 07.09.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев

2023-09-07T07:17

2023-09-07T07:17

2023-09-07T07:17

пво

беспилотник

ростов-на-дону

новости

атака

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"Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - указал губернатор.В Минобороны России добавили, что в результате случившегося повредило фасады трех зданий и машины.Позже мэр города Алексей Логвиненко заверил, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.

https://ukraina.ru/20230901/1049082462.html

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пво, беспилотник, ростов-на-дону, новости, атака