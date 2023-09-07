Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону - 07.09.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону - 07.09.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
2023-09-07T07:17
2023-09-07T07:17
пво
беспилотник
ростов-на-дону
новости
атака
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"Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - указал губернатор.В Минобороны России добавили, что в результате случившегося повредило фасады трех зданий и машины.Позже мэр города Алексей Логвиненко заверил, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.
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пво, беспилотник, ростов-на-дону, новости, атака
ПВО, беспилотник, Ростов-на-Дону, Новости, атака

Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону

07:17 07.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Александр Поготов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
"Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - указал губернатор.
В Минобороны России добавили, что в результате случившегося повредило фасады трех зданий и машины.
Позже мэр города Алексей Логвиненко заверил, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 07:28
Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областьюСистема противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Брянской областью очередной беспилотник. Об этом вечером 31 августа заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале
 
ПВОбеспилотникРостов-на-ДонуНовостиатака
 
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