Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
"Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - указал губернатор.
В Минобороны России добавили, что в результате случившегося повредило фасады трех зданий и машины.
Позже мэр города Алексей Логвиненко заверил, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.