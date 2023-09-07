https://ukraina.ru/20230907/1049217712.html

Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами

Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами - 07.09.2023 Украина.ру

Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами

Военные действия на Украине, возможно, только репетиция для будущих конфликтов. Не обязательно, что война США и России будет в 2024 году, но как только Запад... Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T03:36

2023-09-07T03:36

2023-09-07T03:36

интервью

сша

россия

украина

япония

калининград

финляндия

швеция

турция

германия

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Военные действия на Украине, возможно, только репетиция для будущих конфликтов. Не обязательно, что война США и России будет в 2024 году, но как только Запад будет готов и увидит нашу слабость, обязательно это сделает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.— Алексей Валериевич, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон начнет полноценную войну с Москвой в следующем году для сохранения власти в США. Что значит такое выступление Карлсона, тем более, что говорит он о росийско-американской войне не первый раз?— Это просто пересказ аналитического доклада Российского совета по международным делам (РСМД), выпущенного осенью 2013 года. Он называется "Возможна ли война с Америкой" и опубликован на сайте организации. Там сказано, что конфликт возможен через 10–15 лет в следующей форме: Россия зайдет в военные действия с некой третьей страной, а Соединенные Штаты поддержат последнюю. Далее перечисляются сценарии развития ситуации и предполагаемые "полигоны". Это могут быть Япония, Балтийское море, Арктика, где стороны могут задействовать ограниченные средства. Война на Украине — это лишь репетиция. В докладе РСМД четко сказано, зачем это нужно Соединенным Штатам: для того, чтобы легитимизировать распад ООН и установить так называемый однополярный порядок. А для это США необходима какая-то крупная военная победа. Тогда у нас многие протестовали против доклада РСМД, а теперь вздыхают: а ведь это был новый "меморандум Дурново". Напомню, что наш министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново в начале 1914 года представил Николаю II записку, в которой четко предсказал ход и итоги Первой мировой войны. Кстати, очень интересный момент, который был отмечен в докладе РСМД: Ливийская война 2011 года изменила соотношение сил между великими державами; вернула Великобританию в активную политику и ее давнюю игру по разжиганию российско-германских противоречий. Именно это мы сейчас и видим.— Какие ресурсы есть у России и США для военного противостояния? — Есть два типа войн, которые выделял еще немецкий стратег Карл фон Клаузевиц: тотальные и ограниченные. Отличаются они не масштабом боевых действий и не числом погибших, а целями, которые преследуют стороны. Цель тотальной войны — уничтожить противника как субъект. Цель ограниченной войны — принудить противника к переговорам на определенных условиях. Для ведения тотальной войны у нас с Соединенными Штатами до сих пор нет технических возможностей. Собственно, об этом говорилось еще в холодную войну. Недавно российский историк Пётр Скороспелов опубликовал интересные документы сталинских времен, где приведено мнение Сталина, что холодная война — это во многом блеф. Пока у американцев нет второй сухопутной армии, мы можем, что называется, спать более-менее спокойно. Для того, чтобы была большая война, нужны две сухопутные армии. Обменяться ударами с воздуха, и даже ядерными ударами — и что дальше? Оккупировать друг друга мы не можем все равно в силу огромного расстояния между нами. Вряд ли мы сможем перебросить русскую армию в Мексику, и США вряд ли перебросят крупную военную группировку в Европу или Азию. Вспомните, чтобы сокрушить Ирак, который по определению был не способен обороняться и мешать действиям США, последние полгода наращивали группировку. Против России, понятное дело, потребуются иные формы войск. Можно обменяться авиационными ударами. Но, с учетом действия российской ПВО, что, собственно, будет дальше? Для победы в тотальной войне должен прийти солдат-победитель и установить свой порядок. Перебросить такие армии в другое полушарие Земли пока не можем ни мы, ни США.— Чью сухопутную армию США могут противопоставить России? — Только если возродить снова немецкую армию. Мы уже третий раз за историю воюем с немецкой военной техникой на территории Украины. Если бы нам в 70-е годы сказали, что нам предстоит воевать под Харьковом и Донецком с немецкими танками "Леопардами", думаю, на нас посмотрели бы как на сумасшедших. Одновременно в Германии звучат голоса: а не создать ли нам сильный ВПК, не создать ли нам сильную армию, для того чтобы снова стать опорой Запада против "варварской России". Также в Германии — экономическая депрессия; большое число людей выбрасывается из привычного образа жизни. Вот и база для новых вооруженных сил. Необходимо учитывать, что в Германии растут настроения о приходе времени исторического реванша в Восточной Европе. Здесь опять-таки опасно вырисовывается тематика Калининграда. В Германии уже отрыто говорят России: вы возрождаете прусское наследие в Калининградской области — тевтонские замки, музеи — а они какое отношение к русской культуре имеют? Значит, вы оккупанты на этой территории. Вы Крым у Украины отжали — почему бы нам не забрать Калининград. Вопрос в том, как взять. В Германии есть два сценария — или взять самим, или хорошо бы, чтобы взяла Польша, а потом Берлин вернет себе все земли, которые Варшава получила после Второй мировой войны. Пока это утопия. Но создайте завтра мощную немецкую армию, и утопия мгновенно может стать реальностью.— Мы не можем быть снова союзникам с Германией, как в XIX веке? — Хотелось бы, но пока маловероятно. В Германии всегда было две условные партии. Первая выступает за превращение Германии в мировую державу и отмену ограничений ее суверенитета. Тогда это дружба с Россией, к чему вели канцлеры Коль и Шредер.Вторая партия выступает за хозяйственное освоение Восточной Европы: это конфликт с Россией. Меркель и Шольц — это представители второй партии. Американцы поддерживать вторую партию против первой, и пока им это удаётся, к сожалению.— На Западе любят говорить: если США враждебны, почему они не оккупировали Россию в начале девяностых…— У меня вопрос, а как бы они оккупировали Россию в начале 90-х? Через Камчатку или через хребет Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке? Так ни у нас, ни у американцев там нет нормальных железных и шоссейных дорог — лишь вечная мерзлота и гигантские расстояния. Попробуйте повоевать где-нибудь в Якутии или на Чукотке. Как вы будете снабжать войска, какая будет идти логистика? Ну, и не забудем, что у России в начале 1990-х было около 10–12 тысяч ядерных боезарядов на стратегических носителях. Для войны с Россией нужно было бы создать базы у ее границ. А это работа на 15–20 лет. Поэтому американцы выбрали иную стратегию, как я уже не раз говорил в наших интервью — натравить какое-нибудь государство на Россию и поддерживать его силами и средствами, в идеале — создать новую сухопутную армию. Например, во вторую половину холодной войны, после наших конфликтов с Китаем, США пытались создать вторую сухопутную армию из китайцев. Тогда, в 1969–1970 годах, реально в мире заискрило. Дальше — Украина: как только мы получили сухопутную армию противника на нашей границе, мы сразу получили крупный военный конфликт. И никакое ядерное оружие Россию тут не спасает. Украина обстреливает наши города и населенные пункты, в том числе на территории Курской, Белгородской областей — и даже до Москвы и Пскова добирается. И что, мы применили ядерное оружие? Нет! Оно так и будет лежать на складах, как это было с химическим оружием во время Второй мировой войны. Вот, в чем проблема!— Вы упомянули, что Япония, Балтийское море, Арктика могут стать полигонами для противостояния США против России. По каким сценариям возможно развитие конфликтов? — Давайте рассмотрим угрозы и риски конфликта России с Японией. Посмотрите, какая масштабная программа перевооружения Японии принимается. А под кого она предпринимается? Напомню, что территориальные претензии у Японии есть к Китаю и к нам. Токио в 2011 году был принят закон, объявляющий четыре группы так называемых южных Курильских островов оккупированными Россией. Представьте, если завтра Япония привезет туда не войска, а около 40 тысяч мирных японцев как колонистов: стариков, женщин, детей. Мы будем демонстративно убивать их на глазах у всего мира или нет? И в этот момент японский парламент может вполне принять закон о восстановлении суверенитета Японии над островами. А руки России будут связаны, например, конфликтами на Западе. Опасность, да, еще какая, неправда ли? Часто говорят, что Япония — страна с ограниченным суверенитетом. Так я напомню, что Япония во время Русско-японской войны тоже была с ограниченным суверенитетом — Штаты ограничивали ее независимость по Канагавскому договору 1854 года. Однако это не помешало Японии напасть на Порт-Артур и устроить нам Цусиму [Цусимское сражение — морская битва в Японском море между флотами России и Японии]. Так что, ограничения суверенитетом — это еще не гарантия ограниченной политики. Сейчас японцы внимательно следят за конфликтом на Украине: как ВСУ обстреливают наше Теткино, Уразово, применяют кассетные бомбы — а Россия не идет на ответные меры. А, может быть ребята и вправду не будут воевать за острова, размышляют в Токио. А, может быть, русские побоятся идти на большую войну и пойдут на переговоры, учитывая, что сама территория прикрыта американо-японским договором безопасности, думают в Токио. Вот вам первая угроза, которая вырисовывается для России на Дальнем Востоке. Мягкая линия нам может аукнуться очень горько. Однако пока что Японии нужно подтянуть свою армию, чтобы конфликтовать с нами — на это уйдет 7–10 лет.— В Варшаве, Берлине и Литве давно поговаривают о том, что хорошо бы отобрать у нас Калининград. Возможно ли в реальности это сделать? — Опять-таки, рассматривают разные варианты. Представьте на мгновение, что им удастся сменить власть в Белоруссии. Лукашенко физически не вечен (если цинично рассуждать), а кто придет ему на смену, мы не знаем. Как далеко будет отброшена Россия от Калининграда? Оборонять его сложно, учитывая давление на анклав со стороны Польши, Литвы, Германии — теперь еще Финляндия вступила в НАТО. Это не фантастика. Они могут начать с мягких действий, какие, например, сейчас ведутся против российских городов. Допустим, применят системы РЭП против Калининградской области, по каким-то техническим причинам остановят транзит через Литву, и одновременно Финляндия и Эстония блокируют нам выход из Финского залива. И скажут: вы пойдете на ядерную войну со всем НАТО или начнете гибкие переговоры о статусе Калининграда, чтобы найти компромисс по милитаризации анклава.— Какие угрозы исходят со стороны Финляндии, которая теперь в НАТО и активно выступает против России? — Там возрастают агрессивные антироссийские настроения. У нас до сих пор почему-то преобладает поздняя советская наивность: дескать, ах, нас финны любили в 70-е годы! Ребята, финны нас не любили в семидесятые годы — они просто улыбались нам, потому что мы были намного сильнее. Немцы нас тоже при Первой мировой войне очень любили. Например, Петербург был наполовину, а то и больше, заполнен немецким населением. Ну, и что? Это нам как-то помогло в Первой мировой? Поэтому, если там кто-то кого-то любил — это не панацея. Сегодня любили — завтра разлюбили.Финляндия претендует на порт Петсамо; с начала 90-х годов там раздаются голоса о том, что Советский Союз, а потом Россия лишила финнов статуса арктической державы, отрезала от Северного Ледовитого океана. В одностороннем порядке финны уже меняют режим Аландских островов. Далее — смотрят на Карельский перешеек, на части Карелии. Финны говорят: дескать, Хрущев в 1955 году пошел же на уступки и отдал Финляндии военно-морскую базу в Порккала-Удд — почему бы "не отжать" что-то еще у России, раз мы прикрыты мощью НАТО.— Кого еще американцы могут втравить в ограниченную войну против нас в перспективе? — Швеция не признает наших эксклюзивных прав на Северный морской путь. Страна утверждает, что первой Севморпуть прошла шведская экспедиция Норденшёльда в 1878 году, что у России нет права в одностороннем порядке закрывать порты Северного Ледовитого океана. Представьте на мгновение, что Штаты пошлют военные корабли на наш Севморпуть в поддержку Швеции. Будем мы затевать большую войну или, как они считают, "проглотим" этот вызов? Вот, где большая опасность. Угроза также может идти из Белоруссии. Мы почему-то себе представляем, что вторжение туда начнется по образцу 22 июня 1941 года в виде боев за Брест и Гродно. А если Запад начнет гибридную агрессию? Создадут, например, какой-нибудь международный военный легион в поддержку "президента" Тихановской и начнут марш на Минск. От Вильнюса до Минска очень недалеко через Сморгонь… А дальше они надеются на измену части руководства Белоруссии, которая пойдет на компромисс и подпишет мир. Вот, чего нам надо опасаться! Или, например, если удастся развернуть Турцию против России, можно создать кучу неприятностей. Турция — вторая по мощи армия НАТО.— Но нам же экономически невыгодно отношения портить с Турцией, особенно сейчас, когда строятся "Аккую", "Голубой поток", "Турецкий поток", увеличивается товарооборот… — Перед Первой мировой войной Германия была первым инвестором в промышленность Российской империи. Нам это чем-то помогло в 1914 году? А уж какие у нас были экономические связи в Германии в конце 30-х годов. И как нам это пригодилось в 1941 году? А уж какие у нас сейчас были с немецким бизнесом экономические связи! Я помню эти надежды 2013–2014 годов: да никогда немецкий бизнес не пойдет на потерю российского рынка, да он сметет того канцлера, который закроет им российский рынок. Закрыли, смели? Что-то я не помню, чтобы Меркель и Шольцу кто-то объявил импичмент.Извините, но это опять-таки наше позднее, советское, мышление, которое нам вбили в головы — экономика, экономика, экономика. Экономика ничто на фоне геополитики! Вон они все, транснациональные корпорации, потеряли российский рынок — и что? ИКЕА потеряла российский рынок, но никто не сменил кабинет министров, никто не вывел шведов на баррикады. Мы должны вспомнить 1914 год. Глобализация была такая, какой нам не снилась сегодня. Люди не то, что без виз ездили друг к другу — можно было оружие спокойно перевозить, приезжать в другую страну и жить. Вспомните, наши писатели жили в Европе, а немцы и французы к нам переезжали. В один день все закончилось. В Первую мировую даже перерубили телеграфные кабели, что и привело к развитию радио. Вот вам так называемая экономика чипов. Как говорят "чипы, чипы защитят от войны". Ан нет.— США более 30 лет устраивали инфраструктуру для войны с Россией в виде баз НАТО. Насколько они готовы к военным действиям с Россией? — Для военных действий нужен солдат. Пока у них главная проблема — у них нет солдата. Как только на Украине у НАТО появилась какая-никакая, но армия, мы сразу бы получили войну с блоком. Возможно, не ядерное оружие гарантировало нам мир столько лет, а распределение сил по итогам Второй мировая войны. У нас часто любят фантазировать, что было бы, если бы в 1945 году мы столкнулись с союзниками в Европе в новую войну. Ответ — мы не могли с ними столкнуться, потому что мы были малоуязвимы друг для друга. У Советского Союза было колоссальное превосходство на суше. У союзников было колоссальное превосходство на море, учитывая, что это государства, отделенные крупными водными пространствами — США и Великобритания. В воздухе в тактической авиации было примерное равенство, в стратегической — у созников превосходство. То есть повоевать друг с другом нам было технически очень сложно. Как слон может повздорить с китом? Кит, конечно, может облить слона водой, когда тот приблизится к берегу. Слон может метнуть в кита камень с берега. Но это максимум, что они могут сделать друг с другом. Так и тут. У США не было второй сухопутной державы — они только теперь задумались о воссоздании сухопутных держав в виде Японии, Германии. Война на Украине, возможно, только репетиция для будущих конфликтов. Не обязательно, что война США и России будет в 2024 году, но как только Запад будет готов и увидит нашу слабость, обязательно это сделает.

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