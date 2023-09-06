https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html

"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву

"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву - 06.09.2023 Украина.ру

"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву

В ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-06T21:13

2023-09-06T21:13

2023-09-06T21:13

новости

сша

оон

обедненный уран

пентагон

украина

challenger-2 (танк)

m1 abrams

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Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.Первыми Украине снаряды с обедненным ураном поставила Великобритания. Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном“.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.

https://ukraina.ru/20230519/1046335569.html

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новости, сша, оон, обедненный уран, пентагон, украина, challenger-2 (танк), m1 abrams