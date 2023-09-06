https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву - 06.09.2023 Украина.ру
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
В ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-06T21:13
2023-09-06T21:13
2023-09-06T21:13
новости
сша
оон
обедненный уран
пентагон
украина
challenger-2 (танк)
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Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.Первыми Украине снаряды с обедненным ураном поставила Великобритания. Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном“.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
https://ukraina.ru/20230519/1046335569.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, оон, обедненный уран, пентагон, украина, challenger-2 (танк), m1 abrams
Новости, США, ООН, обедненный уран, Пентагон, Украина, Challenger-2 (танк), M1 Abrams
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
В ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак.
Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.
Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.
Первыми Украине снаряды с обедненным ураном поставила Великобритания. Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном“.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.