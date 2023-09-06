"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву - 06.09.2023 Украина.ру
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"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву - 06.09.2023 Украина.ру
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
В ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-06T21:13
2023-09-06T21:13
новости
сша
оон
обедненный уран
пентагон
украина
challenger-2 (танк)
m1 abrams
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Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.Первыми Украине снаряды с обедненным ураном поставила Великобритания. Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном“.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, оон, обедненный уран, пентагон, украина, challenger-2 (танк), m1 abrams
Новости, США, ООН, обедненный уран, Пентагон, Украина, Challenger-2 (танк), M1 Abrams

"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву

21:13 06.09.2023
 
© dan-news.info
© dan-news.info
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В ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор", - сказал Хак.
Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи Киеву общей суммой на 175 миллионов долларов. В рамках пакета США передадут Украине 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Танки Abrams при этом Киев пока не получил.
Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.
Первыми Украине снаряды с обедненным ураном поставила Великобритания. Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном“.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 05:00
Радиационное облако. Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожили склады с обеднённым ураном в ХмельницкомРоссия продолжает удивлять Запад уже сегодня теми же "Кинжалами". Об этом свидетельствует и уничтоженный ЗРК Patriot, и мощные удары по военным объектам на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиСШАООНобедненный уранПентагонУкраинаChallenger-2 (танк)M1 Abrams
 
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Заголовок открываемого материала
21:13"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
20:57США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
20:40США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
20:11"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
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