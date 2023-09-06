https://ukraina.ru/20230906/1049222154.html

США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном - 06.09.2023 Украина.ру

США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном, заявили в Пентагоне

2023-09-06T20:57

2023-09-06T20:57

2023-09-06T20:57

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обедненный уран

m1 abrams

великобритания

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В Соединенных Штатах объявили о новом пакете военной помощи, общей суммой на 175 миллионов долларов.Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Танки Abrams Киев пока не получил.Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа отметила, что поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.

https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html

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новости, сша, украина, пентагон, зарубежье, обедненный уран, m1 abrams, великобритания