США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру
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США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
В США уверены, что ВСУ будут применять снаряды с обеднённым ураном „ответственно“, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на CNN
2023-09-06T20:40
2023-09-06T20:40
новости
сша
украина
обедненный уран
пентагон
всу
белый дом
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Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном применяются в стандартном порядке на танках не только США, но и на тех, которые Штаты будут поставлять Украине.Издание Politico сообщило ранее, что Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета США планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном.Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
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новости, сша, украина, обедненный уран, пентагон, всу, белый дом
Новости, США, Украина, обедненный уран, Пентагон, ВСУ, Белый дом

США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ

20:40 06.09.2023
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
В США уверены, что ВСУ будут применять снаряды с обеднённым ураном „ответственно“, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на CNN
Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном применяются в стандартном порядке на танках не только США, но и на тех, которые Штаты будут поставлять Украине.
„И если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно…", - сказала Сингх.
Издание Politico сообщило ранее, что Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета США планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.
Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 17:35
Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураномРоссийская армия стала первой в мире, уничтожившей британский танк Challenger 2 стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 615 млн руб.). Однако пресса Великобритании обращает внимание на другую деталь: вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьера Риши Сунака
 
НовостиСШАУкраинаобедненный уранПентагонВСУБелый дом
 
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21:13"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
20:57США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
20:40США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
20:11"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
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