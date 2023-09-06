https://ukraina.ru/20230906/1049221694.html

США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ

США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру

США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ

В США уверены, что ВСУ будут применять снаряды с обеднённым ураном „ответственно“, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на CNN

2023-09-06T20:40

2023-09-06T20:40

2023-09-06T20:40

новости

сша

украина

обедненный уран

пентагон

всу

белый дом

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном применяются в стандартном порядке на танках не только США, но и на тех, которые Штаты будут поставлять Украине.Издание Politico сообщило ранее, что Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета США планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном.Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.

https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html

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новости, сша, украина, обедненный уран, пентагон, всу, белый дом