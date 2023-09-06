https://ukraina.ru/20230906/1049221694.html
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
В США уверены, что ВСУ будут применять снаряды с обеднённым ураном „ответственно“, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на CNN
2023-09-06T20:40
2023-09-06T20:40
2023-09-06T20:40
новости
сша
украина
обедненный уран
пентагон
всу
белый дом
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Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном применяются в стандартном порядке на танках не только США, но и на тех, которые Штаты будут поставлять Украине.Издание Politico сообщило ранее, что Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета США планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном.Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
https://ukraina.ru/20230905/1049187239.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, обедненный уран, пентагон, всу, белый дом
Новости, США, Украина, обедненный уран, Пентагон, ВСУ, Белый дом
США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
В США уверены, что ВСУ будут применять снаряды с обеднённым ураном „ответственно“, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на CNN
Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что снаряды с обедненным ураном применяются в стандартном порядке на танках не только США, но и на тех, которые Штаты будут поставлять Украине.
„И если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно…", - сказала Сингх.
Издание Politico сообщило ранее, что Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета США планируют поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Снаряды с обедненным ураном первыми поставила Украине Великобритания весной этого года. Накануне, 5 сентября, стало известно, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2.
Всего Лондон передал ВСУ 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном". О чем ранее сообщил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.