https://ukraina.ru/20230906/1049221438.html
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ - 06.09.2023 Украина.ру
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
Заявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо
2023-09-06T20:11
2023-09-06T20:11
2023-09-06T20:28
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куба
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Такие СМИ, как CiberCuba и Diario de Cuba, и блогеры из Майами обвинили кубинское правительство в том, что оно направило своих военнослужащих для участия в российской спецоперации, отметил он. На самом же деле, по словам Альварадо, некоторым молодым людям на Кубе действительно были обещаны большие деньги за участие в российской спецоперации, но ни правительство Кубы, ни правительство РФ не имели к этому никакого отношения. Эта акция была организована нелегальной "сетью торговцев людьми", уточнил он. Заявление МИД Кубы ни в коем случае не направлено против РФ, с которой страну связывают прочные узы дружбы и солидарности, подчеркнул Альварадо. "Это скорее заявление о том, что Куба будет расследовать деятельность мафиозных группировок, занимающихся торговлей людьми, которые в частном порядке пытались завербовать некоторых людей на Кубе с целью участия в российско-украинском противостоянии", добавил эксперт. По его словам, целью кампании, развязанной в СМИ Майами, является "сатанизация как Кубы, так и России". Куба подтверждает свою дружбу "с Россией и с украинским народом", подытожил Альварадо.
https://ukraina.ru/20220211/1033253796.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, куба, зарубежье, россия, мид
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
20:11 06.09.2023 (обновлено: 20:28 06.09.2023)
Заявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо
Такие СМИ, как CiberCuba и Diario de Cuba, и блогеры из Майами обвинили кубинское правительство в том, что оно направило своих военнослужащих для участия в российской спецоперации, отметил он.
На самом же деле, по словам Альварадо, некоторым молодым людям на Кубе действительно были обещаны большие деньги за участие в российской спецоперации, но ни правительство Кубы, ни правительство РФ не имели к этому никакого отношения.
Эта акция была организована нелегальной "сетью торговцев людьми", уточнил он.
Заявление МИД Кубы ни в коем случае не направлено против РФ, с которой страну связывают прочные узы дружбы и солидарности, подчеркнул Альварадо.
"Это скорее заявление о том, что Куба будет расследовать деятельность мафиозных группировок, занимающихся торговлей людьми, которые в частном порядке пытались завербовать некоторых людей на Кубе с целью участия в российско-украинском противостоянии", добавил эксперт.
По его словам, целью кампании, развязанной в СМИ Майами, является "сатанизация как Кубы, так и России".
Куба подтверждает свою дружбу "с Россией и с украинским народом", подытожил Альварадо.