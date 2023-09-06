"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ - 06.09.2023 Украина.ру
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"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ - 06.09.2023 Украина.ру
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
Заявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо
2023-09-06T20:11
2023-09-06T20:28
новости
куба
зарубежье
россия
мид
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Такие СМИ, как CiberCuba и Diario de Cuba, и блогеры из Майами обвинили кубинское правительство в том, что оно направило своих военнослужащих для участия в российской спецоперации, отметил он. На самом же деле, по словам Альварадо, некоторым молодым людям на Кубе действительно были обещаны большие деньги за участие в российской спецоперации, но ни правительство Кубы, ни правительство РФ не имели к этому никакого отношения. Эта акция была организована нелегальной "сетью торговцев людьми", уточнил он. Заявление МИД Кубы ни в коем случае не направлено против РФ, с которой страну связывают прочные узы дружбы и солидарности, подчеркнул Альварадо. "Это скорее заявление о том, что Куба будет расследовать деятельность мафиозных группировок, занимающихся торговлей людьми, которые в частном порядке пытались завербовать некоторых людей на Кубе с целью участия в российско-украинском противостоянии", добавил эксперт. По его словам, целью кампании, развязанной в СМИ Майами, является "сатанизация как Кубы, так и России". Куба подтверждает свою дружбу "с Россией и с украинским народом", подытожил Альварадо.
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новости, куба, зарубежье, россия, мид
Новости, Куба, Зарубежье, Россия, МИД

"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ

20:11 06.09.2023 (обновлено: 20:28 06.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Percy Francisco Alvarado GodoyПерси Альварадо
Перси Альварадо - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Percy Francisco Alvarado Godoy
Читать в
Заявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо
Такие СМИ, как CiberCuba и Diario de Cuba, и блогеры из Майами обвинили кубинское правительство в том, что оно направило своих военнослужащих для участия в российской спецоперации, отметил он.
На самом же деле, по словам Альварадо, некоторым молодым людям на Кубе действительно были обещаны большие деньги за участие в российской спецоперации, но ни правительство Кубы, ни правительство РФ не имели к этому никакого отношения.
Эта акция была организована нелегальной "сетью торговцев людьми", уточнил он.
Заявление МИД Кубы ни в коем случае не направлено против РФ, с которой страну связывают прочные узы дружбы и солидарности, подчеркнул Альварадо.
"Это скорее заявление о том, что Куба будет расследовать деятельность мафиозных группировок, занимающихся торговлей людьми, которые в частном порядке пытались завербовать некоторых людей на Кубе с целью участия в российско-украинском противостоянии", добавил эксперт.
По его словам, целью кампании, развязанной в СМИ Майами, является "сатанизация как Кубы, так и России".
Куба подтверждает свою дружбу "с Россией и с украинским народом", подытожил Альварадо.
Перси Альварадо Percy Francisco Alvarado Godoy
11 февраля 2022, 09:53
Перси Альварадо: кто онСотрудник спецслужб Кубы, писатель, публицист
 
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