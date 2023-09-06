https://ukraina.ru/20230906/1049221438.html

"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ

"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ - 06.09.2023 Украина.ру

"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ

Заявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо

2023-09-06T20:11

2023-09-06T20:11

2023-09-06T20:28

новости

куба

зарубежье

россия

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/55/1033415505_174:427:1531:1190_1920x0_80_0_0_b2a5745eefbfc8f47868d5b4a55fcbc6.jpg

Такие СМИ, как CiberCuba и Diario de Cuba, и блогеры из Майами обвинили кубинское правительство в том, что оно направило своих военнослужащих для участия в российской спецоперации, отметил он. На самом же деле, по словам Альварадо, некоторым молодым людям на Кубе действительно были обещаны большие деньги за участие в российской спецоперации, но ни правительство Кубы, ни правительство РФ не имели к этому никакого отношения. Эта акция была организована нелегальной "сетью торговцев людьми", уточнил он. Заявление МИД Кубы ни в коем случае не направлено против РФ, с которой страну связывают прочные узы дружбы и солидарности, подчеркнул Альварадо. "Это скорее заявление о том, что Куба будет расследовать деятельность мафиозных группировок, занимающихся торговлей людьми, которые в частном порядке пытались завербовать некоторых людей на Кубе с целью участия в российско-украинском противостоянии", добавил эксперт. По его словам, целью кампании, развязанной в СМИ Майами, является "сатанизация как Кубы, так и России". Куба подтверждает свою дружбу "с Россией и с украинским народом", подытожил Альварадо.

https://ukraina.ru/20220211/1033253796.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, куба, зарубежье, россия, мид