https://ukraina.ru/20230906/1049221088.html

Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупции

Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупции - 06.09.2023 Украина.ру

Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупции

На Украине запустили портал, куда можно сообщить о факте коррупции и получить 10 процентов от "сделки". Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК)

2023-09-06T19:51

2023-09-06T19:51

2023-09-06T20:47

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коррупция

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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) запускает портал, по которому граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.Портал будет экономить бюджет всех институций и организаций по разработке собственного отдельного механизма, уточнили в НАПК.Обративший гражданин может решить, подавать информацию о факте коррупции анонимно или нет. Но, если подать сообщение анонимно, то претендовать на вознаграждение нельзя.В НАПК сообщили, что заявители получат 10 процентов от размера взятки или от предоставленного государству убытка. Вознаграждение выплачивается только по результатам судебного рассмотрения.

https://ukraina.ru/20230821/1048839114.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, коррупция, напк, портал