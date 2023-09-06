https://ukraina.ru/20230906/1049220873.html

"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины

"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины - 06.09.2023 Украина.ру

"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины

Дмитрий из Москвы и Тимур из Тореза – что их объединяет? То, что они оба служат в танковых войсках 1 Армейского корпуса в Донбассе. Они оба стоят на защите... Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T19:26

2023-09-06T19:26

2023-09-06T19:26

видео

танкист

днр

сво

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049220686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58463de89cbbcdab7533016a39b4c178.jpg

Дмитрий из Москвы и Тимур из Тореза – что их объединяет? То, что они оба служат в танковых войсках 1 Армейского корпуса в Донбассе. Они оба стоят на защите Родины. Однако у них также довольно много различий. Один – доброволец, второй – мобилизованный. Мотивация у парней, также как и видение будущего очень сильно различается. Доброволец на войне чуть ли не с самого её начала, а по ответам мобилизованного видно, что он беспокоится о семье и будущем. Кто из них кто? Уверены, ответы бойцов вас удивят.

https://ukraina.ru/20230131/1043135546.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, танкист, днр, сво, танки