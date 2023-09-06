"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины - 06.09.2023 Украина.ру
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"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины
"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины - 06.09.2023 Украина.ру
"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины
Дмитрий из Москвы и Тимур из Тореза – что их объединяет? То, что они оба служат в танковых войсках 1 Армейского корпуса в Донбассе. Они оба стоят на защите... Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T19:26
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Дмитрий из Москвы и Тимур из Тореза – что их объединяет? То, что они оба служат в танковых войсках 1 Армейского корпуса в Донбассе. Они оба стоят на защите Родины. Однако у них также довольно много различий. Один – доброволец, второй – мобилизованный. Мотивация у парней, также как и видение будущего очень сильно различается. Доброволец на войне чуть ли не с самого её начала, а по ответам мобилизованного видно, что он беспокоится о семье и будущем. Кто из них кто? Уверены, ответы бойцов вас удивят.
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видео, танкист, днр, сво, танки
Видео, Танкист, ДНР, СВО, танки

"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины

19:26 06.09.2023
 
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Дмитрий из Москвы и Тимур из Тореза – что их объединяет? То, что они оба служат в танковых войсках 1 Армейского корпуса в Донбассе. Они оба стоят на защите Родины.
Однако у них также довольно много различий. Один – доброволец, второй – мобилизованный. Мотивация у парней, также как и видение будущего очень сильно различается.
Доброволец на войне чуть ли не с самого её начала, а по ответам мобилизованного видно, что он беспокоится о семье и будущем. Кто из них кто? Уверены, ответы бойцов вас удивят.
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