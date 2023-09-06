https://ukraina.ru/20230906/1049220550.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине - 06.09.2023 Украина.ру

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине

Россия запросила проведения 12 сентября заседания СБ ООН по вопросу западных поставок вооружений Киеву, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале

2023-09-06T19:16

2023-09-06T19:16

2023-09-06T19:16

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Албанское председательство вместе с США запросило проведение 8 сентября открытого брифинга в связи с годовщиной вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. "Почему-то они решили, что эта тема нам неудобна! Мы, на самом деле, сами подумывали о том, чтобы подсветить в Совбезе жизнь новых субъектов Российской Федерации", прокомментировал Полянский.В постпредстве РФ при ООН пообещали подобрать достойного докладчика. "Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов начинает уже нервировать наших оппонентов", отметил Полянский.Заседание начнется в 17:00 по Москве и будет транслироваться на телеграмм-канале Постпредства России и на UN WebTV.

https://ukraina.ru/20230829/1049024588.html

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2023

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новости, россия, оон, совбез оон, постпред, заседание, украина, поставки, вооружение