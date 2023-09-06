https://ukraina.ru/20230906/1049220550.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине - 06.09.2023 Украина.ру
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине
Россия запросила проведения 12 сентября заседания СБ ООН по вопросу западных поставок вооружений Киеву, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале
2023-09-06T19:16
2023-09-06T19:16
2023-09-06T19:16
новости
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совбез оон
постпред
заседание
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поставки
вооружение
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Албанское председательство вместе с США запросило проведение 8 сентября открытого брифинга в связи с годовщиной вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. "Почему-то они решили, что эта тема нам неудобна! Мы, на самом деле, сами подумывали о том, чтобы подсветить в Совбезе жизнь новых субъектов Российской Федерации", прокомментировал Полянский.В постпредстве РФ при ООН пообещали подобрать достойного докладчика. "Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов начинает уже нервировать наших оппонентов", отметил Полянский.Заседание начнется в 17:00 по Москве и будет транслироваться на телеграмм-канале Постпредства России и на UN WebTV.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, оон, совбез оон, постпред, заседание, украина, поставки, вооружение
Новости, Россия, ООН, Совбез ООН, постпред, заседание, Украина, поставки, вооружение
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине
Россия запросила проведения 12 сентября заседания СБ ООН по вопросу западных поставок вооружений Киеву, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале
Албанское председательство вместе с США запросило проведение 8 сентября открытого брифинга в связи с годовщиной вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. "Почему-то они решили, что эта тема нам неудобна! Мы, на самом деле, сами подумывали о том, чтобы подсветить в Совбезе жизнь новых субъектов Российской Федерации", прокомментировал Полянский.
"Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения "зеркальных" мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", - сообщил дипломат.
В постпредстве РФ при ООН пообещали подобрать достойного докладчика. "Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов начинает уже нервировать наших оппонентов", отметил Полянский.
Заседание начнется в 17:00 по Москве и будет транслироваться на телеграмм-канале Постпредства России и на UN WebTV.