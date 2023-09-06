https://ukraina.ru/20230906/1049219883.html

Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентября

Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру

Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентября

В Минобороны Румынии опровергли свои слова о "российских беспилотниках"; на рынке в Константиновке погибли люди, прилет по Волновахе; украинский наркобарон попал в неприятность в Италии

2023-09-06T18:57

2023-09-06T18:57

2023-09-06T18:57

эксклюзив

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румыния

украина

беспилотники

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италия

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Дроны в РумынииМинистр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что "кусочки, которые могут быть дронами", все-таки были обнаружены на румынской территории – около границы с Украиной, в районе Плауну. Туда он прибыл лично вместе с журналистами Antena 3 CNN, которые опубликовали материал.Опасности, или элементов, которые могли бы быть опасны для местных жителей, не обнаружено, уточнил Тылвар.В понедельник, 4 сентября, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.При этом Министерство обороны самой Румынии опровергало эту информацию, называя заявления Киева – "фейком".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть."Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - эти слова Николенко вызвали наибольшее количество вопросов, эксперты отмечают, что таким образом, Офис президента Украины пытается втянуть страну НАТО в конфликт.Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее", отметил в материале для издания Украина.ру обозреватель Василий Стоякин.Естественно, что если это удастся, то о провале украинского наступления никто уже не вспомнит — проблемы будут значительно более серьёзные, считает он.Схожая история произошла в ноябре прошлого года в приграничном районе Польши – в Пшеводуве: местные СМИ сообщали о попадании двух ракет, в результате чего погибли 2 человека – местные жители. Затем в сообщениях фигурировала только одна ракета, в результате власти Польши пришли к выводу, что это могли быть украинские ракеты (ракета?) противовоздушной обороны (ПВО).ОбстрелыНазначенные Киевом власти Донецкой области (часть ДНР, подконтрольная Украине) сообщили о прилете по центральному рынку города Константиновка.Несколько часов длилась спасательная операция, в результате чего стало известно о гибели 17-ти человек, включая одного ребенка. 32 человека были ранены.В комментарии украинскому изданию "Страна.UA" одна из пострадавших, местная жительница, описала произошедшее:"В момент удара я находилась возле своего торгового павильона, он расположен неподалеку от места прилета.Трудно сказать, что я делала после удара. У меня был шок, ходила туда-сюда. Все были в панике, люди кричали. Помню, как мужчина кричал, чтобы вызвали скорую, так как его жена получила ранение и ей было плохо. Этот мужчина тоже был ранен",- рассказывает Наталья.Журналист спрашивает ее, почему она не уезжает из города, который часто попадает под обстрелы. Наталья отвечает:Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин написал о прилете в Константиновке в своем телеграм-канале:"Люди смотрят на ракету, которая летит по центру Константиновки со стороны Славянско-Краматорской агломерации.Наиболее вероятные варианты - авиационная ракета или ракета ПВО.Случайно или намеренно ВСУ в очередной раз убили гражданских, это уже второй вопрос. И столь же очевидно, что при сохранении при власти нацистского режима в Киеве за данное преступление никто также не ответит."Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе Россию.Одновременно с этим, телеграм-канал "Донбасс решает" сообщил о прилете в Волновахе: пострадали 6 человек.Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео:По данным местных телеграм-каналов, пострадали здания аптеки и Дома культуры. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars.В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о нескольких атаках на город:"В результате обстрела Куйбышевского района на пр. Кремлёвском пострадала женщина 1957 г. р., доставлена в медучреждение.По уточненным анкетным данным, при обстреле пгт Старомихайловка пострадавшая женщина 1951 г. р. доставлена в медучреждение."Также он опубликовал видео дыма, понимающегося над Куйбышевским районом города.Кокаин в ИталииИтальянская полиция обнаружила в море у берегов восточной Сицилии две тонны кокаина, расфасованные в пластиковые контейнеры.По предварительным оценкам экспертов, общая стоимость находки составляет около $450 млн (44,2 млрд руб.).Украинское издание "Лента" пишет, что обнаруженный кокаин мог принадлежать украинскому наркобарону "Итальянец". По данным следствия, партия была сброшена с грузового судна для экипажа другого корабля.Информация об "Итальянце" из украинских СМИ:Двадцатипятилетний Олег Куцурук - выходец из глухой деревни в Прикарпатье. "Итальянец" рано потерял отца, после чего мать переехала на заработки в Неаполь. Там парень рос на улице практически без присмотра. Однако первые наркотики он попробовал в 15 уже в Ивано-Франковске, а к 23-м понял, что гораздо выгоднее быть продавцом, чем потребителем.Первая наркосеть "Итальянца" покрывала западные области Украины - Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Волынскую. Позже дилер открыл для себя европейский рынок, где основой его "торговой сети" были украинцы.Позже Куцурук расширил свою сферу деятельности, открыв по всей Западной Украине колл-центры, задачей которых стало выманивание денег у граждан.

https://ukraina.ru/20230906/1049215266.html

https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, румыния, украина, беспилотники, донбасс, италия