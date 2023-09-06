https://ukraina.ru/20230906/1049219727.html
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид - 06.09.2023 Украина.ру
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
Американские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune
2023-09-06T18:56
2023-09-06T18:56
2023-09-06T18:56
новости
сша
зарубежье
международный уголовный суд
владимир путин
геноцид
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/58/1029955849_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_755e3df153b6b6ab170ea103c0538f99.jpg.webp
Председатель комитета Майкл Маккол заявил, что президент России Владимир Путин якобы „пытался стереть культуру, народ и религию, и это определение геноцида“.Другой член комитета Энн Вагнер заявила о „преступлениях против человечности, которые совершил этот человек“.7 сентября члены комитета встретятся с прокурором Международного уголовного суда Каримов Ханом.Однако председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе накануне заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, что на Украине осуществляется геноцид.Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.Издание пишет, что США не являются государством-членом МУС. Во времена администрации Дональда Трампа они ввели санкции в отношении предыдущего прокурора МУС и нескольких его помощников за проведение расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также израильскими военнослужащими на Западном берегу и в секторе Газа.Но после начала спецоперации на Украине отношения изменились. Теперь, как сообщается, Министерство юстиции США сотрудничает с МУС.
https://ukraina.ru/20230905/1049162583.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/58/1029955849_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_fa52124a02d537a59342c3011bef1458.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зарубежье, международный уголовный суд, владимир путин, геноцид, украина, оон
Новости, США, Зарубежье, Международный уголовный суд, Владимир Путин, геноцид, Украина, ООН
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
Американские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune
Председатель комитета Майкл Маккол заявил, что президент России Владимир Путин якобы „пытался стереть культуру, народ и религию, и это определение геноцида“.
Другой член комитета Энн Вагнер заявила о „преступлениях против человечности, которые совершил этот человек“.
7 сентября члены комитета встретятся с прокурором Международного уголовного суда Каримов Ханом.
Однако председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе накануне заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, что на Украине осуществляется геноцид.
Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.
Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.
В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.
Издание пишет, что США не являются государством-членом МУС. Во времена администрации Дональда Трампа они ввели санкции в отношении предыдущего прокурора МУС и нескольких его помощников за проведение расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также израильскими военнослужащими на Западном берегу и в секторе Газа.
Но после начала спецоперации на Украине отношения изменились. Теперь, как сообщается, Министерство юстиции США сотрудничает с МУС.