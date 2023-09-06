Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид - 06.09.2023 Украина.ру
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Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид - 06.09.2023 Украина.ру
Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
Американские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune
2023-09-06T18:56
2023-09-06T18:56
новости
сша
зарубежье
международный уголовный суд
владимир путин
геноцид
украина
оон
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Председатель комитета Майкл Маккол заявил, что президент России Владимир Путин якобы „пытался стереть культуру, народ и религию, и это определение геноцида“.Другой член комитета Энн Вагнер заявила о „преступлениях против человечности, которые совершил этот человек“.7 сентября члены комитета встретятся с прокурором Международного уголовного суда Каримов Ханом.Однако председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе накануне заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, что на Украине осуществляется геноцид.Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.Издание пишет, что США не являются государством-членом МУС. Во времена администрации Дональда Трампа они ввели санкции в отношении предыдущего прокурора МУС и нескольких его помощников за проведение расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также израильскими военнослужащими на Западном берегу и в секторе Газа.Но после начала спецоперации на Украине отношения изменились. Теперь, как сообщается, Министерство юстиции США сотрудничает с МУС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, зарубежье, международный уголовный суд, владимир путин, геноцид, украина, оон
Новости, США, Зарубежье, Международный уголовный суд, Владимир Путин, геноцид, Украина, ООН

Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид

18:56 06.09.2023
 
© Twitter / Int'l Criminal CourtМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Twitter / Int'l Criminal Court
Читать в
Американские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune
Председатель комитета Майкл Маккол заявил, что президент России Владимир Путин якобы „пытался стереть культуру, народ и религию, и это определение геноцида“.
Другой член комитета Энн Вагнер заявила о „преступлениях против человечности, которые совершил этот человек“.
7 сентября члены комитета встретятся с прокурором Международного уголовного суда Каримов Ханом.
Однако председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе накануне заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, что на Украине осуществляется геноцид.
Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.
Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.
В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.
Издание пишет, что США не являются государством-членом МУС. Во времена администрации Дональда Трампа они ввели санкции в отношении предыдущего прокурора МУС и нескольких его помощников за проведение расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также израильскими военнослужащими на Западном берегу и в секторе Газа.
Но после начала спецоперации на Украине отношения изменились. Теперь, как сообщается, Министерство юстиции США сотрудничает с МУС.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 04:55
Призывы и дела. Комиссия ООН не нашла признаков геноцида украинцевМеждународная комиссия ООН не нашла доказательств того, что Россия проводит на Украине геноцид. Об этом 4 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил председатель независимой комиссии по Украине Эрик Мёсе
 
НовостиСШАЗарубежьеМеждународный уголовный судВладимир ПутингеноцидУкраинаООН
 
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