https://ukraina.ru/20230906/1049219727.html

Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид

Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид - 06.09.2023 Украина.ру

Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид

Американские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune

2023-09-06T18:56

2023-09-06T18:56

2023-09-06T18:56

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Председатель комитета Майкл Маккол заявил, что президент России Владимир Путин якобы „пытался стереть культуру, народ и религию, и это определение геноцида“.Другой член комитета Энн Вагнер заявила о „преступлениях против человечности, которые совершил этот человек“.7 сентября члены комитета встретятся с прокурором Международного уголовного суда Каримов Ханом.Однако председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе накануне заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, что на Украине осуществляется геноцид.Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.Издание пишет, что США не являются государством-членом МУС. Во времена администрации Дональда Трампа они ввели санкции в отношении предыдущего прокурора МУС и нескольких его помощников за проведение расследований предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также израильскими военнослужащими на Западном берегу и в секторе Газа.Но после начала спецоперации на Украине отношения изменились. Теперь, как сообщается, Министерство юстиции США сотрудничает с МУС.

https://ukraina.ru/20230905/1049162583.html

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новости, сша, зарубежье, международный уголовный суд, владимир путин, геноцид, украина, оон