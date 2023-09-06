https://ukraina.ru/20230906/1049219143.html

"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ

"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру

"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ

"Контрнаступ" не соответствует не только советским боевым уставам, но и руководящим документам НАТО, по которым обучали якобы новую украинскую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-09-06T18:47

2023-09-06T18:47

2023-09-06T18:47

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всу

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пехота

танки

фронт

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То, что происходит сейчас на фронте, – это локальные бои на маленьком участке фронта на рубеже в 2 километра. Противник действует даже не бригадными, а ротно-тактическими группами пехоты и танков. ВСУ наступают небольшими волнами, но часто. И за счет этого нам удается их эффективно сдерживать.Российские части периодически вынуждены отходить. Но когда ВСУ заходят на наши позиции на передней линии обороны, мы эти позиции подрываем, и наша артиллерия начинает со всех сторон по ним лупить. Все наступления этим и заканчиваются.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230906/1049215266.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, пехота, танки, фронт