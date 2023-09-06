"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру
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"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ
"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру
"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ
"Контрнаступ" не соответствует не только советским боевым уставам, но и руководящим документам НАТО, по которым обучали якобы новую украинскую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-09-06T18:47
2023-09-06T18:47
новости
всу
наступление
пехота
танки
фронт
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То, что происходит сейчас на фронте, – это локальные бои на маленьком участке фронта на рубеже в 2 километра. Противник действует даже не бригадными, а ротно-тактическими группами пехоты и танков. ВСУ наступают небольшими волнами, но часто. И за счет этого нам удается их эффективно сдерживать.Российские части периодически вынуждены отходить. Но когда ВСУ заходят на наши позиции на передней линии обороны, мы эти позиции подрываем, и наша артиллерия начинает со всех сторон по ним лупить. Все наступления этим и заканчиваются.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, наступление, пехота, танки, фронт
Новости, ВСУ, наступление, пехота, танки, фронт

"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ

18:47 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
"Контрнаступ" не соответствует не только советским боевым уставам, но и руководящим документам НАТО, по которым обучали якобы новую украинскую армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
То, что происходит сейчас на фронте, – это локальные бои на маленьком участке фронта на рубеже в 2 километра. Противник действует даже не бригадными, а ротно-тактическими группами пехоты и танков. ВСУ наступают небольшими волнами, но часто. И за счет этого нам удается их эффективно сдерживать.
"Если бы противник попытался организовать наступление более широким фронтом и бросил в бой бригады, то наших сил на переднем крае не хватило бы. Нам бы пришлось изыскивать резервы для укрепления фронта. Но пока ВСУ применяют тактику мелких покусываний нашего переднего края, наши подразделения со своей текущей численностью и вооружениями с ними справляются", - сказал эксперт.
Российские части периодически вынуждены отходить. Но когда ВСУ заходят на наши позиции на передней линии обороны, мы эти позиции подрываем, и наша артиллерия начинает со всех сторон по ним лупить. Все наступления этим и заканчиваются.
Да, мы оттянулись на несколько километров. Но с точки зрения протяженности и глубины сегодняшней линии фронта – это не критично и вообще не может рассматриваться как потеря территории.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
17:22
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НовостиВСУнаступлениепехотатанкифронт
 
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