https://ukraina.ru/20230906/1049218877.html
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц - 06.09.2023 Украина.ру
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис надеется, что удастся экспортировать с Украины 4,7 миллионов тонн зерновых в месяц. Об этом сообщили журналисты „Интерфакс-Украина“
2023-09-06T18:17
2023-09-06T18:17
2023-09-06T18:17
новости
европа
еврокомиссия
валдис домбровскис
зерновая сделка
зерно
украина
зарубежье
черное море
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Исполнительный заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что продолжается поиск решения для экспорта сельхозпродукции с Украины. Решение, по его словам, должно удовлетворить все заинтересованные стороны.Домбровскис напомнил, что благодаря „коридорам солидарности“ Украина может экспортировать свою продукции вместо черноморских маршрутов.Сообщалось, что за год действия „зерновой сделки“ через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам."Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".
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Украина.ру
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новости, европа, еврокомиссия, валдис домбровскис, зерновая сделка, зерно, украина, зарубежье, черное море
Новости, Европа, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, зерновая сделка, зерно, Украина, Зарубежье, Черное море
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис надеется, что удастся экспортировать с Украины 4,7 миллионов тонн зерновых в месяц. Об этом сообщили журналисты „Интерфакс-Украина“
Исполнительный заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что продолжается поиск решения для экспорта сельхозпродукции с Украины. Решение, по его словам, должно удовлетворить все заинтересованные стороны.
Домбровскис напомнил, что благодаря „коридорам солидарности“ Украина может экспортировать свою продукции вместо черноморских маршрутов.
"Надеемся, что за ближайший год объемы экспорта составят 4,7 млн тонн (Зерновых. - Ред.) в месяц", - сказал Домбровскис.
Сообщалось, что за год действия „зерновой сделки“ через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам.
"Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.
Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".