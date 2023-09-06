В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049218877.html
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц - 06.09.2023 Украина.ру
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис надеется, что удастся экспортировать с Украины 4,7 миллионов тонн зерновых в месяц. Об этом сообщили журналисты „Интерфакс-Украина“
2023-09-06T18:17
2023-09-06T18:17
новости
европа
еврокомиссия
валдис домбровскис
зерновая сделка
зерно
украина
зарубежье
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_115fa37b3af34ddd7197c26a838fe485.jpg
Исполнительный заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что продолжается поиск решения для экспорта сельхозпродукции с Украины. Решение, по его словам, должно удовлетворить все заинтересованные стороны.Домбровскис напомнил, что благодаря „коридорам солидарности“ Украина может экспортировать свою продукции вместо черноморских маршрутов.Сообщалось, что за год действия „зерновой сделки“ через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам."Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".
https://ukraina.ru/20230906/1049207499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_157:0:1876:1289_1920x0_80_0_0_c4f07c4a2607719deb413dd4b492c6d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, еврокомиссия, валдис домбровскис, зерновая сделка, зерно, украина, зарубежье, черное море
Новости, Европа, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, зерновая сделка, зерно, Украина, Зарубежье, Черное море

В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц

18:17 06.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис надеется, что удастся экспортировать с Украины 4,7 миллионов тонн зерновых в месяц. Об этом сообщили журналисты „Интерфакс-Украина“
Исполнительный заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что продолжается поиск решения для экспорта сельхозпродукции с Украины. Решение, по его словам, должно удовлетворить все заинтересованные стороны.
Домбровскис напомнил, что благодаря „коридорам солидарности“ Украина может экспортировать свою продукции вместо черноморских маршрутов.
"Надеемся, что за ближайший год объемы экспорта составят 4,7 млн тонн (Зерновых. - Ред.) в месяц", - сказал Домбровскис.
Сообщалось, что за год действия „зерновой сделки“ через Чёрное море Украина вывезла около 32 миллионов тон зерновых.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам.
"Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.
Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
14:36
"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделкуВ ООН создают видимость работы по "зерновой сделке", но не решают проблем, о которых заявляет Россия. Заявление МИД России по "зерновой сделке" опубликовано 6 сентября на официальном сайте министерства
 
НовостиЕвропаЕврокомиссияВалдис Домбровскисзерновая сделказерноУкраинаЗарубежьеЧерное море
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупции.
19:26"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины
19:16Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине
18:57Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентября
18:56Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
18:47"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ
18:17В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяц
18:00Правописание раздора. Правила украинского языка, максимально удалявшие его от русского
18:00Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"
17:56Верховная Рада напомнила женщинам-медикам о необходимости встать на воинский учет
17:50В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
17:40Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами
17:37"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль
17:30Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону
17:22Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
17:08ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
17:02ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября
16:59"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себя
16:55Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону
16:52Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит
Лента новостейМолния