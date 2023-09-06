https://ukraina.ru/20230906/1049217903.html

Верховная Рада напомнила женщинам-медикам о необходимости встать на воинский учет

Верховная Рада напомнила женщинам-медикам о необходимости встать на воинский учет - 06.09.2023 Украина.ру

Верховная Рада напомнила женщинам-медикам о необходимости встать на воинский учет

Все женщины, которые встанут на воинский учет, могут быть мобилизованы только в соответствии с планом

2023-09-06T17:56

2023-09-06T17:56

2023-09-06T17:56

новости

верховная рада

призыв

женщины

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Все украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, с 1 октября должны явиться в военкоматы для постановки на учет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины, опубликованном 6 сентября.В 2022 году украинский парламент принял изменения в закон о мобилизации, согласно которому женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному воинскому учету.По словам депутата Верховной Рады, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей быть на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут поставлены на воинский учет."Такой подход не является каким - то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира, женщины, имеющие медицинское образование, как правило являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - заявил Вениславский.Он напомнил, что и представительницы тех мирных профессий, которые являются родственными сопредельными военно-учетными специальностями, могут добровольно встать на воинский учет.Все военнообязанные, как женщины, так и мужчины, могут быть мобилизованы только в соответствии с планом мобилизации."Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будет мобилизовано много женщин. На Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - подчеркнул депутат.Вениславский при этом отметил, что в настоящее время парламент не планирует расширение перечня специальностей для обязательной постановки женщин на воинский учет.

https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html

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новости, верховная рада, призыв, женщины