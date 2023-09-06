https://ukraina.ru/20230906/1049217296.html

В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле

В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле - 06.09.2023 Украина.ру

В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле

Эстонская полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил портал Delfi

2023-09-06T17:50

2023-09-06T17:50

2023-09-06T17:50

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георгиевская лента

георгиевская ленточка

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В социальных сетях распространили видео, которое один из очевидцев снял из окна многоквартирного дома в Кохтла-Ярве, городе на северо-востоке Эстонии.На видео видно, как двое молодых полицейских повалили мужчину более старших лет на землю, заломали руки, надели наручники и увели в полицейскую машину. Автор подписал видео словами "Два здоровых мужчин, заломали дедушку за ленточку". Журналисты Delfi обратились за комментариями в департамент полиции. Департамент подтвердил задержание мужчины за георгиевскую ленту.Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида, следует из ответа департамента полиции.Там заявили, что георгиевская лента запрещена в Эстонии законом."Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции", - говорится в ответе департамента.

https://ukraina.ru/20230509/1046052641.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эстония, прибалтика, зарубежье, полиция, георгиевская лента, георгиевская ленточка