https://ukraina.ru/20230906/1049217296.html
В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле - 06.09.2023 Украина.ру
В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
Эстонская полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил портал Delfi
2023-09-06T17:50
2023-09-06T17:50
2023-09-06T17:50
новости
эстония
прибалтика
зарубежье
полиция
георгиевская лента
георгиевская ленточка
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В социальных сетях распространили видео, которое один из очевидцев снял из окна многоквартирного дома в Кохтла-Ярве, городе на северо-востоке Эстонии.На видео видно, как двое молодых полицейских повалили мужчину более старших лет на землю, заломали руки, надели наручники и увели в полицейскую машину. Автор подписал видео словами "Два здоровых мужчин, заломали дедушку за ленточку". Журналисты Delfi обратились за комментариями в департамент полиции. Департамент подтвердил задержание мужчины за георгиевскую ленту.Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида, следует из ответа департамента полиции.Там заявили, что георгиевская лента запрещена в Эстонии законом."Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции", - говорится в ответе департамента.
https://ukraina.ru/20230509/1046052641.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, прибалтика, зарубежье, полиция, георгиевская лента, георгиевская ленточка
Новости, Эстония, Прибалтика, Зарубежье, полиция, георгиевская лента, георгиевская ленточка
В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
Эстонская полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил портал Delfi
В социальных сетях распространили видео, которое один из очевидцев снял из окна многоквартирного дома в Кохтла-Ярве, городе на северо-востоке Эстонии.
На видео видно, как двое молодых полицейских повалили мужчину более старших лет на землю, заломали руки, надели наручники и увели в полицейскую машину. Автор подписал видео словами "Два здоровых мужчин, заломали дедушку за ленточку".
Журналисты Delfi обратились за комментариями в департамент полиции. Департамент подтвердил задержание мужчины за георгиевскую ленту.
Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида, следует из ответа департамента полиции.
Там заявили, что георгиевская лента запрещена в Эстонии законом.
"Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции", - говорится в ответе департамента.