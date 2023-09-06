https://ukraina.ru/20230906/1049217176.html

Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами

Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами - 06.09.2023 Украина.ру

Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами

Телеведущий Дмитрий Шепелев запускает на телеканале "Россия-1" новую передачу про животных "В кругу друзей". Депутат Госдумы Елена Драпеко возмутилась этим фактом, напомнив, что шоумен выступал против спецоперации и дискредитировал российскую армию, написал сайт News.ru

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:43

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ведущий

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Сам Шепелев не скрывает радости от своей новой программы, которая дала ему возможность впервые появится на российском телевидении со времени начала СВО."За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой", - с энтузиазмом рассказал ведущий.Шепелев - вдовец певицы Жанны Фриске, вел множество проектов как в родной Белоруссии, так и в России и на Украине. В том числе шоумен работал в украинском проекте "Рассмеши комика", где его коллегой был нынешний президент этой страны Владимир Зеленский.24 февраля 2022 года Шепелев обнародовал видео, на котором он заявил, что испытывает страх за своих друзей на Украине, которые повели своих детей в этот день не в школы, а в бомбоубежища.Несмотря на лояльность киевскому режиму и дружбу с Зеленским, в январе 2018 года ведущему запретили въезд на территорию Украины как "лицу, создающему угрозу национальной безопасности страны".

https://ukraina.ru/20210219/1030611985.html

https://ukraina.ru/20230904/1049140793.html

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новости, ведущий, шепелев, сво, госдума