https://ukraina.ru/20230906/1049216867.html

"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль

"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль - 06.09.2023 Украина.ру

"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль

Украинские государственные чиновники, включая президента Владимира Зеленского, часто говорят о том, что их страна должна превратиться в новый Израиль, расположенный на востоке Европы

2023-09-06T17:37

2023-09-06T17:37

2023-09-06T17:42

украина

эксклюзив

израиль

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

депортация

миграция

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Так называемая "израильская модель" является настоящим идеалом для многих украинских националистов. Несмотря на то, что большинство из них продолжают оставаться пещерными антисемитами и мечтают о еврейских погромах.Ультраправые радикалы хотят, чтобы Украина представляла собой огромный военный лагерь и бесконечно продолжала боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны США.Однако эта специфическая любовь к Израилю до сих пор осталась неразделенной. Официальный Тель-Авив занимает в отношении Украины сдержанную и осторожную позицию, воздерживаясь от поставок оружия и боеприпасов для ВСУ – включая разрекламированные системы противовоздушной обороны "Железный купол".Такое отношение вызывает в Киеве поток обид и упреков. Однако израильское правительство понимает, что Москва может ответить на враждебные действия ответными поставками вооружений для ближневосточных стран, которые находятся в жестком противостоянии с израильтянами.И по этой причины Беньямин Нетаньяху предпочитает тщательно взвешивать свою политику в отношении Украины.Военной помощи нет, а отношение к приехавшим в Израиль украинцам резко ужесточилось. Об этой проблеме все чаще говорят международные правозащитные группы и сами украинские граждане, депортированные из аэропорта Бен-Гурион.Издание "Украинская правда" рассказало их мрачные истории в статье журналистки Ольги Фреймут – под заголовком "Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля".Собеседница, Фреймут, киевлянка по имени Ирина, описала в интервью многочисленные издевательства, которые пришлось перенести при попытке въехать в Израиль. Несмотря на то, на руках девушки было приглашение от проживающей на Земле Обетованной подруги и заранее приобретенные обратные билеты домой.Израильские пограничники не обратили на эти документы никакого внимания. По словам Ирины, они относятся к приезжим из Украины с явным предубеждением и сразу задерживают их на неопределенное время, отказывая при этом в питании и в самых элементарных санитарных удобствах.Украинским туристам пришлось сидеть на голодной диете, утоляя жажду водой из туалетных бачков. А в ответ на просьбы дать помыться и отдохнуть сотрудники израильского аэропорта предложили им добровольно пойти в расположенную при аэропорте тюрьму, пополнив ряды ее заключенных."Нас не кормили. Нам не давали воды. Купить ее было невозможно, даже кулера нигде не было. Мы спрашивали у работников, где можно взять воду, они посоветовали пить воду из туалета. Мы так и делали.Я видела украинку, которая плакала, потому что находилась в таких условиях уже четыре дня. Мы с ней поделились едой.Некоторые женщины обратились с просьбой помыться. Им предложили места в тюрьме аэропорта, сказали, что там сразу и поспать можно. Но это была ловушка, потому что, как мы поняли впоследствии, из той тюрьмы невозможно выйти, когда хочешь. Выпускают лишь тогда, когда для депортированного найдется место в самолете, а на это могут уйти недели...Потом нас, пятнадцать депортированных, собрали и повели на осмотр. Одного мусульманина решили осмотреть полностью, пересмотрели его вещи, раздели до трусов.Сотрудник аэропорта передал документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет. Меня подозревали в желании остаться и получать в Израиле социальную помощь. Я сказала, что все понимаю, на что он ответил: "Твое мнение никого не интересует".Многих украинцев депортируют из Израиля автоматически – сразу по прибытию, не тратя времени на бюрократические процедуры. Причем это особенно касается женщин, к которым относятся на границе с особенным недоверием."Этим самолетом полетело шестнадцать депортированных украинок. Этих изможденных женщин я до этого не видела, они потом рассказали, что прилетели компанией Wizzair, и, как только вышли из самолета, им даже без проверки документов сообщили о депортации", – рассказала Ирина."Мы с дочерью хотели хоть немного отдохнуть от конфликта и побыть на море в Израиле, ехали на десять дней. Но нас депортировали, сказали, что дочь не замужем, и чтобы она случайно не вышла замуж в Израиле, лучше не пускать ее вовсе", – сообщила о такой же ситуации одесситка Алина – еще одна собеседница журналистки Фреймут.Ни в чем не виноватые гости Израиля вынуждены несколько суток ночевать в аэропорту, испытывая постоянные унижения и ожидая, пока их выдворят из страны с каким-то авиационным бортом.При этом у Ирины незаконно забрали паспорт, возвратив его только по прибытию в Варшаву. Хотя такие действия нарушают официально действующие международные нормы и двусторонние соглашения между Тель-Авивом и Киевом.Киевлянка с обидой отметила, что израильские пограничники и таможенники относятся к украинцам хуже, чем к гостям с российскими паспортами."Среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого", – заявила она в интервью "Украинской правде".Украинские чиновники уже призывали к ответным действиям, угрожая отменить безвизовый режим между двумя странами. А в израильской прессе и соцсетях активно обсуждают возможные причины сложившейся ситуации. По мнению экспертов, в израильском правительстве осведомлены о реальных масштабах эмиграции из Украины, и видят в каждом украинском гражданине потенциального беженца, который не собирается возвращаться к себе на родину – даже если у него есть обратный билет.В результате израильские пограничники получили негласное указание разворачивать обладателей паспорта с трезубцем – за исключением тех, кто прилетел в деловую командировку или имеет в Израиле близких родственников. Но даже такие обстоятельства не являются сейчас для украинцев надежной страховкой от депортации.Кроме того, израильские власти наслышаны о популярности антисемитских идей, которые широко распространены среди украинских националистических радикалов. Проявления антисемитизма фиксируются даже во время боевых действий, и они не сводятся к нанесению оскорбительных надписей.Так, в прошлом году было совершено нападение на главу еврейской общины Ивано-Франковска Игоря Перельмана – он получил три ножевых ранения в результате нападения националистического волонтера, который выкрикивал угрозы антисемитского содержания.Подобные истории не раз происходили в последние годы, и они не способствуют укреплению украино-израильских отношений. Несмотря на постоянные обещания строить украинское будущее по образцу военно-политической системы Израиля, которые то и дело звучат на Банковой.

https://ukraina.ru/20230831/1049062834.html

https://ukraina.ru/20230811/1048631375.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

украина, эксклюзив, израиль, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, депортация, миграция