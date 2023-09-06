"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль - 06.09.2023 Украина.ру
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"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль
"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль - 06.09.2023 Украина.ру
"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль
Украинские государственные чиновники, включая президента Владимира Зеленского, часто говорят о том, что их страна должна превратиться в новый Израиль, расположенный на востоке Европы
2023-09-06T17:37
2023-09-06T17:42
украина
эксклюзив
израиль
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
депортация
миграция
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Так называемая "израильская модель" является настоящим идеалом для многих украинских националистов. Несмотря на то, что большинство из них продолжают оставаться пещерными антисемитами и мечтают о еврейских погромах.Ультраправые радикалы хотят, чтобы Украина представляла собой огромный военный лагерь и бесконечно продолжала боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны США.Однако эта специфическая любовь к Израилю до сих пор осталась неразделенной. Официальный Тель-Авив занимает в отношении Украины сдержанную и осторожную позицию, воздерживаясь от поставок оружия и боеприпасов для ВСУ – включая разрекламированные системы противовоздушной обороны "Железный купол".Такое отношение вызывает в Киеве поток обид и упреков. Однако израильское правительство понимает, что Москва может ответить на враждебные действия ответными поставками вооружений для ближневосточных стран, которые находятся в жестком противостоянии с израильтянами.И по этой причины Беньямин Нетаньяху предпочитает тщательно взвешивать свою политику в отношении Украины.Военной помощи нет, а отношение к приехавшим в Израиль украинцам резко ужесточилось. Об этой проблеме все чаще говорят международные правозащитные группы и сами украинские граждане, депортированные из аэропорта Бен-Гурион.Издание "Украинская правда" рассказало их мрачные истории в статье журналистки Ольги Фреймут – под заголовком "Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля".Собеседница, Фреймут, киевлянка по имени Ирина, описала в интервью многочисленные издевательства, которые пришлось перенести при попытке въехать в Израиль. Несмотря на то, на руках девушки было приглашение от проживающей на Земле Обетованной подруги и заранее приобретенные обратные билеты домой.Израильские пограничники не обратили на эти документы никакого внимания. По словам Ирины, они относятся к приезжим из Украины с явным предубеждением и сразу задерживают их на неопределенное время, отказывая при этом в питании и в самых элементарных санитарных удобствах.Украинским туристам пришлось сидеть на голодной диете, утоляя жажду водой из туалетных бачков. А в ответ на просьбы дать помыться и отдохнуть сотрудники израильского аэропорта предложили им добровольно пойти в расположенную при аэропорте тюрьму, пополнив ряды ее заключенных."Нас не кормили. Нам не давали воды. Купить ее было невозможно, даже кулера нигде не было. Мы спрашивали у работников, где можно взять воду, они посоветовали пить воду из туалета. Мы так и делали.Я видела украинку, которая плакала, потому что находилась в таких условиях уже четыре дня. Мы с ней поделились едой.Некоторые женщины обратились с просьбой помыться. Им предложили места в тюрьме аэропорта, сказали, что там сразу и поспать можно. Но это была ловушка, потому что, как мы поняли впоследствии, из той тюрьмы невозможно выйти, когда хочешь. Выпускают лишь тогда, когда для депортированного найдется место в самолете, а на это могут уйти недели...Потом нас, пятнадцать депортированных, собрали и повели на осмотр. Одного мусульманина решили осмотреть полностью, пересмотрели его вещи, раздели до трусов.Сотрудник аэропорта передал документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет. Меня подозревали в желании остаться и получать в Израиле социальную помощь. Я сказала, что все понимаю, на что он ответил: "Твое мнение никого не интересует".Многих украинцев депортируют из Израиля автоматически – сразу по прибытию, не тратя времени на бюрократические процедуры. Причем это особенно касается женщин, к которым относятся на границе с особенным недоверием."Этим самолетом полетело шестнадцать депортированных украинок. Этих изможденных женщин я до этого не видела, они потом рассказали, что прилетели компанией Wizzair, и, как только вышли из самолета, им даже без проверки документов сообщили о депортации", – рассказала Ирина."Мы с дочерью хотели хоть немного отдохнуть от конфликта и побыть на море в Израиле, ехали на десять дней. Но нас депортировали, сказали, что дочь не замужем, и чтобы она случайно не вышла замуж в Израиле, лучше не пускать ее вовсе", – сообщила о такой же ситуации одесситка Алина – еще одна собеседница журналистки Фреймут.Ни в чем не виноватые гости Израиля вынуждены несколько суток ночевать в аэропорту, испытывая постоянные унижения и ожидая, пока их выдворят из страны с каким-то авиационным бортом.При этом у Ирины незаконно забрали паспорт, возвратив его только по прибытию в Варшаву. Хотя такие действия нарушают официально действующие международные нормы и двусторонние соглашения между Тель-Авивом и Киевом.Киевлянка с обидой отметила, что израильские пограничники и таможенники относятся к украинцам хуже, чем к гостям с российскими паспортами."Среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого", – заявила она в интервью "Украинской правде".Украинские чиновники уже призывали к ответным действиям, угрожая отменить безвизовый режим между двумя странами. А в израильской прессе и соцсетях активно обсуждают возможные причины сложившейся ситуации. По мнению экспертов, в израильском правительстве осведомлены о реальных масштабах эмиграции из Украины, и видят в каждом украинском гражданине потенциального беженца, который не собирается возвращаться к себе на родину – даже если у него есть обратный билет.В результате израильские пограничники получили негласное указание разворачивать обладателей паспорта с трезубцем – за исключением тех, кто прилетел в деловую командировку или имеет в Израиле близких родственников. Но даже такие обстоятельства не являются сейчас для украинцев надежной страховкой от депортации.Кроме того, израильские власти наслышаны о популярности антисемитских идей, которые широко распространены среди украинских националистических радикалов. Проявления антисемитизма фиксируются даже во время боевых действий, и они не сводятся к нанесению оскорбительных надписей.Так, в прошлом году было совершено нападение на главу еврейской общины Ивано-Франковска Игоря Перельмана – он получил три ножевых ранения в результате нападения националистического волонтера, который выкрикивал угрозы антисемитского содержания.Подобные истории не раз происходили в последние годы, и они не способствуют укреплению украино-израильских отношений. Несмотря на постоянные обещания строить украинское будущее по образцу военно-политической системы Израиля, которые то и дело звучат на Банковой.
https://ukraina.ru/20230831/1049062834.html
https://ukraina.ru/20230811/1048631375.html
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Александр Савко
Александр Савко
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, эксклюзив, израиль, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, депортация, миграция
Украина, Эксклюзив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, депортация, миграция

"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль

17:37 06.09.2023 (обновлено: 17:42 06.09.2023)
 
© Фото : commons.wikimedia/Pablo Markin Бен Гурион
Бен Гурион - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : commons.wikimedia/Pablo Markin
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские государственные чиновники, включая президента Владимира Зеленского, часто говорят о том, что их страна должна превратиться в новый Израиль, расположенный на востоке Европы
Так называемая "израильская модель" является настоящим идеалом для многих украинских националистов. Несмотря на то, что большинство из них продолжают оставаться пещерными антисемитами и мечтают о еврейских погромах.
Ультраправые радикалы хотят, чтобы Украина представляла собой огромный военный лагерь и бесконечно продолжала боевые действия, опираясь на финансовую и политическую поддержку со стороны США.
Однако эта специфическая любовь к Израилю до сих пор осталась неразделенной.
Официальный Тель-Авив занимает в отношении Украины сдержанную и осторожную позицию, воздерживаясь от поставок оружия и боеприпасов для ВСУ – включая разрекламированные системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Такое отношение вызывает в Киеве поток обид и упреков. Однако израильское правительство понимает, что Москва может ответить на враждебные действия ответными поставками вооружений для ближневосточных стран, которые находятся в жестком противостоянии с израильтянами.
И по этой причины Беньямин Нетаньяху предпочитает тщательно взвешивать свою политику в отношении Украины.
Военной помощи нет, а отношение к приехавшим в Израиль украинцам резко ужесточилось. Об этой проблеме все чаще говорят международные правозащитные группы и сами украинские граждане, депортированные из аэропорта Бен-Гурион.
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Издание "Украинская правда" рассказало их мрачные истории в статье журналистки Ольги Фреймут – под заголовком "Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля".
Собеседница, Фреймут, киевлянка по имени Ирина, описала в интервью многочисленные издевательства, которые пришлось перенести при попытке въехать в Израиль. Несмотря на то, на руках девушки было приглашение от проживающей на Земле Обетованной подруги и заранее приобретенные обратные билеты домой.
Израильские пограничники не обратили на эти документы никакого внимания. По словам Ирины, они относятся к приезжим из Украины с явным предубеждением и сразу задерживают их на неопределенное время, отказывая при этом в питании и в самых элементарных санитарных удобствах.
Украинским туристам пришлось сидеть на голодной диете, утоляя жажду водой из туалетных бачков. А в ответ на просьбы дать помыться и отдохнуть сотрудники израильского аэропорта предложили им добровольно пойти в расположенную при аэропорте тюрьму, пополнив ряды ее заключенных.
"Нас не кормили. Нам не давали воды. Купить ее было невозможно, даже кулера нигде не было. Мы спрашивали у работников, где можно взять воду, они посоветовали пить воду из туалета. Мы так и делали.
Я видела украинку, которая плакала, потому что находилась в таких условиях уже четыре дня. Мы с ней поделились едой.
Некоторые женщины обратились с просьбой помыться. Им предложили места в тюрьме аэропорта, сказали, что там сразу и поспать можно. Но это была ловушка, потому что, как мы поняли впоследствии, из той тюрьмы невозможно выйти, когда хочешь. Выпускают лишь тогда, когда для депортированного найдется место в самолете, а на это могут уйти недели...
Потом нас, пятнадцать депортированных, собрали и повели на осмотр. Одного мусульманина решили осмотреть полностью, пересмотрели его вещи, раздели до трусов.
Сотрудник аэропорта передал документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет. Меня подозревали в желании остаться и получать в Израиле социальную помощь. Я сказала, что все понимаю, на что он ответил: "Твое мнение никого не интересует".
Многих украинцев депортируют из Израиля автоматически – сразу по прибытию, не тратя времени на бюрократические процедуры. Причем это особенно касается женщин, к которым относятся на границе с особенным недоверием.
"Этим самолетом полетело шестнадцать депортированных украинок. Этих изможденных женщин я до этого не видела, они потом рассказали, что прилетели компанией Wizzair, и, как только вышли из самолета, им даже без проверки документов сообщили о депортации", – рассказала Ирина.
"Мы с дочерью хотели хоть немного отдохнуть от конфликта и побыть на море в Израиле, ехали на десять дней. Но нас депортировали, сказали, что дочь не замужем, и чтобы она случайно не вышла замуж в Израиле, лучше не пускать ее вовсе", – сообщила о такой же ситуации одесситка Алина – еще одна собеседница журналистки Фреймут.
Ни в чем не виноватые гости Израиля вынуждены несколько суток ночевать в аэропорту, испытывая постоянные унижения и ожидая, пока их выдворят из страны с каким-то авиационным бортом.
При этом у Ирины незаконно забрали паспорт, возвратив его только по прибытию в Варшаву. Хотя такие действия нарушают официально действующие международные нормы и двусторонние соглашения между Тель-Авивом и Киевом.
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11 августа, 12:58
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Киевлянка с обидой отметила, что израильские пограничники и таможенники относятся к украинцам хуже, чем к гостям с российскими паспортами.
"Среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого", – заявила она в интервью "Украинской правде".
Украинские чиновники уже призывали к ответным действиям, угрожая отменить безвизовый режим между двумя странами. А в израильской прессе и соцсетях активно обсуждают возможные причины сложившейся ситуации.
По мнению экспертов, в израильском правительстве осведомлены о реальных масштабах эмиграции из Украины, и видят в каждом украинском гражданине потенциального беженца, который не собирается возвращаться к себе на родину – даже если у него есть обратный билет.
В результате израильские пограничники получили негласное указание разворачивать обладателей паспорта с трезубцем – за исключением тех, кто прилетел в деловую командировку или имеет в Израиле близких родственников.
Но даже такие обстоятельства не являются сейчас для украинцев надежной страховкой от депортации.
Кроме того, израильские власти наслышаны о популярности антисемитских идей, которые широко распространены среди украинских националистических радикалов. Проявления антисемитизма фиксируются даже во время боевых действий, и они не сводятся к нанесению оскорбительных надписей.
Так, в прошлом году было совершено нападение на главу еврейской общины Ивано-Франковска Игоря Перельмана – он получил три ножевых ранения в результате нападения националистического волонтера, который выкрикивал угрозы антисемитского содержания.
Подобные истории не раз происходили в последние годы, и они не способствуют укреплению украино-израильских отношений.
Несмотря на постоянные обещания строить украинское будущее по образцу военно-политической системы Израиля, которые то и дело звучат на Банковой.
 
УкраинаЭксклюзивИзраильБиньямин НетаньяхуВладимир Зеленскийдепортациямиграция
 
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