Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
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Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T17:22
2023-09-06T17:22
эксклюзив
украина
всу
спецоперация
контрнаступление
вс рф
чехия
саперы
разминирование
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Западная техника помогает ВС РФ вычислять украинских военныхКонтрнаступление, начатое в июне силами Киева, становится особенно опасным из-за масштабов минирования российских оборонительных позиций, отмечает французское издание Le Monde. При этом ситуация осложняется ещё и трудностями, которые испытывают украинские сапёры."Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - жалуется командир одного из сапёрных подразделений 128-й бригады ВСУ по имени Максим.Они слишком шумные и сразу становятся заметны, из-за чего российские военные немедленно обнаруживают машины и уничтожают их, пояснил он.В результате приходится проводить разминирование без применения техники. Как рассказал сапёр этого подразделения Богдан, однажды ему потребовалось 4 дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.Экспресс-обучение результатов на поле боя не даётОдной из причин провала контрнаступления ВСУ журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности, видит в низкоквалифицированных кадрах."Проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что, если бы вас, меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали 4 недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", - сказал он в комментарии британской газете The Financial Times.Ход контрнаступления украинской армии также замедлили отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником и мощная оборона российских войск, добавил Рэтбон.Радоваться рано: победы ВСУ в реальности нетПрезидент Чехии Петр Павел, комментируя информацию о якобы состоявшемся прорыве лини обороны российских войск силами ВСУ, заявил в интервью местному изданию Idnes: "Наверное, я бы ещё не назвал это поворотным моментом. Это очень позитивная новость, но только тогда, когда она окажется реальностью".Глава государства, генерал армии в запасе, бывший руководитель военного комитета НАТО отметил, что это лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров.А у России - не одна линия обороны, их как минимум две, а в некоторых местах - три, и очень хорошо оснащены."Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии и победу Украины. Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса и не поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
https://ukraina.ru/20230821/1048844567.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, спецоперация, контрнаступление, вс рф, чехия, саперы, разминирование
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Спецоперация, контрнаступление, ВС РФ, Чехия, саперы, разминирование

Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября

17:22 06.09.2023
 
© zonwar.ru
© zonwar.ru
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западная техника помогает ВС РФ вычислять украинских военных
Контрнаступление, начатое в июне силами Киева, становится особенно опасным из-за масштабов минирования российских оборонительных позиций, отмечает французское издание Le Monde.
При этом ситуация осложняется ещё и трудностями, которые испытывают украинские сапёры.
"Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - жалуется командир одного из сапёрных подразделений 128-й бригады ВСУ по имени Максим.
Они слишком шумные и сразу становятся заметны, из-за чего российские военные немедленно обнаруживают машины и уничтожают их, пояснил он.
В результате приходится проводить разминирование без применения техники. Как рассказал сапёр этого подразделения Богдан, однажды ему потребовалось 4 дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.
- РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:41
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Экспресс-обучение результатов на поле боя не даёт
Одной из причин провала контрнаступления ВСУ журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности, видит в низкоквалифицированных кадрах.
"Проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что, если бы вас, меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали 4 недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", - сказал он в комментарии британской газете The Financial Times.
Ход контрнаступления украинской армии также замедлили отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником и мощная оборона российских войск, добавил Рэтбон.
Радоваться рано: победы ВСУ в реальности нет
Президент Чехии Петр Павел, комментируя информацию о якобы состоявшемся прорыве лини обороны российских войск силами ВСУ, заявил в интервью местному изданию Idnes: "Наверное, я бы ещё не назвал это поворотным моментом. Это очень позитивная новость, но только тогда, когда она окажется реальностью".
Владимир Орлов интервью
Вчера, 15:10
Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и ПолтавыЕсли бы ВСУ смогли развить наступление, они бы ввели "Челленджеры" в полосу прорыва, чтобы противостоять нашим подкреплениям, которые мы бы туда направили. Но сейчас противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти
Глава государства, генерал армии в запасе, бывший руководитель военного комитета НАТО отметил, что это лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров.
А у России - не одна линия обороны, их как минимум две, а в некоторых местах - три, и очень хорошо оснащены.
"Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии и победу Украины. Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса и не поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУСпецоперацияконтрнаступлениеВС РФЧехиясаперыразминирование
 
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