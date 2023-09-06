https://ukraina.ru/20230906/1049215266.html
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T17:22
2023-09-06T17:22
2023-09-06T17:22
эксклюзив
украина
всу
спецоперация
контрнаступление
вс рф
чехия
саперы
разминирование
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Западная техника помогает ВС РФ вычислять украинских военныхКонтрнаступление, начатое в июне силами Киева, становится особенно опасным из-за масштабов минирования российских оборонительных позиций, отмечает французское издание Le Monde. При этом ситуация осложняется ещё и трудностями, которые испытывают украинские сапёры."Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - жалуется командир одного из сапёрных подразделений 128-й бригады ВСУ по имени Максим.Они слишком шумные и сразу становятся заметны, из-за чего российские военные немедленно обнаруживают машины и уничтожают их, пояснил он.В результате приходится проводить разминирование без применения техники. Как рассказал сапёр этого подразделения Богдан, однажды ему потребовалось 4 дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.Экспресс-обучение результатов на поле боя не даётОдной из причин провала контрнаступления ВСУ журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности, видит в низкоквалифицированных кадрах."Проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что, если бы вас, меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали 4 недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", - сказал он в комментарии британской газете The Financial Times.Ход контрнаступления украинской армии также замедлили отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником и мощная оборона российских войск, добавил Рэтбон.Радоваться рано: победы ВСУ в реальности нетПрезидент Чехии Петр Павел, комментируя информацию о якобы состоявшемся прорыве лини обороны российских войск силами ВСУ, заявил в интервью местному изданию Idnes: "Наверное, я бы ещё не назвал это поворотным моментом. Это очень позитивная новость, но только тогда, когда она окажется реальностью".Глава государства, генерал армии в запасе, бывший руководитель военного комитета НАТО отметил, что это лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров.А у России - не одна линия обороны, их как минимум две, а в некоторых местах - три, и очень хорошо оснащены."Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии и победу Украины. Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса и не поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
https://ukraina.ru/20230821/1048844567.html
https://ukraina.ru/20230905/1049180294.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, всу, спецоперация, контрнаступление, вс рф, чехия, саперы, разминирование
Западная техника помогает ВС РФ вычислять украинских военных
Контрнаступление, начатое в июне силами Киева, становится особенно опасным из-за масштабов минирования российских оборонительных позиций, отмечает французское издание Le Monde.
При этом ситуация осложняется ещё и трудностями, которые испытывают украинские сапёры.
"Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58", - жалуется командир одного из сапёрных подразделений 128-й бригады ВСУ по имени Максим.
Они слишком шумные и сразу становятся заметны, из-за чего российские военные немедленно обнаруживают машины и уничтожают их, пояснил он.
В результате приходится проводить разминирование без применения техники. Как рассказал сапёр этого подразделения Богдан, однажды ему потребовалось 4 дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.
Экспресс-обучение результатов на поле боя не даёт
Одной из причин провала контрнаступления ВСУ журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности, видит в низкоквалифицированных кадрах.
"Проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что, если бы вас, меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали 4 недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов", - сказал он в комментарии британской газете The Financial Times.
Ход контрнаступления украинской армии также замедлили отсутствие у Запада боевого опыта с сильным соперником и мощная оборона российских войск, добавил Рэтбон.
Радоваться рано: победы ВСУ в реальности нет
Президент Чехии Петр Павел, комментируя информацию о якобы состоявшемся прорыве лини обороны российских войск силами ВСУ, заявил в интервью местному изданию Idnes: "Наверное, я бы ещё не назвал это поворотным моментом. Это очень позитивная новость, но только тогда, когда она окажется реальностью".
Глава государства, генерал армии в запасе, бывший руководитель военного комитета НАТО отметил, что это лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров.
А у России - не одна линия обороны, их как минимум две, а в некоторых местах - три, и очень хорошо оснащены.
"Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии и победу Украины. Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса и не поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.