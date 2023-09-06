https://ukraina.ru/20230906/1049214431.html
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов - 06.09.2023 Украина.ру
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, сказал представитель ВС РФ
2023-09-06T17:08
2023-09-06T17:08
2023-09-06T17:08
новости
сша
биолаборатории
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101033/01/1010330112_18:0:1632:908_1920x0_80_0_0_5f9ab895e82b5d56a3245e0d7b285a6a.jpg
Россия располагает документальными подтверждениями участия Госдепартамента США в продвижении биологических программ США в других странах. Об этом 6 сентября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, эти материалы показывают активное участие Госдепа США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, отметил Кириллов."Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - процитировали РИА Новости слова Кириллова.Кириллов добавил, что в указанных документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.Как сообщало издание Украина.ру, секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов в августе заявил, что США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы.
https://ukraina.ru/20230828/1048991753.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101033/01/1010330112_219:0:1430:908_1920x0_80_0_0_ebc0d52b97dad9accda0f9b49f90f193.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, биолаборатории, вс рф
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, сказал представитель ВС РФ
Россия располагает документальными подтверждениями участия Госдепартамента США в продвижении биологических программ США в других странах. Об этом 6 сентября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, эти материалы показывают активное участие Госдепа США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, отметил Кириллов.
"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - процитировали РИА Новости слова Кириллова.
Кириллов добавил, что в указанных документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.
Как сообщало издание Украина.ру, секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов в августе заявил, что США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы.