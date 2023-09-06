ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов - 06.09.2023 Украина.ру
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ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов - 06.09.2023 Украина.ру
ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, сказал представитель ВС РФ
2023-09-06T17:08
2023-09-06T17:08
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Россия располагает документальными подтверждениями участия Госдепартамента США в продвижении биологических программ США в других странах. Об этом 6 сентября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, эти материалы показывают активное участие Госдепа США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, отметил Кириллов."Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - процитировали РИА Новости слова Кириллова.Кириллов добавил, что в указанных документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.Как сообщало издание Украина.ру, секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов в августе заявил, что США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы.
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новости, сша, биолаборатории, вс рф
Новости, США, биолаборатории, ВС РФ

ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов

17:08 06.09.2023
 
© Фото : investgazeta.net
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : investgazeta.net
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Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, сказал представитель ВС РФ
Россия располагает документальными подтверждениями участия Госдепартамента США в продвижении биологических программ США в других странах. Об этом 6 сентября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, эти материалы показывают активное участие Госдепа США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, отметил Кириллов.
"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - процитировали РИА Новости слова Кириллова.
Кириллов добавил, что в указанных документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.
Как сообщало издание Украина.ру, секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов в августе заявил, что США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы.
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28 августа, 17:43
США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы – СБ РФДля этого осуществляется сбор коллекций ДНК, рассказал секретарь СБ России Алексей Шевцов
 
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