https://ukraina.ru/20230906/1049214431.html

ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов

ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов - 06.09.2023 Украина.ру

ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов

Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, сказал представитель ВС РФ

2023-09-06T17:08

2023-09-06T17:08

2023-09-06T17:08

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Россия располагает документальными подтверждениями участия Госдепартамента США в продвижении биологических программ США в других странах. Об этом 6 сентября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, эти материалы показывают активное участие Госдепа США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. Документы подтверждают стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований, отметил Кириллов."Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - процитировали РИА Новости слова Кириллова.Кириллов добавил, что в указанных документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.Как сообщало издание Украина.ру, секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов в августе заявил, что США ведут разработки биологического оружия, нацеленного на определенные этносы.

https://ukraina.ru/20230828/1048991753.html

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новости, сша, биолаборатории, вс рф