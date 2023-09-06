Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону - 06.09.2023 Украина.ру
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Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону
Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону - 06.09.2023 Украина.ру
Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону
За сетью международных нелегальных компаний по выманиванию денег и торговле наркотиками может стоять украинец Олег Куцурук по прозвищу "Итальянец". Об этом 6 сентября написало украинское издание "Лента"
2023-09-06T17:30
2023-09-06T17:30
новости
украина
наркобароны
кокаин
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В июле этого года полицейские Италии обнаружили в море у берегов восточной Сицилии две тонны кокаина, расфасованные в пластиковые контейнеры. По предварительным оценкам, общая стоимость находки составляет около $450 млн (44,2 млрд руб.). По информация следствия, партия была сброшена с грузового судна для экипажа другого корабля. Одна из версий - кокаин мог принадлежать украинскому наркобарону "Итальянцу".Известно, что Куцурук - выходец из глухой деревни в Прикарпатье. "Итальянец" рано потерял отца, после чего мать переехала на заработки в Неаполь. Там парень рос на улице практически без присмотра. Однако первые наркотики он попробовал в 15 уже в Ивано-Франковске, а к 23-м понял, что гораздо выгоднее быть продавцом, чем потребителем.Первая наркосеть "Итальянца" покрывала западные области Украины - Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Волынскую. Позже дилер открыл для себя европейский рынок, где основой его "торговой сети" были украинцы.Позже Куцурук расширил свою сферу деятельности, открыв по всей Западной Украине колл-центры, задачей которых стало выманивание денег у граждан.В конце статьи авторы издания задаются риторическим вопросом, почему сеть "Итальянца" до сих пор не закрыта, и констатируют, что без решения подобных вопросов "у Украины вряд ли есть будущее и потенциал для победы".Кстати, буквально на днях, 3 сентября, Куцурук отметил свой 25-летний юбилей."Ребята, пока в вашей стране есть Зеленский... спрос рождает предложение", "Две тонны, это ж сколько товарищ из бомбоубежища мог снюхать!", "Все украинцы одинаковые, этому просто подфортило оказаться в нужном месте в нужное время", - отреагировали пользователи сети.
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новости, украина, наркобароны, кокаин
Новости, Украина, наркобароны, кокаин

Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону

17:30 06.09.2023
 
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За сетью международных нелегальных компаний по выманиванию денег и торговле наркотиками может стоять украинец Олег Куцурук по прозвищу "Итальянец". Об этом 6 сентября написало украинское издание "Лента"
В июле этого года полицейские Италии обнаружили в море у берегов восточной Сицилии две тонны кокаина, расфасованные в пластиковые контейнеры. По предварительным оценкам, общая стоимость находки составляет около $450 млн (44,2 млрд руб.). По информация следствия, партия была сброшена с грузового судна для экипажа другого корабля. Одна из версий - кокаин мог принадлежать украинскому наркобарону "Итальянцу".
Известно, что Куцурук - выходец из глухой деревни в Прикарпатье. "Итальянец" рано потерял отца, после чего мать переехала на заработки в Неаполь. Там парень рос на улице практически без присмотра. Однако первые наркотики он попробовал в 15 уже в Ивано-Франковске, а к 23-м понял, что гораздо выгоднее быть продавцом, чем потребителем.
Первая наркосеть "Итальянца" покрывала западные области Украины - Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Волынскую. Позже дилер открыл для себя европейский рынок, где основой его "торговой сети" были украинцы.
Позже Куцурук расширил свою сферу деятельности, открыв по всей Западной Украине колл-центры, задачей которых стало выманивание денег у граждан.
"К его счастью, во время войны никто из правоохранителей ему особо не мешал. Стоит отметить, что ни один из этих персонажей не выходец из Ивано-Франковской области: "Итальянец" с детства не считал земляков надежными партнерами, поэтому искал исполнителей в должности "проджект-менеджеров" исключительно к востоку от Днепра", - пишет украинская "Лента".
В конце статьи авторы издания задаются риторическим вопросом, почему сеть "Итальянца" до сих пор не закрыта, и констатируют, что без решения подобных вопросов "у Украины вряд ли есть будущее и потенциал для победы".
© REUTERS / POOL
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© REUTERS / POOL
Кстати, буквально на днях, 3 сентября, Куцурук отметил свой 25-летний юбилей.
"Ребята, пока в вашей стране есть Зеленский... спрос рождает предложение", "Две тонны, это ж сколько товарищ из бомбоубежища мог снюхать!", "Все украинцы одинаковые, этому просто подфортило оказаться в нужном месте в нужное время", - отреагировали пользователи сети.
15:36
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