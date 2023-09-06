https://ukraina.ru/20230906/1049213334.html

"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себя

"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себя - 06.09.2023 Украина.ру

"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себя

На территории Румынии обнаружили предположительно куски дронов, сообщили журналисты румынского канала Antena 3 CNN

2023-09-06T16:59

2023-09-06T16:59

2023-09-06T16:59

новости

румыния

зарубежье

дроны

украина

россия

дмитрий кулеба

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Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что вместе с репортёрами Antena 3 CNN прибыл в район Плауну, что на границе с Украиной, чтобы найти обломки якобы разбившегося дрона.Министр обороны Румынии заявил об обнаружении "кусочков, которые могут быть дронами". При этом Тылвар отметил, что не обнаружил элементы, которые могли бы представлять опасность.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.

https://ukraina.ru/20230906/1049210274.html

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новости, румыния, зарубежье, дроны, украина, россия, дмитрий кулеба