ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html
ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября
ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T17:02
2023-09-06T17:02
алексей живов
эксклюзив
авиация
всу
оборона
артиллерия
евгений балицкий
михаил онуфриенко
запорожская область
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f6a502c733b356a70a4ec3ed32ebae7c.jpg.webp
«Наступление ВСУ — преступление перед украинским народом»Ранее Владимир Путин и Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров с турецкой стороной заявили, что речь идет не о пробуксовке украинского наступления, а о его провале.При этом они уточнили, что противник все равно продолжает предпринимать атаки всеми имеющимися силами, в надежде добиться хоть каких-то успехов.Еще весной представители киевского режима говорили, что намерены перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря, чтобы захватить Крым, напоминает военный политолог, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Но они не просто не достигли заявленных целей. Они совершили преступление перед народом, проживающим на подконтрольной Украине территории. Они отправили на убой десятки тысяч людей, вдохновив лживыми пропагандистскими лозунгами и снабдив их натовской техникой.«Поэтому Путин и Шойгу абсолютно правы, что ВСУ не сделали даже намека на достижение своих целей.А то, что киевский режим продолжает убивать огромное количество людей, то я надеюсь, что мы организуем ростовский военный трибунал, который вынесет им справедливый приговор», — отметил Самойлов.Пока же Киев продолжает свою политику войны до последнего украинца.ВСУ упорно лезут в тактическую ловушкуРанее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили Работино в Запорожской области и закрепились на господствующих высотах. По данным же Минобороны РФ, изменений в тактическом положении российских войск нет.Сейчас Работино обрабатывают с высот, которые находятся южнее, взять их противник не может, так же как не может взять Вербовое, расположенное восточнее Работино, поясняет военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.«Бои там идут на окраинах поселка. Тактически это первая линия обороны, за ней находится вторая, проходящая по этим высотам, за ней третья. Как писали западные СМИ, публикуя спутниковые снимки, создана четвертая и создается пятая линия обороны.Подобная ситуация складывается после того, как наши оставили Урожайное и Старомайорское во Времьевском выступе. Наши отошли к Заветному Желанию, идут бои возле Приютного и Новопрокоповки.То есть здесь принципиально ничего не изменилось, линия фронта не прорвана. Стратегия гибкой обороны, принятая еще до начала наступления противника, сохраняется.У нас нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб», — сообщил Онуфриенко.Отвечая на вопрос, почему ВСУ упорно лезут в эту тактическую ловушку, занимая оставленные нами позиции и попадая под огонь артиллерии, эксперт отметил: потому что начало наступления — это политическое решение, оно не имеет военной составляющей.Поставлена задача выйти к Крыму, Мелитополю, Бердянску, Мариуполю. Поэтому ВСУ и ломятся на этом направлении, невзирая ни на что. С потерями они не считаются, западная техника тоже не сильно волнует, Запад еще даст.Фланги вокруг РаботиноВоенный блогер и волонтер Алексей Живов у себя в телеграм-канале написал, что сейчас российским войскам важно обеспечить защиту флангов вокруг Работино.В интервью изданию Украина.ру Живов сообщил, что ВСУ наступают на Работино со стороны Орехова по прямой дороге, рассчитывая выскочить на Токмак.«Наш левый фланг — район поселков Нестерянка — Копани. Правый фланг — район поселков Вербовое — Новофедоровка. А в центре мы удерживаем Новопрокоповку в 2 километрах от Работино. Это опорный пункт на господствующей высоте.Я только что общался с одним из бойцов, который служит в противотанковом спецназе. Они заняли позиции в нескольких километрах юго-западнее Работино.Надо понимать, что никакого отступления нет. Есть отступление, когда люди просто убегают от наступающего врага. А есть перегруппировка на более выгодные позиции, когда командир говорит: "Ребята, отойдите сюда". Они вместе с техникой отходят и занимают позиции, ничего не побросав. В нашем случае у нас второй вариант», — рассказал блогер.В целом, отмечает он, крайне нежелательно подпускать противника к «линии Суровикина». Эшелонированная оборона российских сил подразумевает, что «линия Суровикина» — это черта отсечения. Зона боевых действий не должна выйти за эту линию.«Если ВСУ уткнутся в нее, а мы с флангов накроем наступающие войска, то все отлично.Если противник сможет прорваться за эту линию к нашей артиллерии, то вопрос в том, есть ли в ставке командующего каждой армии батальоны или бригады, способные оперативно выдвигаться и купировать подобные прорывы.Они есть. Но я не знаю, насколько они к этому готовы», — сказал Живов.При этом у российских сил еще есть козырь в виде авиации. Чем глубже противник зайдет в наши позиции, тем выше вероятность, что он погибнет от первого же авиационного налета, заявил волонтер.
https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html
https://ukraina.ru/20230906/1049204512.html
https://ukraina.ru/20230906/1049204092.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_82:0:935:640_1920x0_80_0_0_35c06416c6f7cd38e7148e7a93976320.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
алексей живов, эксклюзив, авиация, всу, оборона, артиллерия, евгений балицкий, михаил онуфриенко, запорожская область, крым, мелитополь, мариуполь, бердянск, самойлов, владимир путин, сергей шойгу, наступление
Алексей Живов, Эксклюзив, авиация, ВСУ, Оборона, артиллерия, Евгений Балицкий, Михаил Онуфриенко, Запорожская область, Крым, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Самойлов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, наступление

ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября

17:02 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
«Наступление ВСУ — преступление перед украинским народом»
Ранее Владимир Путин и Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров с турецкой стороной заявили, что речь идет не о пробуксовке украинского наступления, а о его провале.
При этом они уточнили, что противник все равно продолжает предпринимать атаки всеми имеющимися силами, в надежде добиться хоть каких-то успехов.
Еще весной представители киевского режима говорили, что намерены перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря, чтобы захватить Крым, напоминает военный политолог, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.
Но они не просто не достигли заявленных целей. Они совершили преступление перед народом, проживающим на подконтрольной Украине территории. Они отправили на убой десятки тысяч людей, вдохновив лживыми пропагандистскими лозунгами и снабдив их натовской техникой.
«Поэтому Путин и Шойгу абсолютно правы, что ВСУ не сделали даже намека на достижение своих целей.
А то, что киевский режим продолжает убивать огромное количество людей, то я надеюсь, что мы организуем ростовский военный трибунал, который вынесет им справедливый приговор», — отметил Самойлов.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
05:00
Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну
Пока же Киев продолжает свою политику войны до последнего украинца.
ВСУ упорно лезут в тактическую ловушку
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили Работино в Запорожской области и закрепились на господствующих высотах. По данным же Минобороны РФ, изменений в тактическом положении российских войск нет.
Сейчас Работино обрабатывают с высот, которые находятся южнее, взять их противник не может, так же как не может взять Вербовое, расположенное восточнее Работино, поясняет военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«Бои там идут на окраинах поселка. Тактически это первая линия обороны, за ней находится вторая, проходящая по этим высотам, за ней третья. Как писали западные СМИ, публикуя спутниковые снимки, создана четвертая и создается пятая линия обороны.
Подобная ситуация складывается после того, как наши оставили Урожайное и Старомайорское во Времьевском выступе. Наши отошли к Заветному Желанию, идут бои возле Приютного и Новопрокоповки.
То есть здесь принципиально ничего не изменилось, линия фронта не прорвана. Стратегия гибкой обороны, принятая еще до начала наступления противника, сохраняется.
У нас нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб», — сообщил Онуфриенко.
Михаил Онуфриенко интервью
14:19
Михаил Онуфриенко: ВСУ проиграли контрбатарейную борьбу и увязли в гибкой обороне под РаботиноУ ВС России нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии обороны. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб противнику, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос, почему ВСУ упорно лезут в эту тактическую ловушку, занимая оставленные нами позиции и попадая под огонь артиллерии, эксперт отметил: потому что начало наступления — это политическое решение, оно не имеет военной составляющей.
Поставлена задача выйти к Крыму, Мелитополю, Бердянску, Мариуполю. Поэтому ВСУ и ломятся на этом направлении, невзирая ни на что. С потерями они не считаются, западная техника тоже не сильно волнует, Запад еще даст.
Фланги вокруг Работино
Военный блогер и волонтер Алексей Живов у себя в телеграм-канале написал, что сейчас российским войскам важно обеспечить защиту флангов вокруг Работино.
В интервью изданию Украина.ру Живов сообщил, что ВСУ наступают на Работино со стороны Орехова по прямой дороге, рассчитывая выскочить на Токмак.
«Наш левый фланг — район поселков Нестерянка — Копани. Правый фланг — район поселков Вербовое — Новофедоровка. А в центре мы удерживаем Новопрокоповку в 2 километрах от Работино. Это опорный пункт на господствующей высоте.
Я только что общался с одним из бойцов, который служит в противотанковом спецназе. Они заняли позиции в нескольких километрах юго-западнее Работино.
Надо понимать, что никакого отступления нет. Есть отступление, когда люди просто убегают от наступающего врага. А есть перегруппировка на более выгодные позиции, когда командир говорит: "Ребята, отойдите сюда". Они вместе с техникой отходят и занимают позиции, ничего не побросав. В нашем случае у нас второй вариант», — рассказал блогер.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
13:17
Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов Наши все основные фортификации находятся на "линии Суровикина". Но мы же не хотим подпускать ВСУ к "линии Суровикина". Поэтому окапываемся на запасных позициях рядом с передком, отмечает военный блогер и волонтер Алексей Живов
В целом, отмечает он, крайне нежелательно подпускать противника к «линии Суровикина». Эшелонированная оборона российских сил подразумевает, что «линия Суровикина» — это черта отсечения. Зона боевых действий не должна выйти за эту линию.
«Если ВСУ уткнутся в нее, а мы с флангов накроем наступающие войска, то все отлично.
Если противник сможет прорваться за эту линию к нашей артиллерии, то вопрос в том, есть ли в ставке командующего каждой армии батальоны или бригады, способные оперативно выдвигаться и купировать подобные прорывы.
Они есть. Но я не знаю, насколько они к этому готовы», — сказал Живов.
При этом у российских сил еще есть козырь в виде авиации. Чем глубже противник зайдет в наши позиции, тем выше вероятность, что он погибнет от первого же авиационного налета, заявил волонтер.
 
Алексей ЖивовЭксклюзивавиацияВСУОборонаартиллерияЕвгений БалицкийМихаил ОнуфриенкоЗапорожская областьКрымМелитопольМариупольБердянскСамойловВладимир ПутинСергей Шойгунаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56Верховная Рада напомнила женщинам-медикам о необходимости встать на воинский учет
17:50В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле
17:40Друг Зеленского и бывший Фриске снова появится на российском телевидении. На этот раз с козлами
17:37"Пили воду из туалета". Украинцев массово депортируют при попытках въехать в Израиль
17:30Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобарону
17:22Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
17:08ВС РФ располагают материалами о продвижении Обамой биологических программ США за рубежом - Кириллов
17:02ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября
16:59"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себя
16:55Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону
16:52Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит
16:25Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным
16:24Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News
16:02Начали с кладбища. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев на фоне провала наступления ВСУ
15:53Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую
15:36В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева
15:36Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
15:35"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала Россия
15:29В ЕС назвали угрозой Европе развитие российско-иранского сотрудничества
15:15Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ
Лента новостейМолния