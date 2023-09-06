https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html

ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября

ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру

ВСУ несут огромные потери из-за политического решения. О чём говорили эксперты 6 сентября

Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T17:02

2023-09-06T17:02

2023-09-06T17:02

алексей живов

эксклюзив

авиация

всу

оборона

артиллерия

евгений балицкий

михаил онуфриенко

запорожская область

крым

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«Наступление ВСУ — преступление перед украинским народом»Ранее Владимир Путин и Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров с турецкой стороной заявили, что речь идет не о пробуксовке украинского наступления, а о его провале.При этом они уточнили, что противник все равно продолжает предпринимать атаки всеми имеющимися силами, в надежде добиться хоть каких-то успехов.Еще весной представители киевского режима говорили, что намерены перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря, чтобы захватить Крым, напоминает военный политолог, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Но они не просто не достигли заявленных целей. Они совершили преступление перед народом, проживающим на подконтрольной Украине территории. Они отправили на убой десятки тысяч людей, вдохновив лживыми пропагандистскими лозунгами и снабдив их натовской техникой.«Поэтому Путин и Шойгу абсолютно правы, что ВСУ не сделали даже намека на достижение своих целей.А то, что киевский режим продолжает убивать огромное количество людей, то я надеюсь, что мы организуем ростовский военный трибунал, который вынесет им справедливый приговор», — отметил Самойлов.Пока же Киев продолжает свою политику войны до последнего украинца.ВСУ упорно лезут в тактическую ловушкуРанее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили Работино в Запорожской области и закрепились на господствующих высотах. По данным же Минобороны РФ, изменений в тактическом положении российских войск нет.Сейчас Работино обрабатывают с высот, которые находятся южнее, взять их противник не может, так же как не может взять Вербовое, расположенное восточнее Работино, поясняет военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.«Бои там идут на окраинах поселка. Тактически это первая линия обороны, за ней находится вторая, проходящая по этим высотам, за ней третья. Как писали западные СМИ, публикуя спутниковые снимки, создана четвертая и создается пятая линия обороны.Подобная ситуация складывается после того, как наши оставили Урожайное и Старомайорское во Времьевском выступе. Наши отошли к Заветному Желанию, идут бои возле Приютного и Новопрокоповки.То есть здесь принципиально ничего не изменилось, линия фронта не прорвана. Стратегия гибкой обороны, принятая еще до начала наступления противника, сохраняется.У нас нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии. Есть задача наносить врагу максимальный ущерб», — сообщил Онуфриенко.Отвечая на вопрос, почему ВСУ упорно лезут в эту тактическую ловушку, занимая оставленные нами позиции и попадая под огонь артиллерии, эксперт отметил: потому что начало наступления — это политическое решение, оно не имеет военной составляющей.Поставлена задача выйти к Крыму, Мелитополю, Бердянску, Мариуполю. Поэтому ВСУ и ломятся на этом направлении, невзирая ни на что. С потерями они не считаются, западная техника тоже не сильно волнует, Запад еще даст.Фланги вокруг РаботиноВоенный блогер и волонтер Алексей Живов у себя в телеграм-канале написал, что сейчас российским войскам важно обеспечить защиту флангов вокруг Работино.В интервью изданию Украина.ру Живов сообщил, что ВСУ наступают на Работино со стороны Орехова по прямой дороге, рассчитывая выскочить на Токмак.«Наш левый фланг — район поселков Нестерянка — Копани. Правый фланг — район поселков Вербовое — Новофедоровка. А в центре мы удерживаем Новопрокоповку в 2 километрах от Работино. Это опорный пункт на господствующей высоте.Я только что общался с одним из бойцов, который служит в противотанковом спецназе. Они заняли позиции в нескольких километрах юго-западнее Работино.Надо понимать, что никакого отступления нет. Есть отступление, когда люди просто убегают от наступающего врага. А есть перегруппировка на более выгодные позиции, когда командир говорит: "Ребята, отойдите сюда". Они вместе с техникой отходят и занимают позиции, ничего не побросав. В нашем случае у нас второй вариант», — рассказал блогер.В целом, отмечает он, крайне нежелательно подпускать противника к «линии Суровикина». Эшелонированная оборона российских сил подразумевает, что «линия Суровикина» — это черта отсечения. Зона боевых действий не должна выйти за эту линию.«Если ВСУ уткнутся в нее, а мы с флангов накроем наступающие войска, то все отлично.Если противник сможет прорваться за эту линию к нашей артиллерии, то вопрос в том, есть ли в ставке командующего каждой армии батальоны или бригады, способные оперативно выдвигаться и купировать подобные прорывы.Они есть. Но я не знаю, насколько они к этому готовы», — сказал Живов.При этом у российских сил еще есть козырь в виде авиации. Чем глубже противник зайдет в наши позиции, тем выше вероятность, что он погибнет от первого же авиационного налета, заявил волонтер.

https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html

https://ukraina.ru/20230906/1049204512.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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