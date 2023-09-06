Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону - 06.09.2023 Украина.ру
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Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону
Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону - 06.09.2023 Украина.ру
Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону
Об этом израильским СМИ сообщил источник в МИД Израиля.
2023-09-06T16:55
2023-09-06T16:55
новости
израиль
украина
паломники
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Чтобы урегулировать вопрос посещения израильскими паломниками украинского города Умань, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведут телефонные переговоры. Об этом изданию Times of Israel сообщили 6 сентября источники в МИД Израиля.Точное время телефонного звонка все еще обсуждается, уточнил источник.Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош-ха-Шана, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники в этом году не смогут посетить Умань, если Тель-Авив не прекратит депортацию украинцев из страны. Также говорилось о том, что Киев может прекратить действие безвизового режима с Тель-Авивом, если Израиль продолжит ограничивать права украинцев в этой стране.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября заявил, что Киев не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме.
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60
новости, израиль, украина, паломники
Новости, Израиль, Украина, паломники

Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону

16:55 06.09.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Об этом израильским СМИ сообщил источник в МИД Израиля.
Чтобы урегулировать вопрос посещения израильскими паломниками украинского города Умань, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведут телефонные переговоры. Об этом изданию Times of Israel сообщили 6 сентября источники в МИД Израиля.
Точное время телефонного звонка все еще обсуждается, уточнил источник.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош-ха-Шана, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.
В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники в этом году не смогут посетить Умань, если Тель-Авив не прекратит депортацию украинцев из страны. Также говорилось о том, что Киев может прекратить действие безвизового режима с Тель-Авивом, если Израиль продолжит ограничивать права украинцев в этой стране.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября заявил, что Киев не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Посол Израиля предупредил Киев о последствиях отмены безвизового режимаЕсли Украина решится на отмену безвизового режима с Израилем, к нему потом будет сложно вернуться, сказал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский
 
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