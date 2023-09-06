https://ukraina.ru/20230906/1049212849.html

Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону

Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону - 06.09.2023 Украина.ру

Вопрос паломничества евреев в украинскую Умань решат Зеленский и Нетаньяху по телефону

Об этом израильским СМИ сообщил источник в МИД Израиля.

2023-09-06T16:55

2023-09-06T16:55

2023-09-06T16:55

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израиль

украина

паломники

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Чтобы урегулировать вопрос посещения израильскими паломниками украинского города Умань, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведут телефонные переговоры. Об этом изданию Times of Israel сообщили 6 сентября источники в МИД Израиля.Точное время телефонного звонка все еще обсуждается, уточнил источник.Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош-ха-Шана, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.В августе посольство Украины в Израиле заявило, что еврейские паломники в этом году не смогут посетить Умань, если Тель-Авив не прекратит депортацию украинцев из страны. Также говорилось о том, что Киев может прекратить действие безвизового режима с Тель-Авивом, если Израиль продолжит ограничивать права украинцев в этой стране.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября заявил, что Киев не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме.

https://ukraina.ru/20230831/1049062834.html

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новости, израиль, украина, паломники