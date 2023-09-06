Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер" - 06.09.2023 Украина.ру
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Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"
Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер" - 06.09.2023 Украина.ру
Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"
Украина держала британские танки в резерве на случай, если их передовым подразделениям удастся прорвать передний край нашей обороны. "Челленджеры" на фоне их успеха попытались бы развить дальнейшее наступление, рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-09-06T18:00
2023-09-06T18:00
новости
танк
всу
эксперт
артиллерия
леопард
оборона
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Ранее в телеграм-каналах распространилось видео с подбитым под Работино британским танком "Челленджер-2". Это первый в мире случай уничтожения этой машины.По словам собеседника издания, "Челленджер" обладает толстой лобовой броней, в отличие от картонных "Леопардов", которые пробиваются любыми средствами поражения.Но у ВСУ дела с наступлением не заладилось от слова совсем. Им приходится доставать из рукава последние козыри и бросать их в бой туда, где не смогли решить задачи ни их хваленые ударные подразделения, которые прошли обучение на базах НАТО, ни мобилизованные, которые не смогли спрятаться от украинских военкомов.Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами.Мы его стали поражать из всех видов оружия, которые у нас есть: ПТУРы, артиллерия и "Ланцеты", которые охотятся за любой бронетехникой.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танк, всу, эксперт, артиллерия, леопард, оборона
Новости, танк, ВСУ, эксперт, артиллерия, леопард, оборона

Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"

18:00 06.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
Читать в
Украина держала британские танки в резерве на случай, если их передовым подразделениям удастся прорвать передний край нашей обороны. "Челленджеры" на фоне их успеха попытались бы развить дальнейшее наступление, рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео с подбитым под Работино британским танком "Челленджер-2". Это первый в мире случай уничтожения этой машины.
По словам собеседника издания, "Челленджер" обладает толстой лобовой броней, в отличие от картонных "Леопардов", которые пробиваются любыми средствами поражения.
Но у ВСУ дела с наступлением не заладилось от слова совсем. Им приходится доставать из рукава последние козыри и бросать их в бой туда, где не смогли решить задачи ни их хваленые ударные подразделения, которые прошли обучение на базах НАТО, ни мобилизованные, которые не смогли спрятаться от украинских военкомов.
"Прогрызать оборону он должен был следующим образом. Если бы ВСУ смогли развить наступление, они бы ввели "Челленджеры" в полосу прорыва, чтобы противостоять нашим подкреплениям, которые мы бы туда направили. В этом случае эти танки могли бы реализовать свой потенциал. Но сейчас противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти", - сказал эксперт.
Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами.
Мы его стали поражать из всех видов оружия, которые у нас есть: ПТУРы, артиллерия и "Ланцеты", которые охотятся за любой бронетехникой.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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