https://ukraina.ru/20230906/1049212180.html

Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"

Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер" - 06.09.2023 Украина.ру

Достают последние козыри: военный эксперт о том, как ВСУ потеряли "неуязвимый" танк "Челленджер"

Украина держала британские танки в резерве на случай, если их передовым подразделениям удастся прорвать передний край нашей обороны. "Челленджеры" на фоне их успеха попытались бы развить дальнейшее наступление, рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

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танк

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артиллерия

леопард

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Ранее в телеграм-каналах распространилось видео с подбитым под Работино британским танком "Челленджер-2". Это первый в мире случай уничтожения этой машины.По словам собеседника издания, "Челленджер" обладает толстой лобовой броней, в отличие от картонных "Леопардов", которые пробиваются любыми средствами поражения.Но у ВСУ дела с наступлением не заладилось от слова совсем. Им приходится доставать из рукава последние козыри и бросать их в бой туда, где не смогли решить задачи ни их хваленые ударные подразделения, которые прошли обучение на базах НАТО, ни мобилизованные, которые не смогли спрятаться от украинских военкомов.Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами.Мы его стали поражать из всех видов оружия, которые у нас есть: ПТУРы, артиллерия и "Ланцеты", которые охотятся за любой бронетехникой.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танк, всу, эксперт, артиллерия, леопард, оборона