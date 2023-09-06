"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
0:48 - Что было бы, если бы Россия не вернула себе Крым и Донбасс?
22:52 - Нужно ли реформировать армию во время боевых действий
38:06 - Ищенко о том, какую роль играет Ермак в нынешней политике Украины по сравнению с Зеленским
39:19 - Как стали возможны среди одного народа массовые убийства 2 мая в Одессе?
46:50 – Почему на территории Украины после революции 1917 года сильно распространились идеи анархистов в крестьянских движениях
51:50 – Что делать с украинскими военнопленными и диверсантами? Нужно ли оставить всё как есть или стоит вернуть для них смертную казнь по законам военного времени?
22:52 - Нужно ли реформировать армию во время боевых действий
38:06 - Ищенко о том, какую роль играет Ермак в нынешней политике Украины по сравнению с Зеленским
39:19 - Как стали возможны среди одного народа массовые убийства 2 мая в Одессе?
46:50 – Почему на территории Украины после революции 1917 года сильно распространились идеи анархистов в крестьянских движениях
51:50 – Что делать с украинскими военнопленными и диверсантами? Нужно ли оставить всё как есть или стоит вернуть для них смертную казнь по законам военного времени?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko