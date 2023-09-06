"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео - 06.09.2023 Украина.ру
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"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео
"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео - 06.09.2023 Украина.ру
"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T15:03
2023-09-06T15:03
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
сша
владимир зеленский
фронт
одесса
военнопленные
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей 0:48 - Что было бы, если бы Россия не вернула себе Крым и Донбасс? 22:52 - Нужно ли реформировать армию во время боевых действий 38:06 - Ищенко о том, какую роль играет Ермак в нынешней политике Украины по сравнению с Зеленским 39:19 - Как стали возможны среди одного народа массовые убийства 2 мая в Одессе?46:50 – Почему на территории Украины после революции 1917 года сильно распространились идеи анархистов в крестьянских движениях 51:50 – Что делать с украинскими военнопленными и диверсантами? Нужно ли оставить всё как есть или стоит вернуть для них смертную казнь по законам военного времени? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, сша, владимир зеленский, фронт, одесса, военнопленные, анархия, крым, донбасс, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, США, Владимир Зеленский, фронт, Одесса, военнопленные, анархия, Крым, Донбасс

"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео

15:03 06.09.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
0:48 - Что было бы, если бы Россия не вернула себе Крым и Донбасс?
22:52 - Нужно ли реформировать армию во время боевых действий
38:06 - Ищенко о том, какую роль играет Ермак в нынешней политике Украины по сравнению с Зеленским
39:19 - Как стали возможны среди одного народа массовые убийства 2 мая в Одессе?
46:50 – Почему на территории Украины после революции 1917 года сильно распространились идеи анархистов в крестьянских движениях
51:50 – Что делать с украинскими военнопленными и диверсантами? Нужно ли оставить всё как есть или стоит вернуть для них смертную казнь по законам военного времени?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОСШАВладимир ЗеленскийфронтОдессавоеннопленныеанархияКрымДонбасс
 
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