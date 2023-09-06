https://ukraina.ru/20230906/1049208435.html

"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео

"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео - 06.09.2023 Украина.ру

"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T15:03

2023-09-06T15:03

2023-09-06T15:03

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

сша

владимир зеленский

фронт

одесса

военнопленные

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей 0:48 - Что было бы, если бы Россия не вернула себе Крым и Донбасс? 22:52 - Нужно ли реформировать армию во время боевых действий 38:06 - Ищенко о том, какую роль играет Ермак в нынешней политике Украины по сравнению с Зеленским 39:19 - Как стали возможны среди одного народа массовые убийства 2 мая в Одессе?46:50 – Почему на территории Украины после революции 1917 года сильно распространились идеи анархистов в крестьянских движениях 51:50 – Что делать с украинскими военнопленными и диверсантами? Нужно ли оставить всё как есть или стоит вернуть для них смертную казнь по законам военного времени? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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