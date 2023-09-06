https://ukraina.ru/20230906/1049208062.html

В ЕС назвали угрозой Европе развитие российско-иранского сотрудничества

В ЕС назвали угрозой Европе развитие российско-иранского сотрудничества - 06.09.2023 Украина.ру

В ЕС назвали угрозой Европе развитие российско-иранского сотрудничества

ЕС и США должны предложить Ирану больше, чем могут предложить ему Россия и Китай

2023-09-06T15:29

2023-09-06T15:29

2023-09-06T15:29

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Российско-иранское сотрудничество на фоне украинского конфликта достигло беспрецедентного уровня и этот факт является прямой угрозой для европейской безопасности. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 6 сентября на портале Европейского совета по международным отношениям (ECFR).По мнению авторов публикации, укрепление этого партнерства позволит России продлить военные действия на Украине благодаря использованию якобы иранских БПЛА. Также Россия и Иран вместе могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке через российскую поддержку ядерных амбиций Ирана, поставки оружия и угрозы военной эскалации в Сирии. В-третьих, они могут подорвать влияние Запада в институтах глобального управления, отмечается в статье."Теперь, после начала войны в Украине и последующего разрыва отношений между Россией и Западом, Иран превратился в одного из самых стойких союзников Москвы. За несколько недель до того, как Россия начала войну (СВО), президент Ирана Ибрахим Раиси и его российский коллега Владимир Путин обсудили завершение работы над долгожданным 20-летним соглашением о сотрудничестве, направленным на расширение отношений по всем направлениям", - отмечают авторы статьи.По их мнению, Россия теперь оказывается в такой зависимости от Ирана, которую невозможно было представить до февраля 2022 года."Стремление России сотрудничать с Ираном совпадает с заметным уклоном во внутренней политике Ирана от курса на нормализацию отношений с Западом. Иран пережил череду разочарований в своих отношениях с Западом. К ним относятся провалившаяся ядерная сделка 2015 года, известная как “Совместный всеобъемлющий план действий” (JCPOA), неспособность европейских стран продолжать экономические отношения с Ираном после выхода администрации Трампа из соглашения в 2018 году и первоначальная нерешительность администрации Байдена относительно быстрого восстановления JCPOA", - полагают исследователи ECFR.И Россия, и Иран столкнулись со спадами в своих отношениях с Западом - поэтому они нашли общий повод оспаривать международную систему, возглавляемую США, и отстаивать свое видение многополярного мирового порядка, говорится в статье.Особую озабоченность европейских экспертов вызвали перспективы развития российско-иранского сотрудничества в оборонной сфере. По их мнению, поставки оружия из Ирана в Россию могут выйти за рамки беспилотных летательных аппаратов."В апреле Wall Street Journal сообщила, что Иран отправил в Россию более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов. В декабре США также утверждали, что Иран рассматривает возможность предоставления России сотен баллистических ракет малой дальности (БРПЛ). Считается, что Россия исчерпала свой арсенал баллистических ракет, и, хотя иранское оружие менее точно, чем его российские аналоги, оно могло бы стать важным активом". – подчеркивают авторы статьи.Также Запад озабочен возможным участием иранских добровольцев в украинском конфликте на стороне России. "В марте 2022 года Россия заявила, что около 16 000 добровольцев с Ближнего Востока были готовы сражаться в Украине. Однако в свете мятежа Вагнера неясно, осуществится ли это". – напоминают авторы публикации.Европа к тому же обеспокоена готовностью Москвы предоставлять Тегерану более современное оружие, с помощью которого он сможет продвигать свою региональную повестку дня, особенно против Израиля и Саудовской Аравии, отмечается в докладе.Касаясь российско-иранского экономического сотрудничества, европейские аналитики подчеркивают, что сегодня против России, также, как и против Ирана, действуют самые жесткие международные санкции. Иран более четырех десятилетии живет под санкциями и за это время фактический разработал инструкцию, как их обойти, которой пользуются российские чиновники, полагают они.Тем не менее, расширению экономических отношений между двумя странами препятствует отсутствие транспортной инфраструктуры, влияние западных санкций на их финансовые связи и конкуренция в энергетическом секторе. Иран и Россия пытаются преодолеть эти препятствия путем расширения сотрудничества в четырех ключевых областях. По мнению авторов исследования, это стимулирование двухсторонней торговли, банковское дело и дедолларизация, инвестирование в транзитные маршруты и энергетическое сотрудничество.Чтобы нейтрализовать риски, которые для Запада несет укрепление российско-иранских отношений, Евросоюз должен проводить политику взвешенного давления, препятствующую сотрудничеству между двумя странами, советуют авторы статьи."Помимо принуждения, европейским правительствам необходимо разработать сопутствующую политическую повестку дня для решения проблемы углубления российско-иранских связей. Пока на Украине бушует война, вариантов оторвать Москву от Тегерана не существует. Тем не менее, в отношениях с Ираном все еще могут быть некоторые лазейки. Это не обеспечит перестройки отношений Ирана с Западом, но может несколько затормозить более проблематичные элементы его отношений с Москвой", - отмечается в статье.Европа должна добиться того, чтобы Иран прекратил формы военного сотрудничества с Россией, которые значительно повышают способность Москвы навредить Украине. Поэтому вместе с США она должна предложить Ирану немедленные экономические преимущества недоступными России и Китаю способами, предлагают эксперты Европейского совета по международным отношениям.

https://ukraina.ru/20230824/1048912545.html

https://ukraina.ru/20230824/1048911174.html

https://ukraina.ru/20230816/1048716897.html

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