https://ukraina.ru/20230906/1049206919.html
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним - 06.09.2023 Украина.ру
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
2023-09-06T13:52
2023-09-06T13:52
2023-09-06T14:19
новости
рустем умеров
верховная рада
назначение
министр обороны
анна маляр
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Никто из парламентариев не высказался против назначения Умерова и только один депутат воздержался.При этом депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Между тем, многие украинские СМИ делают акцент на том, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Умерова.В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Эту личность даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230906/1049206792.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рустем умеров, верховная рада, назначение, министр обороны, анна маляр
Новости, Рустем Умеров, Верховная Рада, назначение, министр обороны, Анна Маляр
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
13:52 06.09.2023 (обновлено: 14:19 06.09.2023)
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА - 338", - написал он.
Никто из парламентариев не высказался против назначения Умерова и только один депутат воздержался.
При этом депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.
Между тем, многие украинские СМИ делают акцент на том, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Умерова.
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
Эту личность даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.