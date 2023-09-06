Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним - 06.09.2023 Украина.ру
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Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним - 06.09.2023 Украина.ру
Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
2023-09-06T13:52
2023-09-06T14:19
новости
рустем умеров
верховная рада
назначение
министр обороны
анна маляр
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Никто из парламентариев не высказался против назначения Умерова и только один депутат воздержался.При этом депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Между тем, многие украинские СМИ делают акцент на том, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Умерова.В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Эту личность даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230906/1049206792.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, рустем умеров, верховная рада, назначение, министр обороны, анна маляр
Новости, Рустем Умеров, Верховная Рада, назначение, министр обороны, Анна Маляр

Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним

13:52 06.09.2023 (обновлено: 14:19 06.09.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк
"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА - 338", - написал он.
Никто из парламентариев не высказался против назначения Умерова и только один депутат воздержался.
При этом депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.
13:48
Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко Трое из восьми заместителей министра обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова. Об этом сообщил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
Между тем, многие украинские СМИ делают акцент на том, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Умерова.
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
12:44
Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороныПарламент Украины приступил к процедуре назначения нового министра обороны страны Рустема Умерова. Однако Владимир Зеленский при этом не присутствует. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
Эту личность даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 18:46
Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с ГюленомБудущий министр обороны Украины Рустем Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции считают террористической, пишет турецкое издание Aydınlık
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
 
НовостиРустем УмеровВерховная Раданазначениеминистр обороныАнна Маляр
 
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