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Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним

Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним - 06.09.2023 Украина.ру

Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк

2023-09-06T13:52

2023-09-06T13:52

2023-09-06T14:19

новости

рустем умеров

верховная рада

назначение

министр обороны

анна маляр

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Никто из парламентариев не высказался против назначения Умерова и только один депутат воздержался.При этом депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что в отставку за предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым должны отправиться три из восьми его заместителей - Андрей Шевченко, Владимир Гаврилов и Виталий Дайнега. Последний, правда, уже успел опровергнуть это заявление.Между тем, многие украинские СМИ делают акцент на том, что самый медийный из замов Резникова - Анна Маляр - остается на своем посту при новом шефе в лице Умерова.В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Эту личность даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230906/1049206792.html

https://ukraina.ru/20230906/1049203972.html

https://ukraina.ru/20230905/1049190751.html

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новости, рустем умеров, верховная рада, назначение, министр обороны, анна маляр