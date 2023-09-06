https://ukraina.ru/20230906/1049206792.html

Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко

Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко - 06.09.2023 Украина.ру

Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко

Трое из восьми заместителей министра обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова. Об этом сообщил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале

2023-09-06T13:48

2023-09-06T13:48

2023-09-06T13:48

рустем умеров

новости

замминистра

гончаров

украина

минобороны

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"Заместители министра обороны (Владимир) Гаврилов, (Виталий) Дейнега и (Андрей) Шевченко написали заявления об отставке", - заверил Гончаренко.При этом Дейнега в своих соцсетях опроверг информацию об отставке. Он прикрепил к посту снимок, на котором показывает средний палец, и написал, что уходить не собирается, хотя "несколько человек в этой стране хотят, чтобы это случилось". Замминистра также рассказал, что планирует закончить начатое в Минобороны: "завершить... капремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ-сектора".У министра обороны Украины всего восемь заместителей, в том числе госсекретарь. На днях Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник украинский парламент поддержал его увольнение.Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".В среду украинский парламент назначил новым министром обороны Рустема Умерова.

https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html

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рустем умеров, новости, замминистра, гончаров, украина, минобороны