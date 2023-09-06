https://ukraina.ru/20230906/1049206792.html
Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко
Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко - 06.09.2023 Украина.ру
Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко
Трое из восьми заместителей министра обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова. Об этом сообщил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
2023-09-06T13:48
2023-09-06T13:48
2023-09-06T13:48
рустем умеров
новости
замминистра
гончаров
украина
минобороны
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"Заместители министра обороны (Владимир) Гаврилов, (Виталий) Дейнега и (Андрей) Шевченко написали заявления об отставке", - заверил Гончаренко.При этом Дейнега в своих соцсетях опроверг информацию об отставке. Он прикрепил к посту снимок, на котором показывает средний палец, и написал, что уходить не собирается, хотя "несколько человек в этой стране хотят, чтобы это случилось". Замминистра также рассказал, что планирует закончить начатое в Минобороны: "завершить... капремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ-сектора".У министра обороны Украины всего восемь заместителей, в том числе госсекретарь. На днях Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник украинский парламент поддержал его увольнение.Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".В среду украинский парламент назначил новым министром обороны Рустема Умерова.
https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рустем умеров, новости, замминистра, гончаров, украина, минобороны
Рустем Умеров, Новости, замминистра, Гончаров, Украина, Минобороны
Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко
Трое из восьми заместителей министра обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова. Об этом сообщил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
"Заместители министра обороны (Владимир) Гаврилов, (Виталий) Дейнега и (Андрей) Шевченко написали заявления об отставке", - заверил Гончаренко.
При этом Дейнега в своих соцсетях опроверг информацию об отставке. Он прикрепил к посту снимок, на котором показывает средний палец, и написал, что уходить не собирается, хотя "несколько человек в этой стране хотят, чтобы это случилось". Замминистра также рассказал, что планирует закончить начатое в Минобороны: "завершить... капремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ-сектора".
У министра обороны Украины всего восемь заместителей, в том числе госсекретарь.
На днях Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник украинский парламент поддержал его увольнение.
Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
В среду украинский парламент назначил новым министром обороны Рустема Умерова.