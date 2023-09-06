Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира - 06.09.2023 Украина.ру
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Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира
Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира - 06.09.2023 Украина.ру
Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира
Несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", настроения даже среди самых ястребиных сторонников Украины меняются, что может вылиться в принуждение киевского режима к переговорам. А его результатом станет глобальный передел мира. Об этом 6 сентября написала американская газета The Hill
2023-09-06T12:00
2023-09-06T12:00
новости
украина
европа
переговоры
киев
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Более того, констатирует издание, фаворит следующих выборов экс-глава США Дональд Трамп напрямую призывает Вашингтон пойти на переговоры с Кремлем.Вот только это, уверены журналисты The Hill, чревато огромными потерями для всего западного мира, включая США."Эту конфронтацию Россия рассматривает как предпосылку нового глобального порядка", - приводит газета слова главы Польского бюро национальной безопасности Яцека Севьера.Балтийский чиновник добавил, что мирные переговоры и прекращение огня подставят под российский удар другие страны. И первыми, на его взгляд, в этом списке будут Грузия, Молдавия, Армения и, возможно, Польша.На чьей стороне окажется перевес сил, констатировало издание, станет понятно уже совсем скоро, когда в Конгрессе США развернется борьба относительно последнего запроса Байдена. Он запросил $24 миллиарда на очередной пакет военной помощи Киеву. Чуть больше половины этой суммы - $13,1 миллиардов должны уйти на вооружения.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.В частности, в конце августа член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".
https://ukraina.ru/20230906/1049195621.html
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новости, украина, европа, переговоры, киев
Новости, Украина, Европа, переговоры, Киев

Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира

12:00 06.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", настроения даже среди самых ястребиных сторонников Украины меняются, что может вылиться в принуждение киевского режима к переговорам. А его результатом станет глобальный передел мира. Об этом 6 сентября написала американская газета The Hill
Более того, констатирует издание, фаворит следующих выборов экс-глава США Дональд Трамп напрямую призывает Вашингтон пойти на переговоры с Кремлем.
Вот только это, уверены журналисты The Hill, чревато огромными потерями для всего западного мира, включая США.
"Эту конфронтацию Россия рассматривает как предпосылку нового глобального порядка", - приводит газета слова главы Польского бюро национальной безопасности Яцека Севьера.
"Все это затем увеличивает угрозу на границах НАТО. [Президент России Владимир] Путин сможет представить переговоры как победу, и [это] поможет ему оказать еще большее политическое влияние во всем мире. Мы уже видим это в Африке, в Нигере и Южной Африке. Это не только военная угроза, но и дипломатическая", - цитирует издание заявление чиновника из стран Балтии, "пожелавшего остаться неизвестным из-за деликатности темы".
Балтийский чиновник добавил, что мирные переговоры и прекращение огня подставят под российский удар другие страны. И первыми, на его взгляд, в этом списке будут Грузия, Молдавия, Армения и, возможно, Польша.
На чьей стороне окажется перевес сил, констатировало издание, станет понятно уже совсем скоро, когда в Конгрессе США развернется борьба относительно последнего запроса Байдена. Он запросил $24 миллиарда на очередной пакет военной помощи Киеву. Чуть больше половины этой суммы - $13,1 миллиардов должны уйти на вооружения.
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В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.
На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.
Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.
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Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.
В частности, в конце августа член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".
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