https://ukraina.ru/20230906/1049201371.html

Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира

Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира - 06.09.2023 Украина.ру

Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира

Несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", настроения даже среди самых ястребиных сторонников Украины меняются, что может вылиться в принуждение киевского режима к переговорам. А его результатом станет глобальный передел мира. Об этом 6 сентября написала американская газета The Hill

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

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Более того, констатирует издание, фаворит следующих выборов экс-глава США Дональд Трамп напрямую призывает Вашингтон пойти на переговоры с Кремлем.Вот только это, уверены журналисты The Hill, чревато огромными потерями для всего западного мира, включая США."Эту конфронтацию Россия рассматривает как предпосылку нового глобального порядка", - приводит газета слова главы Польского бюро национальной безопасности Яцека Севьера.Балтийский чиновник добавил, что мирные переговоры и прекращение огня подставят под российский удар другие страны. И первыми, на его взгляд, в этом списке будут Грузия, Молдавия, Армения и, возможно, Польша.На чьей стороне окажется перевес сил, констатировало издание, станет понятно уже совсем скоро, когда в Конгрессе США развернется борьба относительно последнего запроса Байдена. Он запросил $24 миллиарда на очередной пакет военной помощи Киеву. Чуть больше половины этой суммы - $13,1 миллиардов должны уйти на вооружения.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.В частности, в конце августа член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".

https://ukraina.ru/20230906/1049195621.html

https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html

https://ukraina.ru/20230623/1047515576.html

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