https://ukraina.ru/20230906/1049199443.html

Новая преступность, отключения света и рост числа онкологических заболеваний. Что происходит в Днепре

Новая преступность, отключения света и рост числа онкологических заболеваний. Что происходит в Днепре - 06.09.2023 Украина.ру

Новая преступность, отключения света и рост числа онкологических заболеваний. Что происходит в Днепре

В Днепропетровской области, которая давно стала столицей украинского криминала, в последнее время наблюдается резкий рост преступности

2023-09-06T14:11

2023-09-06T14:11

2023-09-06T15:03

эксклюзив

украина

днепр

днепропетровск

онкология

сво

днепропетровская область

преступность

оружие

отключение электричества

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Отчасти это связано с тем, что город и область наводнили украинские военнослужащие из всех регионов, а количество неучтенных стволов в области невозможно подсчитать. Во всяком случае, криминальная хроника региона ежедневно выдает сводки о десятках преступлений, связанных с применением оружия.Очевидно, еще больше преступность здесь возрастет с приходом темноты на улицы городов. На этой неделе Днепр предупредили о веерных отключениях электричества. Директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук заявил в понедельник, 4 сентября, что свет вскоре будут подавать по графикам, а отключения могут длиться по 4–8 часов в сутки. И это еще хорошо, по его словам, так как может быть и хуже.«Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4–8 часов в сутки, это будет хорошо», — сказал Терещук. Такая ситуация может быть связана с тем, что в ночь на 4 сентября «Герани» поразили в окрестностях Днепра объект критической инфраструктуры.Днепропетровский волонтер Денис Селин пишет, что за последний месяц город Днепр был также дважды обстрелян ракетами «Искандер». Было выпущено 8 ракет, из которых сбита была только одна. Он утверждает, что город прикрывают две системы ПВО С-300 и еще одна западная система, но не «Пэтриот», но все они практически бессильны против баллистических ракет.Как пишет телеграм-канал «Днепропетровский дневник», город последние дни буквально наводнен военнослужащими ВСУ. «Пикапы, микроавтобусы, грузовики. Похоже, в ближайшие дни, или неделю стоит ожидать резкого обострения конфликта», — писал недавно «Днепропетровский дневник».На днях одному из олигархов Днепра, бывшему патрону Зеленского, Игорю Коломойскому вручили подозрение. Его бывший партнер и нынешний мэр города Борис Филатов этому несказанно обрадовался. Филатов назвал своего партнера «абсолютным злом» и обвинил его в краже аэропорта города, банка, футбольной команды и еще десятка объектов, хотя сам Филатов тоже был причастен к этим аферам.«Филатов и Коломойский раньше были ближайшими партнерами. Сейчас они находятся в состоянии холодной войны. Но у них был еще один друг. Неразлучное трио, получившее в украинской прессе прозвище "гасконцы" — Коломойский, Филатов и их друг и партнер Геннадий Корбан, — железной хваткой держало Днепр и всю область, контролируя практически весь бизнес и криминальную сферу. Этому трио приписывают рейдерские захваты, похищения, убийства, пытки, коррупцию», — описывает их взаимоотношения украинский телеграм-канал "Шептун". Отношения между ними испортились в 2014–2015-х, когда они сначала совместно подавляли пророссийские выступления в городе, а потом не смогли поделить деньги.Медики Днепропетровской области на днях забили тревогу, обработав статистические данные онкологических заболеваний. Оказалось, что за последние полгода их число возросло вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В первую речь растет количество женщин, страдающих от рака молочной железы. Если в прошлом году за полгода было выявлено 12 тысяч случаев, то в этом — 24 тысячи, хотя тысячи жительниц области уехали заграницу или в другие регионы, то есть не попали в статистические отчеты местных медиков.Днепропетровская область всегда на Украине была лидером по онкологии. На восточной Украине заболеваемость раком в целом была вдвое выше, чем в западной части страны. Медики и экологи связывали такой феномен с деятельностью тяжелой промышленности и металлургических комбинатов в частности. Владельцы комбинатов, как правило, лишь для галочки ставят фиктивные очистные сооружения, выплачивая регулярные взятки проверяющим органам. Расплачиваются за это простые жительницы.В самом городе Днепре тем временем обсуждают, уместно ли праздновать День города, который выпадает на 9 сентября. Город, основанный 247 лет назад как Екатеринослав, лишился большей части своей истории. Ему оставили на официальном уровне только период после Евромайдана и небольшой период в истории Гражданской войны. Все остальные почти два с половиной века его истории вроде бы как и не было. Мнения горожан относительно празднования разделились, судя по опросу региональных СМИ. Некоторым хочется хоть каких-то массовых развлечений, других же беспокоят вопросы безопасности. Поэтому, скорее всего, День основания русского города ограничится дежурными выступлениями представителей власти о «российской агрессии».

https://ukraina.ru/20230831/1049048432.html

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