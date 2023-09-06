В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049197055.html
В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне
В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне - 06.09.2023 Украина.ру
В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне
Подозреваемый передавал на Украину сведения об одном из военных объектов на территории Краснодарского края
2023-09-06T10:06
2023-09-06T10:06
новости
фсб
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038968724_0:2:1831:1032_1920x0_80_0_0_567741e82440a3e5ce8912bc3d5a45bc.jpg
В Ростовской области задержан гражданин России, передававший на Украину данные о военном объекте. Об этом 6 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.По данным ведомства, 23-летний житель Ростовской области передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края."Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — процитировало агентство слова своего собеседника.Задержанный мужчина вел переписку с человеком, который использовал украинский номер телефона и назвал себя представителем военных формирований Украины. В переписке подозреваемый выражал поддержку Киеву.Против гражданина России возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.ФСБ России 4 сентября сообщила о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области.
https://ukraina.ru/20230829/1049004286.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038968724_430:0:1815:1039_1920x0_80_0_0_4db3894362122041a0fa002c656ce0de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, ростовская область
Новости, ФСБ, Ростовская область

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне

10:06 06.09.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Подозреваемый передавал на Украину сведения об одном из военных объектов на территории Краснодарского края
В Ростовской области задержан гражданин России, передававший на Украину данные о военном объекте. Об этом 6 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 23-летний житель Ростовской области передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края.
"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — процитировало агентство слова своего собеседника.
Задержанный мужчина вел переписку с человеком, который использовал украинский номер телефона и назвал себя представителем военных формирований Украины. В переписке подозреваемый выражал поддержку Киеву.
Против гражданина России возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ФСБ России 4 сентября сообщила о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области.
ФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
29 августа, 12:18
В Омске задержали 21-летнего горожанина, работавшего на СБУСотрудники УФСБ по Омской области задержали 21-летнего омича, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей по заданию СБУ. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ведомства
 
НовостиФСБРостовская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
10:52Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ
10:36Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
10:34Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
10:34Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове
10:06В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне
10:06До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
10:04Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного
09:52Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ
09:48Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
09:47Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал
09:35Армия России оставила Работино
09:35"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ
09:26Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
09:23Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
09:15"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО
09:09Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
09:00Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:53Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
08:00Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине
Лента новостейМолния