https://ukraina.ru/20230906/1049197055.html

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне - 06.09.2023 Украина.ру

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне

Подозреваемый передавал на Украину сведения об одном из военных объектов на территории Краснодарского края

2023-09-06T10:06

2023-09-06T10:06

2023-09-06T10:06

новости

фсб

ростовская область

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В Ростовской области задержан гражданин России, передававший на Украину данные о военном объекте. Об этом 6 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.По данным ведомства, 23-летний житель Ростовской области передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края."Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — процитировало агентство слова своего собеседника.Задержанный мужчина вел переписку с человеком, который использовал украинский номер телефона и назвал себя представителем военных формирований Украины. В переписке подозреваемый выражал поддержку Киеву.Против гражданина России возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.ФСБ России 4 сентября сообщила о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области.

https://ukraina.ru/20230829/1049004286.html

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новости, фсб, ростовская область