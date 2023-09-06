https://ukraina.ru/20230906/1049191728.html

Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха

Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха - 06.09.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха

В Германии существует очень жесткая политическая цензура и подача объективной информации в СМИ затруднена сложившимся нарративом вины России за все происходящее на Украине, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-09-06T05:20

2023-09-06T05:20

2023-09-06T05:20

интервью

всу

вермахт

рейх

сми

украина

россия

германия

олаф шольц

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц единолично блокирует поставку дальнобойных ракет "Таурус" на Украину.- Александр Константинович, почему Шольц действует наперекор мнению большинства политической элиты Германии?- Шольц до последнего пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, он находится в вассальной зависимости от США, с другой – связан по рукам и ногам коалиционным соглашением с зелеными и свободными демократами. Таким образом он ограничен в своих решениях, но кошмарный сон немецкого политического класса – это расползание конфликта за территорию Украины. Поэтому крайне неохотно Германия идет на поставки тяжелых вооружений, но вассальные обязательства перед Вашингтоном берут вверх.Плюс немецкие мейнстримные СМИ создали атмосферу тотального давления на немецкое общество и политиков с требованием безоговорочной поддержки Украины. Тем не менее разочарование в Зеленском растет. Недавняя оговорка Анналены Бербок: вместо "украинское" зерно она сказала "кокаиновое", это явный намек на Зеленского и его странные предпочтения. Это можно трактовать как то, что американцы будут менять Зеленского на более вменяемого, поэтому Шольц занимает выжидательную позицию, он смотрит, к чему приведет развитие событий.Но вспомним ситуацию с танками, когда Шольц пытался добиться того, что сначала "Абрамсы", а потом "Леопарды", но все равно был вынужден передать вооружение первым. Поэтому все политические ритуалы – явление временное, Германия будет вынуждена поставлять все больше вооружений.- Пока отказывая Киеву в ракетах "Таурус" Берлин уже поставил на Украину партию боеприпасов для ЗСУ "Гепард", восстановив их производство. Можно ли говорить, что ФРГ переводит свою экономику на военные рельсы, и насколько Германии это удается, учитывая отказ от российских энергоресурсов?- ВПК может стать той отраслью, которая будет вытаскивать германскую экономику из усугубляющегося кризиса. Безусловно, отказ от российских энергоресурсов стоит Германии многомиллиардных убытков, и целые отрасли вынуждены сворачивать производство. Но нет худа без добра, Германия резко нарастила экспорт тех же российских удобрений азотной группы сырьем для которых является природный газ, нехватка которого резко сказывается. И немцы, как и другие европейские страны, вынуждены диверсифицировать сырьё – на что тратить природный газ, либо как сырье для химической промышленности, ибо как энергоноситель.Немецкий ВПК развитый, он производит широкую номенклатуру и тяжелого вооружения, и другой техники. Выпуск новой продукции - это компенсация потерь из-за сворачивания экспорта, роста себестоимости продукции. Конечно, амбициозные планы постройки завода Rheinmetall на Украине – это кликушество и провокация, но можно ожидать роста оборонных расходов.Это уже анонсировано, Шольц заявил о создании фонда в 100 млрд евро на увеличение оборонных расходов до 2% ВВП и более, как это требует НАТО. Примечательно, что самый популярный немецкий политик – это министр обороны (Борис Писториус). Для послевоенной Германии с ее доктриной государственного пацифизма – это большая редкость.Сам Шольц находится в конце рейтинга, как и другие члены "светофорной" коалиции, а Писториус пользуется популярностью за счет своего профессионального подхода. Он поэтапно увеличивает численность вооруженных сил и уровень оборонных расходов. Можно говорить, что Германия в некоторых аспектах ремилитаризируется.На что будет направлен этот тренд: либо общая милитаризация Европы и возврат к реалиям Холодной войны, либо европейцы будут готовиться к следующим этапам военного противостояния на Востоке, пока сказать сложно. Но этот процесс можно охарактеризовать, как Европа без мира, потому что милитаризация проходит не только в Германии, но и в других европейских странах.Этот процесс долгосрочный и носит деструктивный характер не только для германо-российских отношений, но и для развития Евросоюза в целом. Потому что отказ от сотрудничества с Россией накладывается на пресловутый энергетический переход, климатическую аферу, что тоже стоит немцам многомиллиардных трат, и перспективы этого перехода туманны.Здесь два вектора сошлись в одной точке. Отказ от российских энергоносителей зеленые требовали уже давно, поскольку ископаемые источники они считают неэкологичными, и под соусом отказа от российского газа раскручивают тему полного отказа от ископаемых источников энергии. В Германии уже вырубают заповедные леса для размещения ветряных станций. Но зеленый переход – это удар по немецкой промышленности, потому что солнечная и ветряная энергия неконкурентоспособная по сравнению с атомной и природным газом.- Но ведь горящие в запорожских степях "Леопарды" вряд ли сделают хорошую рекламу немецкому ВПК, да и 47-я бригада ВСУ, подготовленная в ФРГ, понесла большие потери. Как на этом фоне удается милитаризация Германии?- "Леопарды" хорошо горели и на севере Сирии, когда турецкая армия пыталась вести антипартизанские действия против курдского ополчения. В том, что "Леопарды" хорошо горят, нет ничего нового. Германия сейчас анонсирует разработку нового перспективного танка "Пантера", новой БМП на смену существующей. Любая война – это и научно-техническая революция в ВПК.Научно-технический задел для реализации программы перевооружения у Германии есть. Политическая воля тоже судя по всему, проснулась. Повышение военного потенциала – это процесс всегда дорогостоящий, но и не быстрый. Поэтому лет через пять можно говорить о том, удастся ли ФРГ провести свою ремилитраизацию."Леопард" создавался для несколько других боевых условий – для центральноевропейской равнины. На Украине почвы более мягкие, чернозем, танк слишком тяжелый для этого театра военных действий. Все текущие версии "Леопарда" - это глубокая модернизация машины разработки 80-х годов. Реалии на полях сражений меняются, поэтому большинство танков сегодня – это уходящее поколение. "Леопард" - это вовсе не вундерваффе, это хорошая машина для поставленных перед ней боевых задач, но войны нынешнего поколения отличаются от того, под какие реалии разрабатывались подобные машины.- А как послевоенный пацифизм Германии сочетается с военной поддержкой Украины, вооруженные силы и добробаты которой косплеят Вермахт и войска СС? Эта тема как-то обсуждается в германском обществе или замалчивается?- Я не вижу следов активного обсуждения в немецких СМИ неонацизма на Украине в целом и в ВСУ в частности. Отдельные публикации не носят системный характер. Основной политический нарратив – это агрессия России, несчастная Украина, страдания украинского населения. Повторяется однобокая подача информации, как в годы Балканской войны 1991-1999 годы, когда в немецких СМИ ситуация преподносилась как агрессия Сербии против Хорватии, Боснии и Герцеговины. Лились потоки слез относительно жертв среди албанского, боснийского и хорватского населения, но о жертвах среди сербов ни одно серьезное издание информации не выдавала.Точно такой же подход двойных стандартов в замалчивании страданий другой стороны, Донецкой и Луганской народных республик, пророссийского населения в этих регионах. Здесь абсолютно тенденциозная подача материалов. То, что киевский режим является бледной копией гитлеровского Рейха, официальные СМИ крайне неохотно об этом пишут. Отдельные несистемные представители оппозиции об этом говорят, но их аудитория значительно меньше. Их маниакально записывают в пророссийских пропагандистов. Поэтому в Германии существует очень жесткая политическая цензура и подача объективной информации затруднена сложившимся нарративом вины России за все происходящее. Таким образом вопрос корней нацистского режима на Украине остается в тени и внимание на этом не акцентируется.- А сама вероятность военного конфликта с Россией рассматривается в Германии в какой-то мере?- Я не исключаю, что идет подобное планирование в штабах Бундесвера и объединенных войск НАТО. Немецкое общество сильно боится подобной перспективы и оппозиционные политики Германии, Сара Вагенкнехт и представители "Альтернативы для Германии" говорят, что неограниченная поддержка Украины содержит риск перетекания конфликта вплоть до немецкой территории.Год назад представитель "Альтернативы" говорил, что в Берлине стоят два советских танка-монумента Победы, и если так будет продолжаться, то мы увидим российские танки в массовом количестве на улицах Берлина.Но политический заказ со стороны правящих кругов приводит к тому, что от этой угрозы пытаются отмахиваться, заявляя, что Украина обязательно победит, неясно только, каким образом. Создается впечатление, что нет глубокого понимания последствий экономического и политического разрыва с Россией и превращения Германии в симулякр гитлеровского Рейха, когда потребовались десятилетия для взаимного примирения наших народов.- А растущая милитаризация соседней Польши не вызывает опасения в Берлине?- Немцы немного кряхтят от неудовольствия, слыша политический троллинг со стороны Варшавы, но только несистемная оппозиция ставит вопрос о неправоте Польши. Некоторые немецкие политики опять же в форме политического троллинга говорят о том, что Польше надо расстаться с землями Германии, которые оказались подарком товарища Сталина. Но в мейнстримных СМИ публикаций об опасности милитаризации Польши не прослеживается. Это не значит, что таких опасений нет вообще, но на поверхность они пока не прорываются. Это свидетельствует о том, что Германия не полностью суверенное государство. Немецкие СМИ и политические классы привыкли ориентироваться на мнение большого брата из Вашингтона.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, вермахт, рейх, сми, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир зеленский, анналена бербок, польша, сербы