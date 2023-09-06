Рубрике "история" – 5 лет - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230906/1049180995.html
Рубрике "история" – 5 лет
Рубрике "история" – 5 лет - 06.09.2023 Украина.ру
Рубрике "история" – 5 лет
Пять лет назад, 6 сентября 2018 года, Александр Васильев презентовал открытие рубрики "История" на сайте "Украина.ру". Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T06:00
2023-09-06T06:00
история
история
история украины
история малороссии
история новороссии
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048465802_0:155:800:605_1920x0_80_0_0_871b336e4c254faac0cfb857fe64412a.jpg
Пять лет назад, 6 сентября 2018 года, Александр Васильев презентовал открытие рубрики "История" на сайте "Украина.ру".Идея была простой – "Украина.ру", издание не историческое, но сама специализация издания подразумевает повышенное внимание к историческому прошлому, которое у наших стран общее.Невозможно себе представить историю Украины вне истории России. Все сколько-нибудь значимые достижения Украины были сделаны в составе России. Ода сами по себе границы страны очерчены российскими императорами и генсеками.Но ведь и историю России невозможно себе представить без Киева, Полтавы, Одессы, без миллионов уроженцев Украины, составивших славу России. Простой пример – за всю истории России в ней было всего четыре полных кавалера ордена Св. Георгия Победоносца. Один из них – полтавский дворянин, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич. А гений мирового масштаба, уроженец Полтавщины Николай Васильевич Гоголь? А уроженец провинциального Житомира Сергей Павлович Королёв? Да, все эти люди не смогли бы реализовать свой огромный потенциал на Украине, но прежде чем реализоваться в России они должны были откуда-то появиться – правда ведь?Установка была понятна, и мы приступили к работе.На разных этапах к работе в рубрике было привлечено порядка двух десятков авторов – историков и публицистов. Всего на сайте было опубликовано свыше 3,5 тысяч статей с тэгом "История". В основном – в соответствующем разделе, но часть чисто исторических публикаций выходила так же в других рубриках. Например, цикл статей, посвящённых творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова выходит как эксклюзивные материалы.На основе исторических публикаций на сайте Украина.ру издана книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова" и подготовлены или находятся в стадии сбора материалов ещё несколько рукописей, с которыми мы будем вас знакомить по мере их издания.Напоминаем, что читать публикации рубрики можно на сайте издания, а так же на двух дзен-каналах – общем и специализированном.
https://ukraina.ru/20180906/1021043391.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048465802_0:15:800:615_1920x0_80_0_0_5655b7b2e904fbff48e21efd275d4cb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история малороссии, история новороссии, украина.ру
История, История, история Украины, история Малороссии, история Новороссии, Украина.ру

Рубрике "история" – 5 лет

06:00 06.09.2023
 
© commons.wikimedia.orgКарта Украины Г. де Боплана (1648 год)
Карта Украины Г. де Боплана (1648 год) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пять лет назад, 6 сентября 2018 года, Александр Васильев презентовал открытие рубрики "История" на сайте "Украина.ру".
Идея была простой – "Украина.ру", издание не историческое, но сама специализация издания подразумевает повышенное внимание к историческому прошлому, которое у наших стран общее.
Невозможно себе представить историю Украины вне истории России. Все сколько-нибудь значимые достижения Украины были сделаны в составе России. Ода сами по себе границы страны очерчены российскими императорами и генсеками.
Но ведь и историю России невозможно себе представить без Киева, Полтавы, Одессы, без миллионов уроженцев Украины, составивших славу России. Простой пример – за всю истории России в ней было всего четыре полных кавалера ордена Св. Георгия Победоносца. Один из них – полтавский дворянин, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич. А гений мирового масштаба, уроженец Полтавщины Николай Васильевич Гоголь? А уроженец провинциального Житомира Сергей Павлович Королёв? Да, все эти люди не смогли бы реализовать свой огромный потенциал на Украине, но прежде чем реализоваться в России они должны были откуда-то появиться – правда ведь?
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве
6 сентября 2018, 11:51
История Украины по-русскиИздание Украина.ру открывает новую рубрику – «История», в которой будет ежедневно знакомить читателей с публикациями лучших ученых и публицистов, посвященным актуальным проблемам истории Украины. О новой рубрике рассказывает ее редактор – историк Александр Васильев
Установка была понятна, и мы приступили к работе.
На разных этапах к работе в рубрике было привлечено порядка двух десятков авторов – историков и публицистов. Всего на сайте было опубликовано свыше 3,5 тысяч статей с тэгом "История". В основном – в соответствующем разделе, но часть чисто исторических публикаций выходила так же в других рубриках. Например, цикл статей, посвящённых творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова выходит как эксклюзивные материалы.
На основе исторических публикаций на сайте Украина.ру издана книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова" и подготовлены или находятся в стадии сбора материалов ещё несколько рукописей, с которыми мы будем вас знакомить по мере их издания.
Напоминаем, что читать публикации рубрики можно на сайте издания, а так же на двух дзен-каналах – общем и специализированном.
 
ИсторияИсторияистория Украиныистория Малороссииистория НовороссииУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Рубрике "история" – 5 лет
05:30Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину
05:20Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха
05:04Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии
05:00Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну
21:15Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
20:40ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
20:16Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной
19:42Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины
19:15Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ
19:05Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
18:46Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом
18:41Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября
18:09Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
18:00Президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас
17:57Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
17:55Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ
17:53Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"
17:36Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм
17:35Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном
Лента новостейМолния