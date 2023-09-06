https://ukraina.ru/20230906/1049180995.html

Рубрике "история" – 5 лет

Рубрике "история" – 5 лет - 06.09.2023 Украина.ру

Рубрике "история" – 5 лет

Пять лет назад, 6 сентября 2018 года, Александр Васильев презентовал открытие рубрики "История" на сайте "Украина.ру". Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T06:00

2023-09-06T06:00

2023-09-06T06:00

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Пять лет назад, 6 сентября 2018 года, Александр Васильев презентовал открытие рубрики "История" на сайте "Украина.ру".Идея была простой – "Украина.ру", издание не историческое, но сама специализация издания подразумевает повышенное внимание к историческому прошлому, которое у наших стран общее.Невозможно себе представить историю Украины вне истории России. Все сколько-нибудь значимые достижения Украины были сделаны в составе России. Ода сами по себе границы страны очерчены российскими императорами и генсеками.Но ведь и историю России невозможно себе представить без Киева, Полтавы, Одессы, без миллионов уроженцев Украины, составивших славу России. Простой пример – за всю истории России в ней было всего четыре полных кавалера ордена Св. Георгия Победоносца. Один из них – полтавский дворянин, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич. А гений мирового масштаба, уроженец Полтавщины Николай Васильевич Гоголь? А уроженец провинциального Житомира Сергей Павлович Королёв? Да, все эти люди не смогли бы реализовать свой огромный потенциал на Украине, но прежде чем реализоваться в России они должны были откуда-то появиться – правда ведь?Установка была понятна, и мы приступили к работе.На разных этапах к работе в рубрике было привлечено порядка двух десятков авторов – историков и публицистов. Всего на сайте было опубликовано свыше 3,5 тысяч статей с тэгом "История". В основном – в соответствующем разделе, но часть чисто исторических публикаций выходила так же в других рубриках. Например, цикл статей, посвящённых творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова выходит как эксклюзивные материалы.На основе исторических публикаций на сайте Украина.ру издана книга Василия Стоякина "Гражданская война Михаила Булгакова" и подготовлены или находятся в стадии сбора материалов ещё несколько рукописей, с которыми мы будем вас знакомить по мере их издания.Напоминаем, что читать публикации рубрики можно на сайте издания, а так же на двух дзен-каналах – общем и специализированном.

https://ukraina.ru/20180906/1021043391.html

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2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история малороссии, история новороссии, украина.ру