Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Даніловсекретарь СНБО Алексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
Без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Данилов неоднократно заявлял, что план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
При этом в своем сегодняшнем выступлении Данилов отметил, что вопрос с выходом на границы 1991 года "очень-очень сложный".
Также он заявил, что ему очень удивительно слышать, "когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это о жизни людей".
"Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса", - сказал Данилов.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется 160 американских истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе.
"Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал Зеленский.
В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
2 сентября, 08:49Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?