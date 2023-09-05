Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно - 05.09.2023 Украина.ру
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Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно - 05.09.2023 Украина.ру
Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
Без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-05T21:15
2023-09-05T21:15
новости
украина
снбо
алексей данилов
f-16
владимир зеленский
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Данилов неоднократно заявлял, что план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.При этом в своем сегодняшнем выступлении Данилов отметил, что вопрос с выходом на границы 1991 года "очень-очень сложный".Также он заявил, что ему очень удивительно слышать, "когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это о жизни людей".В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется 160 американских истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе."Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал Зеленский.В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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новости, украина, снбо, алексей данилов, f-16, владимир зеленский
Новости, Украина, СНБО, Алексей Данилов, F-16, Владимир Зеленский

Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно

21:15 05.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Даніловсекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
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Без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Данилов неоднократно заявлял, что план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
При этом в своем сегодняшнем выступлении Данилов отметил, что вопрос с выходом на границы 1991 года "очень-очень сложный".
Также он заявил, что ему очень удивительно слышать, "когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это о жизни людей".

"Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса", - сказал Данилов.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется 160 американских истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе.
"Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал Зеленский.
В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Зеленский F-16
2 сентября, 08:49
Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?
 
НовостиУкраинаСНБОАлексей ДаниловF-16Владимир Зеленский
 
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