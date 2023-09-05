https://ukraina.ru/20230905/1049192041.html

Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно

Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно - 05.09.2023 Украина.ру

Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно

Без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-05T21:15

2023-09-05T21:15

2023-09-05T21:15

новости

украина

снбо

алексей данилов

f-16

владимир зеленский

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Данилов неоднократно заявлял, что план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.При этом в своем сегодняшнем выступлении Данилов отметил, что вопрос с выходом на границы 1991 года "очень-очень сложный".Также он заявил, что ему очень удивительно слышать, "когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это о жизни людей".В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется 160 американских истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе."Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей... В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не позволят России доминировать в воздушном пространстве", — сказал Зеленский.В то же время советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 августа заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230902/1049087376.html

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новости, украина, снбо, алексей данилов, f-16, владимир зеленский