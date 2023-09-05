ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр - 05.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2023-09-05T20:40
2023-09-05T20:40
новости
россия
днр
новые регионы
всу
обстрелы
детский сад
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Ранее Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в детский сад №191.Также мэр Донецка сообщил, что при обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения.Вечером 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.
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новости, россия, днр, новые регионы, всу, обстрелы, детский сад
Новости, Россия, ДНР, Новые регионы, ВСУ, обстрелы, детский сад

ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр

20:40 05.09.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
„Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад № 364“, - написал Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в детский сад №191.
„В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191“, - сообщил он.
Также мэр Донецка сообщил, что при обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения.
Вечером 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.
Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.
Города России. Донецк - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
2 сентября, 13:38
Мэр Донецка сообщил о попадании украинского снаряда в здание школы-интернатаАлексей Кулемзин призвал жителей города быть осторожным, так как атаки на Донецк не прекращаются
 
НовостиРоссияДНРНовые регионыВСУобстрелыдетский сад
 
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