https://ukraina.ru/20230905/1049191593.html

ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр

ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр - 05.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр

ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале

2023-09-05T20:40

2023-09-05T20:40

2023-09-05T20:40

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детский сад

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Ранее Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в детский сад №191.Также мэр Донецка сообщил, что при обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения.Вечером 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.

https://ukraina.ru/20230902/1049115553.html

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новости, россия, днр, новые регионы, всу, обстрелы, детский сад