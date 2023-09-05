https://ukraina.ru/20230905/1049191593.html
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2023-09-05T20:40
2023-09-05T20:40
2023-09-05T20:40
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Ранее Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в детский сад №191.Также мэр Донецка сообщил, что при обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения.Вечером 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.
https://ukraina.ru/20230902/1049115553.html
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Украина.ру
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новости, россия, днр, новые регионы, всу, обстрелы, детский сад
Новости, Россия, ДНР, Новые регионы, ВСУ, обстрелы, детский сад
ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
ВСУ обстреляли ещё один детский сад в Донецке, написал 5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
„Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад № 364“, - написал Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в детский сад №191.
„В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191“, - сообщил он.
Также мэр Донецка сообщил, что при обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения.
Вечером 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке.
Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.