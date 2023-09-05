https://ukraina.ru/20230905/1049191434.html

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной - 05.09.2023 Украина.ру

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным комплексом и продуктивной. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-05T20:16

2023-09-05T20:16

2023-09-05T20:16

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встреча

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Переговоры президента России Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи.Лидеры обсудили украинский кризис и прекращение действия "зерновой сделки".Российский лидер на встрече подчеркнул, что выход Москвы из „зерновой сделки“ не оказал влияния на мировой рынок. На это указывает снижение цен и отсутствие недостатка продовольствия.При этом Путин отметил, что есть проблемы со справедливым распределением продовольствия.Президент России напомнил, что Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства.За время действия „зерновой сделки“ Украина импортировала около 32 миллионов тонн грузов. Из них 70 процентов зерновых поступили в обеспеченные страны.Эрдоган считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным, отметил он.Путин подчеркнул, что Россия возобновит участие в соглашении, как только данные ей обещания будут выполнены.Турецкий лидер выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной в конфликте.

https://ukraina.ru/20230905/1049184620.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, россия, зарубежье, эрдоган, владимир путин, переговоры, встреча