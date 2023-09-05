Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной - 05.09.2023 Украина.ру
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Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной
Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной - 05.09.2023 Украина.ру
Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным комплексом и продуктивной. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-05T20:16
2023-09-05T20:16
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турция
россия
зарубежье
эрдоган
владимир путин
переговоры
встреча
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Переговоры президента России Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи.Лидеры обсудили украинский кризис и прекращение действия "зерновой сделки".Российский лидер на встрече подчеркнул, что выход Москвы из „зерновой сделки“ не оказал влияния на мировой рынок. На это указывает снижение цен и отсутствие недостатка продовольствия.При этом Путин отметил, что есть проблемы со справедливым распределением продовольствия.Президент России напомнил, что Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства.За время действия „зерновой сделки“ Украина импортировала около 32 миллионов тонн грузов. Из них 70 процентов зерновых поступили в обеспеченные страны.Эрдоган считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным, отметил он.Путин подчеркнул, что Россия возобновит участие в соглашении, как только данные ей обещания будут выполнены.Турецкий лидер выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной в конфликте.
https://ukraina.ru/20230905/1049184620.html
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новости, турция, россия, зарубежье, эрдоган, владимир путин, переговоры, встреча
Новости, Турция, Россия, Зарубежье, Эрдоган, Владимир Путин, переговоры, встреча

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной

20:16 05.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным комплексом и продуктивной. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Переговоры президента России Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи.
Лидеры обсудили украинский кризис и прекращение действия "зерновой сделки".
"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем", - заявил Эрдоган.
Российский лидер на встрече подчеркнул, что выход Москвы из „зерновой сделки“ не оказал влияния на мировой рынок. На это указывает снижение цен и отсутствие недостатка продовольствия.
При этом Путин отметил, что есть проблемы со справедливым распределением продовольствия.
Президент России напомнил, что Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства.
За время действия „зерновой сделки“ Украина импортировала около 32 миллионов тонн грузов. Из них 70 процентов зерновых поступили в обеспеченные страны.
Эрдоган считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным, отметил он.
Путин подчеркнул, что Россия возобновит участие в соглашении, как только данные ей обещания будут выполнены.
Турецкий лидер выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной в конфликте.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
16:04
На условиях России: эксперты о переговорах Путина и ЭрдоганаВ понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным
 
НовостиТурцияРоссияЗарубежьеЭрдоганВладимир Путинпереговорывстреча
 
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