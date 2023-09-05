Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины - 05.09.2023 Украина.ру
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Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины
Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины - 05.09.2023 Украина.ру
Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 20-30 человек, большинство из них — мужчины призывного возраста, заявил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-05T19:42
2023-09-05T19:42
новости
украина
пограничники
пограничная служба украины
уклонисты
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Он уточнил, что речь идёт больше о мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд из страны без специального разрешения.Больше всего нарушителей задерживают на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска. По словам Демченко, всего с 24 февраля 2022 года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно выехать с Украины.Представитель погранслужбы Украины отметил, что около 6200 человек пытались покинуть страну по поддельным документам.Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
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452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, пограничники, пограничная служба украины, уклонисты
Новости, Украина, пограничники, Пограничная служба Украины, уклонисты

Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины

19:42 05.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Державна прикордонна служба Україниукраинский пограничник
украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Державна прикордонна служба України
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Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 20-30 человек, большинство из них — мужчины призывного возраста, заявил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"В среднем около 20-30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы“, - заявил Демченко.
Он уточнил, что речь идёт больше о мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд из страны без специального разрешения.
Больше всего нарушителей задерживают на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска. По словам Демченко, всего с 24 февраля 2022 года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно выехать с Украины.
Представитель погранслужбы Украины отметил, что около 6200 человек пытались покинуть страну по поддельным документам.
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
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