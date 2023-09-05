Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ - 05.09.2023 Украина.ру
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Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ
Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ - 05.09.2023 Украина.ру
Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 6 сентября. Об этом сообщило издание ZH.UA со ссылкой на дипломатические источники
2023-09-05T19:15
2023-09-05T19:15
новости
украина
сша
госсекретари
энтони блинкен
киев
визит
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Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Назначение Умерова на должность министра обороны ожидается также завтра, 6 сентября.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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новости, украина, сша, госсекретари, энтони блинкен, киев, визит
Новости, Украина, США, госсекретари, Энтони Блинкен, Киев, визит

Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ

19:15 05.09.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 6 сентября. Об этом сообщило издание ZH.UA со ссылкой на дипломатические источники
„Госсекретарь США Блинкен завтра прибывает с визитом в Киев“, - пишет издание.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.
Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.
Назначение Умерова на должность министра обороны ожидается также завтра, 6 сентября.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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