https://ukraina.ru/20230905/1049191018.html

Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ

Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ - 05.09.2023 Украина.ру

Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 6 сентября. Об этом сообщило издание ZH.UA со ссылкой на дипломатические источники

2023-09-05T19:15

2023-09-05T19:15

2023-09-05T19:15

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Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Назначение Умерова на должность министра обороны ожидается также завтра, 6 сентября.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049148481.html

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новости, украина, сша, госсекретари, энтони блинкен, киев, визит