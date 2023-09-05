https://ukraina.ru/20230905/1049190892.html

Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны

Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны - 05.09.2023 Украина.ру

Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета „Победа“ устроил „экзамен“ директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику

2023-09-05T19:05

2023-09-05T19:05

2023-09-05T19:05

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коллаборационисты

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Во время диалога Путин задал Школьнику вопрос о количестве мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.Школьник заявил, что порядка 12,7 миллионов мирных граждан Советского Союза было убито.Путин подчеркнул, что полтора миллиона евреев на Украине было убито нацистами. И уничтожением евреев на Украине занимались коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами.Также на заседании российский лидер заявил, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима.Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.

https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html

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новости, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война, коллаборационисты