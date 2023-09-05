https://ukraina.ru/20230905/1049190892.html
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны - 05.09.2023 Украина.ру
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета „Победа“ устроил „экзамен“ директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику
2023-09-05T19:05
2023-09-05T19:05
2023-09-05T19:05
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великая отечественная война
коллаборационисты
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Во время диалога Путин задал Школьнику вопрос о количестве мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.Школьник заявил, что порядка 12,7 миллионов мирных граждан Советского Союза было убито.Путин подчеркнул, что полтора миллиона евреев на Украине было убито нацистами. И уничтожением евреев на Украине занимались коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами.Также на заседании российский лидер заявил, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима.Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.
https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война, коллаборационисты
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Великая Отечественная война, коллаборационисты
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета „Победа“ устроил „экзамен“ директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику
Во время диалога Путин задал Школьнику вопрос о количестве мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Школьник заявил, что порядка 12,7 миллионов мирных граждан Советского Союза было убито.
Путин подчеркнул, что полтора миллиона евреев на Украине было убито нацистами. И уничтожением евреев на Украине занимались коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами.
Также на заседании российский лидер заявил, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима.
Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.
Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.