Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны - 05.09.2023 Украина.ру
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Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны - 05.09.2023 Украина.ру
Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета „Победа“ устроил „экзамен“ директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику
2023-09-05T19:05
2023-09-05T19:05
новости
россия
украина
владимир путин
великая отечественная война
коллаборационисты
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Во время диалога Путин задал Школьнику вопрос о количестве мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.Школьник заявил, что порядка 12,7 миллионов мирных граждан Советского Союза было убито.Путин подчеркнул, что полтора миллиона евреев на Украине было убито нацистами. И уничтожением евреев на Украине занимались коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами.Также на заседании российский лидер заявил, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима.Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.
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новости, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война, коллаборационисты
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Великая Отечественная война, коллаборационисты

Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны

19:05 05.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета „Победа“ устроил „экзамен“ директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику
Во время диалога Путин задал Школьнику вопрос о количестве мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Школьник заявил, что порядка 12,7 миллионов мирных граждан Советского Союза было убито.
Путин подчеркнул, что полтора миллиона евреев на Украине было убито нацистами. И уничтожением евреев на Украине занимались коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами.
Также на заседании российский лидер заявил, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима.
Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.
Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
15:41
Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской ГерманииПостсоветская необандеровская геральдика Украины находится под мощным влиянием III Рейха
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинВеликая Отечественная войнаколлаборационисты
 
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