https://ukraina.ru/20230905/1049190417.html

Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября

Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру

Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября

Путин рассказал о планах на будущее празднования Дня Победы и дал характеристику поступкам Зеленского; в Лондоне обеспокоены уничтожением британского танка; ВСУ не достигли успехов в ходе летнего контрнаступления – Шойгу

2023-09-05T18:41

2023-09-05T18:41

2023-09-05T18:41

эксклюзив

хроники

танк

нацисты

challenger-2 (танк)

владимир путин

украина

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Заявления ПутинаНа открытии заседания Российского оргкомитета "Победа" президент России Владимир Путин напомнил о том, что западные кураторы намеренно поставили во главе Украины этнического еврея – Владимира Зеленского, чтобы прикрыть "античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима"."И эта ситуация вызывает отвращение", - подчеркнул Путин, добавив, что евреям в Израиле этот факт "особенно понятен".Что еще сказал Путин:– Важно предоставить равные права всем без исключения участникам спецоперации — и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным;– Бойцы спецоперации и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки;– 80-летие победы в 2025 году надо будет отметить ярко, торжественно, с глубоким содержанием;– Подлинные документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для граждан;– В Европе многим напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны;– Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии;– Полтора миллиона евреев — четверть от общего числа жертв холокоста — были уничтожены нацистами и коллаборантами на Украине;– Евреев на Украине уничтожали в основном не немцы, а "бандеровцы и иже с ними", это имеет отношение и к сегодняшнему дню;– Необходимо "вытаскивать и показывать" то, что в сегодняшней Украине героизируют кровавых убийц;– Противником России является не украинский народ, а бандеровские "нелюди и их последыши".Поверженный ChallengerВо вторник, 5 сентября, Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в районе села Работино Запорожской области британский Challenger 2. Это первый случай потери танка такого типа в бою с тех пор, как Великобритания начала их производство в конце 1980-х годов, уточнили в военном ведомстве.Потерю танка также подтверждают британские СМИ: в частности, издание Forbs написало, что танк был повержен, но "на видео башня танка осталась на месте, что подтверждает его живучесть".О поражении танка пишет и британская газета The Guardian, отмечая, что это первый случай в истории, когда Challenger 2 был в бою подбит противником.Издание Declassified UK обратило внимание на то, что вместе с машиной могли гореть снаряды с обедненным ураном, также переданные Киеву по решению премьер-министра Риши Сунака.Авторы публикации отметили, что снаряды с обедненным ураном горят при температуре свыше 500 градусов по Цельсию, образуя "токсичный аэрозоль".Инструкции, переданные Украине вместе со снарядами, предостерегают, что "территория радиусом 300 метров должна быть очищена от гражданских лиц", уточнили в статье.Всего ВСУ получили из Великобритании 14 таких машин, а также тысячи патронов к ним, "включая бронебойные снаряды с обедненным ураном", сообщил ранее министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи."Украине передано 14 Челленджеров в начале этого года. Они были приданы 82-й десантно-штурмовой бригаде, и Киев надеялся оставить их в резерве на случай прорыва на передовой. Но в августе бригада была брошена в бой на ключевом участке фронта под Работино. А это значит, что резервы Киева подходят к концу", - написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.Ситуация на фронтеВС РФ на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино, сообщили в Минобороны.Сегодняшняя ситуация на Запорожском и Южнодонецком фронта — в Работино и на Времевском выступе — наглядно иллюстрирует оценку Владимира Путина украинского контрнаступления, данную им на встрече с турецким президентом: это не пробуксовка, это провал, написал в материале для издания Украина.ру корреспондент Александр Чаленко.На других направлениях:— Возле Первомайского в ДНР уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ;— Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР;— ВС РФ на донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ у Клещеевки и Веселого, потери противника составили до 225 военных;— ВС РФ за сутки поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки.Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник рассказал о потерях украинской армии, которые с начала контрнаступления превысили 7600 тысяч единиц вооружения."ВСУ в ходе контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. Пытаясь скрыть провал, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы", - сказал Шойгу.

https://ukraina.ru/20230905/1049185869.html

https://ukraina.ru/20230905/1049186543.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, танк, нацисты, challenger-2 (танк), владимир путин, украина