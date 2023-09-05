https://ukraina.ru/20230905/1049190249.html

Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине

Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине - 05.09.2023 Украина.ру

Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине

Дипломат прокомментировала использование австралийских дронов для нападения на аэропорт в Курске.

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:09

2023-09-05T18:09

новости

захарова

австралия

дроны

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Правительство Австралии с энтузиазмом принимает участие в антироссийской кампании, режиссируемой из Вашингтона. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 5 сентября поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам.Дипломат напомнила, что в свое время министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий, добавила Захарова."Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", - отметила дипломат.По словам Захаровой, австралийские политики, осознавая, что далеко не все граждане их страны согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, "всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине".Ранее австралийская газета "Сидней Морнинг Геральд" сообщила о том, что в ночь на 27 августа украинские формирования использовали австралийские БПЛА для нанесения ударов по аэродрому Курска.

https://ukraina.ru/20230720/1048131046.html

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новости, захарова, австралия, дроны