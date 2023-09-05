Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине - 05.09.2023 Украина.ру
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Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине - 05.09.2023 Украина.ру
Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
Дипломат прокомментировала использование австралийских дронов для нападения на аэропорт в Курске.
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
новости
захарова
австралия
дроны
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Правительство Австралии с энтузиазмом принимает участие в антироссийской кампании, режиссируемой из Вашингтона. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 5 сентября поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам.Дипломат напомнила, что в свое время министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий, добавила Захарова."Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", - отметила дипломат.По словам Захаровой, австралийские политики, осознавая, что далеко не все граждане их страны согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, "всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине".Ранее австралийская газета "Сидней Морнинг Геральд" сообщила о том, что в ночь на 27 августа украинские формирования использовали австралийские БПЛА для нанесения ударов по аэродрому Курска.
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новости, захарова, австралия, дроны
Новости, Захарова, Австралия, дроны

Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине

18:09 05.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Дипломат прокомментировала использование австралийских дронов для нападения на аэропорт в Курске.
Правительство Австралии с энтузиазмом принимает участие в антироссийской кампании, режиссируемой из Вашингтона. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 5 сентября поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам.
Дипломат напомнила, что в свое время министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий, добавила Захарова.
"Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, австралийские политики, осознавая, что далеко не все граждане их страны согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, "всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине".
Ранее австралийская газета "Сидней Морнинг Геральд" сообщила о том, что в ночь на 27 августа украинские формирования использовали австралийские БПЛА для нанесения ударов по аэродрому Курска.
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