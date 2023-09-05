Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
Выборы на Украине не будут проводить, опасаясь внутренней дестабилизации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов
Данилов заявил, что на Украине не планируют проводить президентские и парламентские выборы. Власти боятся внутренней дестабилизации.
"Российская Федерация не способна победить Украину военным путём. У них остается единственная ситуация - это вопрос нашей внутренней дестабилизации. И имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, это вопрос как раз про внутреннюю дестабилизацию", - заявил Данилов.
По словам Данилова, выборы - это соревнование, прежде всего, платформ, это огромные дискуссии, это выяснение того, куда должна двигаться страна. И он не представляет, как будут разворачиваться дискуссии во время ведения боевых действий.
Данилов отметил, что на Западе приводят пример Израиля, где, несмотря на боевых действия, проводятся выборы. Но Данилов заявил, что в Израиле не такая фаза боевых действий.
Данилов в интервью изданию "Украинская правда" заявлял, что проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании.
"Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.
Выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2023 года. Однако Верховная Рада продлила действие военного положения, и теперь выборы в октябре не состоятся.
При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в конце июля заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.
10 августа, 15:49В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливымиПроведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.