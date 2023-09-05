Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы - 05.09.2023 Украина.ру
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Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы - 05.09.2023 Украина.ру
Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
Выборы на Украине не будут проводить, опасаясь внутренней дестабилизации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов
2023-09-05T17:57
2023-09-05T17:57
новости
украина
верховная рада
выборы
алексей данилов
парламентские выборы
президентские выборы
военное положение
россия
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Данилов заявил, что на Украине не планируют проводить президентские и парламентские выборы. Власти боятся внутренней дестабилизации.По словам Данилова, выборы - это соревнование, прежде всего, платформ, это огромные дискуссии, это выяснение того, куда должна двигаться страна. И он не представляет, как будут разворачиваться дискуссии во время ведения боевых действий.Данилов отметил, что на Западе приводят пример Израиля, где, несмотря на боевых действия, проводятся выборы. Но Данилов заявил, что в Израиле не такая фаза боевых действий.Данилов в интервью изданию "Украинская правда" заявлял, что проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании."Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.Выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2023 года. Однако Верховная Рада продлила действие военного положения, и теперь выборы в октябре не состоятся.При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в конце июля заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.
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новости, украина, верховная рада, выборы, алексей данилов, парламентские выборы, президентские выборы, военное положение, россия
Новости, Украина, Верховная Рада, выборы, Алексей Данилов, парламентские выборы, президентские выборы, военное положение, Россия

Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы

17:57 05.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
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Выборы на Украине не будут проводить, опасаясь внутренней дестабилизации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов
Данилов заявил, что на Украине не планируют проводить президентские и парламентские выборы. Власти боятся внутренней дестабилизации.
"Российская Федерация не способна победить Украину военным путём. У них остается единственная ситуация - это вопрос нашей внутренней дестабилизации. И имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, это вопрос как раз про внутреннюю дестабилизацию", - заявил Данилов.
По словам Данилова, выборы - это соревнование, прежде всего, платформ, это огромные дискуссии, это выяснение того, куда должна двигаться страна. И он не представляет, как будут разворачиваться дискуссии во время ведения боевых действий.
Данилов отметил, что на Западе приводят пример Израиля, где, несмотря на боевых действия, проводятся выборы. Но Данилов заявил, что в Израиле не такая фаза боевых действий.
Данилов в интервью изданию "Украинская правда" заявлял, что проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании.
"Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.
Выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2023 года. Однако Верховная Рада продлила действие военного положения, и теперь выборы в октябре не состоятся.
При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в конце июля заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 15:49
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливымиПроведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
 
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