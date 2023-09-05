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Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы

Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы - 05.09.2023 Украина.ру

Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы

Выборы на Украине не будут проводить, опасаясь внутренней дестабилизации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

2023-09-05T17:57

2023-09-05T17:57

2023-09-05T17:57

новости

украина

верховная рада

выборы

алексей данилов

парламентские выборы

президентские выборы

военное положение

россия

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Данилов заявил, что на Украине не планируют проводить президентские и парламентские выборы. Власти боятся внутренней дестабилизации.По словам Данилова, выборы - это соревнование, прежде всего, платформ, это огромные дискуссии, это выяснение того, куда должна двигаться страна. И он не представляет, как будут разворачиваться дискуссии во время ведения боевых действий.Данилов отметил, что на Западе приводят пример Израиля, где, несмотря на боевых действия, проводятся выборы. Но Данилов заявил, что в Израиле не такая фаза боевых действий.Данилов в интервью изданию "Украинская правда" заявлял, что проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании."Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.Выборы в Верховную Раду должны были состояться в октябре 2023 года. Однако Верховная Рада продлила действие военного положения, и теперь выборы в октябре не состоятся.При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в конце июля заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.

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новости, украина, верховная рада, выборы, алексей данилов, парламентские выборы, президентские выборы, военное положение, россия