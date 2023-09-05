https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html

Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"

Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья" - 05.09.2023 Украина.ру

Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"

Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

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В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.По данным российского Минобороны потери ВСУ с начла контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.

https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

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2023

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новости, новости украины, германия, экстрадиция, фронт