https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья" - 05.09.2023 Украина.ру
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"
Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября
2023-09-05T17:53
2023-09-05T17:53
2023-09-05T17:53
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германия
экстрадиция
фронт
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В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.По данным российского Минобороны потери ВСУ с начла контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.
https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, германия, экстрадиция, фронт
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"
Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
И уже на прошлой неделе сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
По данным российского Минобороны потери ВСУ с начла контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов.