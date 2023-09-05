Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм
17:36 05.09.2023 (обновлено: 17:37 05.09.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент России выступил на заседании организационного комитета "Победа"
Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе заседания организационного комитета "Победа".
"И эта ситуация вызывает отвращение", - процитировал телеканал "Звезда" в своем телеграм-канале слова Путина.
Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.
Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.