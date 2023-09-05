Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм - 05.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230905/1049188847.html
Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм
Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм - 05.09.2023 Украина.ру
Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм
Президент России выступил на заседании организационного комитета "Победа"
2023-09-05T17:36
2023-09-05T17:37
новости
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a3a85a9af8b206eb80afc01ebe11f431.jpg
Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе заседания организационного комитета "Победа"."И эта ситуация вызывает отвращение", - процитировал телеканал "Звезда" в своем телеграм-канале слова Путина.Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.
https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_51846338e68acd64ddcf55f6ac5c3b34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм

17:36 05.09.2023 (обновлено: 17:37 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России выступил на заседании организационного комитета "Победа"
Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе заседания организационного комитета "Победа".
"И эта ситуация вызывает отвращение", - процитировал телеканал "Звезда" в своем телеграм-канале слова Путина.
Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.
Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
15:41
Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской ГерманииПостсоветская необандеровская геральдика Украины находится под мощным влиянием III Рейха
 
НовостиВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
18:46Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом
18:41Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября
18:09Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
18:00Президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас
17:57Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
17:55Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ
17:53Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"
17:36Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм
17:35Британские СМИ бьют тревогу: вместе с Challenger 2 могли гореть боеприпасы с обедненным ураном
17:34На западе Украины организовали интернет-военторг из армейской одежды
17:30Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"
17:09Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину
17:08Что Россия готовит для ВСУ и какая хитрость позволила перехватить коммуникации противника - Полищук
16:54Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе
16:52ВСУ готовят ударный кулак, ВС РФ уничтожили британский танк. О чём говорили эксперты 5 сентября
16:46Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября
16:36Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
Лента новостейМолния