https://ukraina.ru/20230905/1049188847.html

Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм

Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм - 05.09.2023 Украина.ру

Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизм

Президент России выступил на заседании организационного комитета "Победа"

2023-09-05T17:36

2023-09-05T17:36

2023-09-05T17:37

новости

владимир путин

владимир зеленский

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Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, пытаясь прикрыть античеловеческую сущность, положенную в фундамент киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе заседания организационного комитета "Победа"."И эта ситуация вызывает отвращение", - процитировал телеканал "Звезда" в своем телеграм-канале слова Путина.Президент России добавил, что этот факт особенно понятен евреям в Израиле.Минобороны Украины ранее утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии.

https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html

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новости, владимир путин, владимир зеленский