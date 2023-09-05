Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"
17:30 05.09.2023 (обновлено: 17:31 05.09.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
Ветераны СВО перестанут делиться на касты
Равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции. Об этом 5 сентября заявил Владимир Путин во время заседания российского оргкомитета "Победа".
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"Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
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