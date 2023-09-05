https://ukraina.ru/20230905/1049188646.html

Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"

Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО" - 05.09.2023 Украина.ру

Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"

Ветераны СВО перестанут делиться на касты

2023-09-05T17:30

2023-09-05T17:30

2023-09-05T17:31

владимир путин

сво

новости

бандеровцы

украина

украинский неонацизм

россия

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048918853_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_7b8312814c1423d786f1c83d449d1bbc.jpg

Равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции. Об этом 5 сентября заявил Владимир Путин во время заседания российского оргкомитета "Победа"."Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины", - цитирует президента пресс-служба Кремля.Владимир Путин также особо отметил: украинский народ не является противником России – она борется с бандеровскими нелюдями, идейными наследниками коллаборационистов времён Великой Отечественной войны. По мнению президента, "в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит – снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой".

https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html

https://ukraina.ru/20230702/1047747142.html

https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, сво, новости, бандеровцы, украина, украинский неонацизм, россия, минобороны рф