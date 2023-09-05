Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО" - 05.09.2023 Украина.ру
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Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"
Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО" - 05.09.2023 Украина.ру
Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"
Ветераны СВО перестанут делиться на касты
2023-09-05T17:30
2023-09-05T17:31
владимир путин
сво
новости
бандеровцы
украина
украинский неонацизм
россия
минобороны рф
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Равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции. Об этом 5 сентября заявил Владимир Путин во время заседания российского оргкомитета "Победа"."Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины", - цитирует президента пресс-служба Кремля.Владимир Путин также особо отметил: украинский народ не является противником России – она борется с бандеровскими нелюдями, идейными наследниками коллаборационистов времён Великой Отечественной войны. По мнению президента, "в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит – снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой".
https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html
https://ukraina.ru/20230702/1047747142.html
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владимир путин, сво, новости, бандеровцы, украина, украинский неонацизм, россия, минобороны рф
Владимир Путин, СВО, Новости, бандеровцы, Украина, украинский неонацизм, Россия, Минобороны РФ

Путин: "Важно предоставить равные права всем участникам СВО"

17:30 05.09.2023 (обновлено: 17:31 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
Встреча президента РФ В. Путина с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Ветераны СВО перестанут делиться на касты
Равные права должны быть обеспечены всем без исключения участникам специальной военной операции. Об этом 5 сентября заявил Владимир Путин во время заседания российского оргкомитета "Победа".
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"Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
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