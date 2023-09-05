Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину - 05.09.2023 Украина.ру
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Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину
Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину - 05.09.2023 Украина.ру
Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall AG отправил на Украину первую партию новых 35-мм снарядов для поставленных ранее зенитных танков Gepard. Предыдущие поставки шли по линии оборонного министерства ФРГ.
2023-09-05T17:09
2023-09-05T17:09
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Способствовало этому решение правительства Олафа Шольца, подписавшее с компанией контракт на производство 300 тыс боеприпасов для указанных зенитных систем. Для выполнения контракта "Райнметалл" смог объединить своих специалистов из Швейцарии, Германии и Италии. Одним из них является подкалиберный боеприпас APDS-T, содержащий пенетраторы из тяжёлых металлов и поэтому особенно подходящий для поражения защищенных целей. Rheinmetall также поставляет Украине обычные осколочно-фугасно-зажигательные боеприпасы HEI-T, предназначенные для поражения типичных целей ПВО, например - самолётов и управляемых ракет"."На Украине с нетерпением ждут поставок из Германии: благодаря своим 35-мм спаренным пушкам "Гепард" стал решающим фактором в борьбе находящейся в боевой готовности нации, ведущей самозащиту. Правительство Германии предоставило 46 таких зенитных танков, а за ними последуют еще шесть", - заявлено в пресс-релизе.Rheinmetall производит большую часть своих боеприпасов для оружия среднего калибра в Швейцарии. Однако теперь многомиллионные инвестиции вложены в созданные новые производственные мощности для "Гепардов" в Германии.Способствовало этому решение правительства Олафа Шольца, подписавшее с компанией контракт на производство 300 тыс боеприпасов для указанных зенитных систем. Для выполгнения контракта "Райнметалл" смог объединить своих специалистов из Швейцарии, Германии и Италии."Из-за срочности и высокой политической значимости проекта давление на завершение строительства нового объекта было огромным с самого первого дня, требуя настоящего технологического и логистического проявления силы", - сказано в пафосном пресс-релизе немецкого производителя оружия и боеприпасов.При этом отмечено, что в погоне за милитаризацией режима Зеленского не всё гладко: "В Германии запасы боеприпасов упали до нуля, поскольку системы "Гепард" были выведены из эксплуатации примерно пятнадцатью годами ранее. Другие страны отказались предоставить существующие запасы боеприпасов, ссылаясь либо на политические соображения, либо на конституционные ограничения".Помимо проблемы кадров, компании пришлось поискать и инструменты, и пойти на неординарные решения – переделать имеющиеся 35-мм боеприпасы для БМП в боеприпасы для зенитного "Гепарда". При этом удалось добиться того, чтобы гепардовский блок управления огнём смог хорошо распознавать боеприпасы. Разработанные в 1960-х годах электроника и технология управления огнём зенитного танка оказались для этого пригодными, заверили в немецкой компании.
https://ukraina.ru/20230905/1049182577.html
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пво, сво, новости, фрг, германия, всу, борис писториус, олаф шольц, боеприпасы
ПВО, СВО, Новости, ФРГ, Германия, ВСУ, Борис Писториус, Олаф Шольц, боеприпасы

Rheinmetall отправил первую партию зенитных снарядов на Украину

17:09 05.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
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Немецкий производитель вооружений Rheinmetall AG отправил на Украину первую партию новых 35-мм снарядов для поставленных ранее зенитных танков Gepard. Предыдущие поставки шли по линии оборонного министерства ФРГ.
Способствовало этому решение правительства Олафа Шольца, подписавшее с компанией контракт на производство 300 тыс боеприпасов для указанных зенитных систем. Для выполнения контракта "Райнметалл" смог объединить своих специалистов из Швейцарии, Германии и Италии. Одним из них является подкалиберный боеприпас APDS-T, содержащий пенетраторы из тяжёлых металлов и поэтому особенно подходящий для поражения защищенных целей. Rheinmetall также поставляет Украине обычные осколочно-фугасно-зажигательные боеприпасы HEI-T, предназначенные для поражения типичных целей ПВО, например - самолётов и управляемых ракет".
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Rheinmetall производит большую часть своих боеприпасов для оружия среднего калибра в Швейцарии. Однако теперь многомиллионные инвестиции вложены в созданные новые производственные мощности для "Гепардов" в Германии.
Способствовало этому решение правительства Олафа Шольца, подписавшее с компанией контракт на производство 300 тыс боеприпасов для указанных зенитных систем. Для выполгнения контракта "Райнметалл" смог объединить своих специалистов из Швейцарии, Германии и Италии.
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"Из-за срочности и высокой политической значимости проекта давление на завершение строительства нового объекта было огромным с самого первого дня, требуя настоящего технологического и логистического проявления силы", - сказано в пафосном пресс-релизе немецкого производителя оружия и боеприпасов.
При этом отмечено, что в погоне за милитаризацией режима Зеленского не всё гладко: "В Германии запасы боеприпасов упали до нуля, поскольку системы "Гепард" были выведены из эксплуатации примерно пятнадцатью годами ранее. Другие страны отказались предоставить существующие запасы боеприпасов, ссылаясь либо на политические соображения, либо на конституционные ограничения".
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Помимо проблемы кадров, компании пришлось поискать и инструменты, и пойти на неординарные решения – переделать имеющиеся 35-мм боеприпасы для БМП в боеприпасы для зенитного "Гепарда". При этом удалось добиться того, чтобы гепардовский блок управления огнём смог хорошо распознавать боеприпасы. Разработанные в 1960-х годах электроника и технология управления огнём зенитного танка оказались для этого пригодными, заверили в немецкой компании.
 
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